從政壇、文壇超新星淪為階下囚，三首黃州詞看見蘇東坡的迷惘與挫折

文：希文樂見

東坡絕非天生豁達

東坡在我們的心目中一直是個豁達的天才，但其實從他的黃州詞所透露的心境轉折來看，東坡的豁達絕非渾然天成。

烏臺詩案是東坡一生的轉捩點，在此之前，他的人生可以說是一帆風順，他是個學霸，22歲就以一篇策論〈刑賞忠厚之至論〉考中進士第二名，並讓當時的文壇領袖歐陽脩感嘆「吾當避此人出一頭地。」他也是個文藝小天才，詩詞、書法、繪畫的水平都足以流傳千古。

聽到這些，你可能以為東坡只是個舞文弄墨的讀書人，但事實上他的才華絕不止於此，在杭州擔任地方官的政績優異，而且是以擅長修築水利聞名，除此之外還是個美食家，不僅能吃，還擅長作菜。

擁有這樣開外掛的人生自然讓人羨慕，但也引人忌妒。

俗話說人怕出名豬怕肥，東坡就被忌妒了，從政壇、文壇的新星，跌落成人人都可以踩一腳的階下囚。

烏臺詩案因文字而獲罪，鋃鐺入獄的東坡，差點要在獄中上吊自殺，幸好有太后及一些官場上的朋友求情（甚至包括他的死對頭王安石），最後判得了被貶黃州的下場。

注意一下，這一年的東坡已經44歲了，發展順遂的話，正好是事業的巔峰；但如果驟然跌落谷底，重新來過的機會也不多了。

如果把現實功名比喻成一場遊戲，東坡的前半生是個天賦技能點滿，一路破關斬將的頂級玩家，烏臺詩案之後，他還是那個多才多藝的東坡，但被迫棄權退賽了。

「某自得罪，不復作詩文，公所知也。不惟筆硯荒廢，實以多難畏人，雖知無所寄意，然好事者不肯見置，開口得罪，不如且已。」（〈與沈睿達書〉）

這是東坡寫給朋友的書信中所透露的，在烏臺詩案之後，原本最是無所畏懼、直言不諱的東坡，也開始感到驚懼，不敢再寫與現實政治有所關聯的詩文，可見這起事件對他造成的心理陰影。

以下透過黃州詞三首，帶你看見東坡的迷茫與挫敗。

一無所有的時候，還願意相信自己是隻孤鴻嗎？

缺月掛疏桐，漏斷人初靜。誰見幽人獨往來，縹緲孤鴻影。驚起卻回頭，有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。〈卜算子．黃州定慧院寓居作〉

「缺月」、「疏桐」、「漏斷」、「人靜」東坡透過寥寥幾個景物勾勒出此時此刻寂寞的心境。他將自己比喻成天上的孤鴻，因為受過傷而變得驚懼不定。但即使是在最寂寞且害怕的時刻，仍然保持著「揀盡寒枝不肯棲」的傲氣。

在讀這首詞的時候，讓我聯想到一首歌，是李宗盛的〈我是一隻小小鳥〉。

每次到了夜深人靜的時候 我總是睡不著 我懷疑是不是只有我的明天 沒有變得更好 未來會怎樣究竟有誰會知道 幸福是否只是一種傳說 我永遠都找不到 我是一隻小小小小鳥 想要飛呀飛 卻飛也飛不高

一無所有的時候，還願意相信自己是一隻孤鴻嗎？經歷過挫折迷惘的時期才知道，在低谷的時候面對內心的恐懼，還願意相信自己，需要多大的勇氣。

但相較於廣大的天地以及無常的命運，又有誰不是一隻小小鳥呢？

望著寂寞沙洲，東坡沉默了。

人生無常......還是先喝一杯好了。

大江東去，浪淘盡，千古風流人物。故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。亂石崩雲，驚濤裂岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑我，早生華髮。人間如夢，一尊還酹江月。〈念奴嬌．赤壁懷古〉

以「大江東去，浪淘盡。」象徵時間的流逝，著力描寫周瑜「雄姿英發」的神貌，整首詞的前面大半段可謂氣吞山河。直至最後一句「故國神遊，多情應笑我，早生華髮。人間如夢，一尊還酹江月。」陡然回歸寂靜。

就算曾經有過多麼燦爛的人生，最終還不是都化為無形嗎？時間就像江水一般，無情地吞噬一切。雖然明白這都是自然規律，但多情如我，對人世還飽含著期盼和眷戀，怎麼可能輕易地放下執著呢？於是乎早生華髮。

面對這股無法消解的哀愁，東坡如何解決呢？

「人生無常......還是先喝一杯好了。」

逃避雖可恥但有用。

夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應，倚杖聽江聲。長恨此生非我有，何時忘卻營營。夜闌風靜縠紋平，小舟從此逝，江海寄餘生。〈臨江仙．夜歸臨皋〉

如果只看「小舟從此逝，江海寄餘生。」一句，很容易會誤以為這是首浪跡江湖的瀟灑之作，而從整首詞來看，是東坡深夜失眠被困在家門外，只好獨自出門散心的憂愁之作。

「長恨此生非我有，何時忘卻營營。」是東坡在夜深人靜，卸下偽裝的時候，對自己的生命所發出的沉痛質疑。從東坡前半生的言行來看，他並非一心只想歸隱山林的隱士，相反地，他是如此熱愛這個世界，能夠真切地欣賞著所有事物的美好，對於不公不義的事情也會感到哀傷或是憤怒；無論對朋友、家人、伴侶都飽含著深情，這樣的人很難沒有一顆積極入世的心，更何況他是一個天才？有無限的才華可以施展。

但人生的很多時候身不由己，就像此刻的他也不明白為何就被貶至黃州。

「小舟從此逝，江海寄餘生。」逃避雖可恥但有用，雖然解決不了實際的問題，但起碼能讓現在的自己好過點。

小結

由上面三首黃州詞可以知道，東坡的豁達絕非渾然天成，他也和我們一樣，迷惘挫折的時候會有焦躁、寂寞等等負面情緒。他之所以能活成那個「試問嶺南應不好，卻道，此心安處是吾鄉。」的東坡，靠得是他在陷入人生低谷的時候，仍然不肯放棄熱愛自己的信念，透過他那善感、善思的心靈，去體悟生活、思辨哲理，遊走於儒釋道之間，最終活成了豁達的精神象徵。

這是我從東坡身上看到最可愛，也最可敬的地方。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航