《擺脫市場的自由》：單是依賴市場提供醫療照護，可預料到絕對會失敗
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作者主張，我們必須擺脫市場才能獲得自由。市場依賴是一種深切的不自由狀態，真正的自由需要我們去檢查，市場在我們社會與生活裡的存在方式，並且設立硬邊界。例如健康照護，應當提供給生病的人，而不是生病又碰巧有錢的人。市場應該受到壓制，才有利於提供公共的健康照護。
文：麥可．康茲爾（Mike Konczal）
想要繁盛與自由，我們都需要某種底線，而健康是其中關鍵環節。健康是我們自由的一部分。我們都會生病受傷，年老時更是如此，因此需要醫療照護。但是，健康不只是不生病而已，也要有能力選擇及過著有尊嚴的健康生活。我們有多麼健康，一部分取決於我們誕生時的軀體，但也跟我們生活的環境、取得的資訊及可用的醫療資源有關。因此，我們可以取得那種資源的條件，是自由政治的核心。
單是依賴市場提供醫療照護，可預料到絕對會失敗。每個現代國家都有一項政府計畫或機制來確保醫療照護是有理由的。醫療保險的市場，是賣保險的人不想賣給已經生病的人，而健康的人等到生病才想買保險的市場。這導致既有身體狀況（pre-existing condition）的人被排除在保險之外，覺得自己無敵的年輕人不去保險。一般人不了解他們面對的醫療風險，而嚴重醫療狀況的費用既急遽又來得突然，根本不可能靠自己儲蓄來因應疾病或受傷。
美國以外國家大多實施單一保險人制度，由政府作為主要保險人提供全民健保，抑或對保險公司與醫療社群的獲利與支付，設定相當嚴格的法規。政府作為保險提供者是因為政府有能力把所有人納入單一計畫，利用規模來控管成本。其他國家有著跟美國類似或更好的健保，但費用卻低很多。
市場擅長依據人們付錢的意願來分配物品。但是有些商品應該依據需求來分配。醫療照護的目的是提供照護給生病的人；生病是得到照護的必需狀況。沒有哪個正常人會為了樂趣或享受而尋求昂貴的醫療照護，生病並不是我們自找的，而是落在我們身上。然而，社會卻給接受醫療照護增添另一項必需狀況，那就是有錢。
一九○○年代初期人們便已了解這點，當時魯賓諾向抱持懷疑態度的美國說明社會保險。美國醫療照護史告訴我們要箝制市場才能維護自由的另一個理由：市場使得種族隔離與其他不公平排擠的形式永久存在。《吉姆．克勞法》之下的南方醫院制度便是一個案例。聯邦醫療保險在摧毀南方吉姆．克勞制度扮演了一個關鍵角色。但為了理解詳細情況，我們需要明白新政之後的醫療照護是如何演變。
一九四五年九月六日，二戰結束數周後，哈利．杜魯門（Harry Truman）總統召集了一項國會特別會議。他提出振興戰後經濟的二十一點計畫，呼籲充分就與恢復小羅斯福的經濟權利法案。在這項提案，最後一點是呼籲設立全民健保。「我不久將與國會溝通，」杜魯門宣示：「建議一項全國健保計畫，為全體美國人提供充分的醫療照護，保障他們不因傷病意外而蒙受財務損失與艱困。」這是他的「公平政策」（Fair Deal）的開端，延續小羅斯福的傳承。開明派很感動，可是共和黨與想要結束改革的保守派民主黨很憤怒。「就算是小羅斯福總統也不曾在一項政策要求這麼多，」一名共和黨籍參議員說。其他人則指責杜魯門「過度擴大新政」。
兩個月後，在一項通知國會的特別訊息當中，杜魯門提出單一保險人健保的完整計畫。他表示：「每個人應該可以穩定取得一切必需的醫療、醫院與相關服務，」並且建議「透過擴大既有的強制社保制度來分攤成本，以解決基本問題。」這項計畫將讓公民「定期挹注公共健保基金，而不是在他們生病時零星及不均勻地支付。」
杜魯門對於政府必須在健保扮演必要角色的論點，在今日依然說服了我們。杜魯門指出，以往死亡率下降「主要來自公共衛生與其他社區服務，」而且在「以前，我們民眾完全沒有平等享受現代醫學科學。現在沒有。以後也不會——除非政府大膽地採取行動。」杜魯門接著說明「人們擔憂費用而延後就醫，錯過醫療黃金時間。」杜魯門表示：「生病不只帶來醫療帳單，還中斷收入。」如同新政推動社會安全，杜魯門提到自願、私人健保，並指出其基本不足之處。
冷戰加劇後，杜魯門極力爭論說他的計畫「不是社會化醫療」（socialized medicine）。這個制度將使醫療行政去中央化，但同時將付費中央化以管理風險。人們仍可自由選擇他們的醫療服務。可是，如同杜魯門指出：「其中有著重要差別：病患能否得到他們需要的服務並不是取決於他們當下能夠付出多少錢。」
杜魯門的努力失敗了。直到今日，他的健保計畫失敗仍然設定了健保辯論的基礎。俄亥俄州參議員羅伯．塔夫特（Robert Taft）宣稱：「我認為它是社會主義。我認為它是國會迄今面對過最為社會主義的措施，」又說它源於蘇聯憲法。美國醫學協會雇用的公關公司惠特克與巴克斯特（Whitaker Baxter）發動一項宣傳活動，指責列寧曾說過「社會化醫療是社會主義國家拱門的基石。」（經詢問後，美國國會圖書館無法找到這句話。）這不是新鮮事，因為新政時間便出現過把改革視為社會主義的同樣手法。然而，在大蕭條的背景下，冷戰又再興起，共產主義的陰影籠罩，使得這種說法形成有效攻擊線。
醫療產業發起一波強烈運動以阻止單一保險人健保。美國醫學協會投入空前規模的資源，展開迄今最為昂貴的遊說活動。一九五○年，美國醫學協會支出的花費是國家健保委員會這類單一保險人團體的六十倍。它與反對政府支出及公共計畫的企業界結成聯盟，讓他們贊助廣告，宣揚維護美國價值。這項活動涉及大規模多媒體宣傳。在一九五○年國會選舉之前，根據一項估計，美國醫學協會在一萬家報紙刊登廣告，這麼大手筆的支出無疑令編輯台與發行人心花怒放。它亦在一千六百家廣播電台與數十家雜誌投放廣告。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。