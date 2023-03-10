學校沒教的事：由淺入深三個建議，讓你「聽音樂」的樂趣加倍
我們想讓你知道的是
有些（甚至是「大部份」）人聽音樂是只聽，或「只能」聽到人唱歌的，義務教育教過看五線譜跟吹直笛，卻沒怎麼教我們聆聽，這樣要如何真正享受音樂呢？本文的主要目的，不在使各位成為「好」聽眾，畢竟這點我也還在努力，而是想協助各位更充分地享受音樂的樂趣。我根據實踐難度，由淺入深提出三個層次的建議：
文：學長音樂黑白講／楊學長
在正式開始前，想先分享讓我起意寫這篇文章的一個經驗。
事情發生在高二時的美術課，老師允許我們邊播音樂邊做勞作，大夥這下可興奮了，畢竟對不能使用手機的私校學生來說，要在上學期間聽到音樂幾乎是癡人說夢，也個個迫不及待想藉此展示自己的品味，我當然也不例外，當時放的便是下面這首日本爵士樂團bohemianvoodoo的〈Nomad〉。
播了十數秒後，一位同學大概是終於忍不住了，大喊：「怎麼都沒有歌詞啊？」讓我既錯愕又不甘，但也只能自個兒生悶氣，為曲子，更為自己打抱不平，難道沒歌詞就不是音樂、就不能放嗎？
不過很快地我領悟兩件事：第一，回想起來，不看場合挑曲子又沒人附和這件事十分尷尬；第二，有些（甚至是「大部份」）人聽音樂是只聽，或「只能」聽到人唱歌的，義務教育教過看五線譜跟吹直笛，卻沒怎麼教我們聆聽，這樣要如何真正享受音樂呢？
本文的主要目的，不在使各位成為「好」聽眾，畢竟這點我也還在努力，而是想協助各位更充分地享受音樂的樂趣。綜合與友人交流，還有教學工作中與學生互動獲得的經驗，我根據實踐難度，由淺入深提出三個層次的建議，搭配音樂以外的例子輔助說明，保證老嫗能解。
我的提議如下：
一、聽見全景：認識常見樂器的聲音
除了人聲之外，吉他、貝斯、鼓，還有鋼琴、電子琴、合成器等鍵盤樂器（功能上和吉他類似），是樂團式編曲中最常見的樂器配置，無論風格是流行、搖滾或R&B，其中鍵盤樂器由於用途太過廣泛且音色多樣，這次暫且略過，請先認識鼓、貝斯和吉他吧。
這麼做的意義為何？以我那位大喊的同學為例，他之所以抱怨沒有歌詞，是因為他長久以來聽音樂就只有「人聲」一個焦點，這當然情有可原，畢竟人聲是我們最習慣的聲音。不過這就好比各位看《蒙娜麗莎》，那難以言喻的神秘微笑固然是其魅力所在，但若因此忽略達文西（Leonardo da Vinci）在背景和構圖上的巧思，未免可惜了這幅傑作。
學習辨識樂器，是為了聽見樂曲的「全景」，一旦具備這種能力，便能把原本混雜的音團根據樂器一一拆解，進而從各種角度聚焦，將視野所及盡收眼底，然後發現，原來那早已播了千百遍的愛曲，自己竟如此不熟悉，未曾「著耳」過的背景，又竟是如此豐富。
至於如何練習，我想聚焦單一樂器演奏是最直接的方法，下面分享三位我喜歡的樂手YouTuber，可以省去各位自行搜尋的成本，有興趣也不妨到他們的頻道逛逛。其實這個練習也不需做得多，對聲音產生印象即可，最重要的是在平日聽音樂時實踐，仔細尋找那些躲在耳朵角落的聲音。
（有關樂器各自的職責，一次說明各位恐怕難以消化，待日後再寫一篇專門講解，也能談得較多。）
- 鼓：黃子瑜
- 貝斯：Davie504
- 吉他：弓木英梨乃
二、縱向挖掘：了解作者和創作背景
先來釐清兩個詞的定義吧：所謂「橫寬」，指能藉感官從作品直接接收的資訊，以及其刺激產生的感覺；言之「縱深」者，可看作作品的一個部分，但須透過作品外的管道接觸，並且對作品解讀和價值判斷的影響，可能比「橫寬」還大。
套用簡單的例子，就好比小時候讀唐詩，第一次翻開課本，僅從詩作本身讀出的感想，即屬於「橫寬」屬性；之後老師講解了詩人生平，以及所處時代等創作背景，這些資訊不只增加，甚至改變你對作品原有的觀點，就是「縱深」的意義。
其實任何一種創作都是如此，李宗盛和林憶蓮的〈當愛已成往事〉何以深情？李白的〈月下獨酌〉何以瀟灑而淒涼？梵谷（Vincent Van Gogh）自畫像中，缺失的那隻耳朵何以讓人同情？偉大的作品之所以偉大，總與作者的親身經歷、時代環境脫不了關係。
那該怎麼發掘縱深呢？當然是用各位最熟悉的Google囉，除了作品相關資料，查找一直聽不懂的歌詞也算在這個範圍。雖然看似比第一點容易，但比起只要聽聽音樂，找資料可麻煩多了，而且中文資料往往很不齊全，遇到外國創作更是如此，經常會需要一定的外語能力，故放在第二個層次介紹。
三、直接聯繫：學習一項樂器
我從小一開始學習古典鋼琴，直到國二準備升學才停止，老實說最後幾年是學得很不愉快，因為一來學的曲子枯燥，二來又幾乎是為了檢定練習，實在乏味，不過後來卻覺得，幸虧父母當時願意做這個投資。
無論如何，學過鋼琴確實讓我和音樂之間，建立了比一般人還強的連結，加上較早有意識地接觸樂團音樂，便自然關心起人聲以外的樂器演奏，逐漸從看譜，變成用耳朵學習，再透過不分雅俗地聆聽大量作品，用經驗慢慢歸納出何謂「高層次」（我想避免用「好／壞」分類）的編曲和演奏。
所以學習樂器，不僅能演奏自己喜歡的曲子、拉近和音樂的距離、辨別作品的層次，更甚者，當練到某個程度，將可以在腦海產生樂手演奏的畫面，並體會其編曲思維與心境，聽音樂的樂趣又進一步提升。
當然，把學樂器放在最後介紹是有理由的，它的門檻是比前兩者高出不少，這無關乎你有無天份，而是因為除了需要一筆額外花費，能否遇到教授「音樂」而非「樂器」的好老師，也很看緣分，即使如此我仍鼓勵各位，若有餘力請務必嘗試看看。
結語
以上三點提議，各位覺得如何呢？它們之間並沒有實行順序之分，也不需很強硬地要求自己達成，自然地實踐於生活才是最佳做法，就看作是筆者的小叮嚀，希望各位在聽音樂時可以想起它們。若各位有更好的想法，也歡迎分享給其他讀者認識，讓更多人能充分享受音樂。
後記
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html