流動性高加上政治中立，中國鋰電池業者搶赴瑞士上市發行GDR，寧德時代考慮跟進

中國的電池產業正在擴張當中，而隨著美中對抗加劇，各大電池業者為尋求穩定且流動性高的市場，正積極前往瑞士上市籌資，截至目前已經有超過10家業者，顯然成為「中國鋰電池業者出海記」。

中國鋰電業者，搶赴瑞士上市

中國鋰電池產業正需要大筆的資金，推進它們擴大在新能源上的影響力。根據中國媒體《新浪財經》報導指出，今（2023）年2月28日，中國鋰電池產業者天能動力宣布獲得瑞士證券交易所監管局的附條件批准，發行全球存託憑證（GDR）。

2023年，中國鋰電企業前往瑞士GDR上市的消息不斷，其中包含了：杭可科技、盛新鋰能、天賜材料等業者，大大小已經有超過十家中國鋰電產業鏈企業。此外，值得注意的是，中國電池霸主寧德時代（CATL）也考慮在瑞士發行GDR，計劃籌資約50億至60億美元。

為何瑞士成為中國業者的首選？首先理解一下「全球存託憑證」，這是指上海交易所、深圳交易所上市公司的股票為基礎的證券，並在在瑞士發行上市。這樣很便於中國業者不需要在境外增發新股票，而是把境內一部分股票放到外面融資交易。

簡單說，就是中國以外的投資人也可以透過全球存託憑證買賣中國A股上市的企業股票，而且不會產生額外的瑞士流轉稅和交易稅成本。

瑞士流動性高又穩定成首選

撇除上述所談的買賣融資問題，事實上中國業者目前要在其他市場上市相對困難。《新浪財經》指出，受到國際政治影響，中國企業前往美國上市太困難，但是前往瑞士反而有機會。

日前，全聯車商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴接受《經濟觀察網》記者採訪時表示，中國企業瑞士上市有政策層面的支持，是當前較為合適的融資新平台。

再加上，2022年年2月，中國證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》，將境內GDR發行公司所在交易所由上交所拓展至深交所，境外GDR上市地點由英國拓展到瑞士、德國。意味著，在歐洲相對於英德而言，瑞士交易所的流程較為簡單，時間成本較低。

根據《新浪財經》引述中國動力電池業者國軒高科的說法顯示，瑞士GDR的發行和審批流程較為簡單，4個月左右就能完成，發行總成本要低於其他境外IPO，還有以電池公司欣旺達為例，其從2022年4月首次披露瑞士上市計劃僅用了7個月。

而且，瑞士具有相當成的融資能力，瑞士是一直歐洲的主要金融中心之一，無論是流動性還是相關制度，也都顯得完善，接著瑞士也擁有全球領先的財富管理中心，聚集了近10兆美元的資產，是一個相當理想的融資之地。

美中對抗，加速中國赴瑞士上市

更重要的是，瑞士的政治相對中立，對於美中僵持的局面下，中國業者選擇瑞士上市是最穩當的做法。例如中國華泰聯合證券執行委員會委員張雷曾直言，瑞士是一個永久中立的經濟體，金融環境穩定，瑞士法郎匯率也比較穩定，這對估值、是值得穩定而言都很有助益。

全球都在拚電池產能，要搶下一個世代的能源話語權。台灣電池芯技術領先業格斯科技張忠傑指出，預計至2030年全球儲能市場可達1160GWh，面對龐大的儲能市場，台灣也必須思考如何快速研發，贏得先機。

針對中國業者積極向海外募資，在產業垂直整合完整，台灣也必須要立刻動起來。張忠傑指出。格斯科技2022年與外貿協會共同赴美，已經開始洽談供應鏈合作。同時也與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行跨國技術合作，透過2023年新廠所開出的產能滿足訂單需求。

至於台灣的機會在哪?格斯科技董事長張忠傑說明，台灣要從「電池材料」的掌握去思考，由共同開發「代工製造的模式向上創造高端價值」。研究中發現台灣研發與人才有優勢，最大的阻礙往往來自於市場大小，也因此靈活很重要，不和大國競爭要成為「多元化電池芯製造方案」的提供者。

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核稿編輯：翁世航