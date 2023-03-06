2023/03/06,
商業

流動性高加上政治中立，中國鋰電池業者搶赴瑞士上市發行GDR，寧德時代考慮跟進

流動性高加上政治中立，中國鋰電池業者搶赴瑞士上市發行GDR，寧德時代考慮跟進
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

最近中國業者正在上演出海記，受到美中對抗的影響，已經有超過10家的鋰電池業主，正積極前往歐洲瑞士上市籌資，藉以擴大產業影響力，而這樣的趨勢也凸顯了，中國境內資金匱乏，又不能在美上市的情勢。

中國的電池產業正在擴張當中，而隨著美中對抗加劇，各大電池業者為尋求穩定且流動性高的市場，正積極前往瑞士上市籌資，截至目前已經有超過10家業者，顯然成為「中國鋰電池業者出海記」。

中國鋰電業者，搶赴瑞士上市

中國鋰電池產業正需要大筆的資金，推進它們擴大在新能源上的影響力。根據中國媒體《新浪財經》報導指出，今（2023）年2月28日，中國鋰電池產業者天能動力宣布獲得瑞士證券交易所監管局的附條件批准，發行全球存託憑證（GDR）。

2023年，中國鋰電企業前往瑞士GDR上市的消息不斷，其中包含了：杭可科技、盛新鋰能、天賜材料等業者，大大小已經有超過十家中國鋰電產業鏈企業。此外，值得注意的是，中國電池霸主寧德時代（CATL）也考慮在瑞士發行GDR，計劃籌資約50億至60億美元。

為何瑞士成為中國業者的首選？首先理解一下「全球存託憑證」，這是指上海交易所、深圳交易所上市公司的股票為基礎的證券，並在在瑞士發行上市。這樣很便於中國業者不需要在境外增發新股票，而是把境內一部分股票放到外面融資交易。

簡單說，就是中國以外的投資人也可以透過全球存託憑證買賣中國A股上市的企業股票，而且不會產生額外的瑞士流轉稅和交易稅成本。

瑞士流動性高又穩定成首選

撇除上述所談的買賣融資問題，事實上中國業者目前要在其他市場上市相對困難。《新浪財經》指出，受到國際政治影響，中國企業前往美國上市太困難，但是前往瑞士反而有機會。

日前，全聯車商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴接受《經濟觀察網》記者採訪時表示，中國企業瑞士上市有政策層面的支持，是當前較為合適的融資新平台。

再加上，2022年年2月，中國證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》，將境內GDR發行公司所在交易所由上交所拓展至深交所，境外GDR上市地點由英國拓展到瑞士、德國。意味著，在歐洲相對於英德而言，瑞士交易所的流程較為簡單，時間成本較低。

根據《新浪財經》引述中國動力電池業者國軒高科的說法顯示，瑞士GDR的發行和審批流程較為簡單，4個月左右就能完成，發行總成本要低於其他境外IPO，還有以電池公司欣旺達為例，其從2022年4月首次披露瑞士上市計劃僅用了7個月。

而且，瑞士具有相當成的融資能力，瑞士是一直歐洲的主要金融中心之一，無論是流動性還是相關制度，也都顯得完善，接著瑞士也擁有全球領先的財富管理中心，聚集了近10兆美元的資產，是一個相當理想的融資之地。

美中對抗，加速中國赴瑞士上市

更重要的是，瑞士的政治相對中立，對於美中僵持的局面下，中國業者選擇瑞士上市是最穩當的做法。例如中國華泰聯合證券執行委員會委員張雷曾直言，瑞士是一個永久中立的經濟體，金融環境穩定，瑞士法郎匯率也比較穩定，這對估值、是值得穩定而言都很有助益。

全球都在拚電池產能，要搶下一個世代的能源話語權。台灣電池芯技術領先業格斯科技張忠傑指出，預計至2030年全球儲能市場可達1160GWh，面對龐大的儲能市場，台灣也必須思考如何快速研發，贏得先機。

針對中國業者積極向海外募資，在產業垂直整合完整，台灣也必須要立刻動起來。張忠傑指出。格斯科技2022年與外貿協會共同赴美，已經開始洽談供應鏈合作。同時也與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行跨國技術合作，透過2023年新廠所開出的產能滿足訂單需求。

至於台灣的機會在哪?格斯科技董事長張忠傑說明，台灣要從「電池材料」的掌握去思考，由共同開發「代工製造的模式向上創造高端價值」。研究中發現台灣研發與人才有優勢，最大的阻礙往往來自於市場大小，也因此靈活很重要，不和大國競爭要成為「多元化電池芯製造方案」的提供者。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。