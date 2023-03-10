學校沒教的事：由淺入深三個建議，讓你「聽音樂」的樂趣加倍

文：學長音樂黑白講／楊學長

在正式開始前，想先分享讓我起意寫這篇文章的一個經驗。

事情發生在高二時的美術課，老師允許我們邊播音樂邊做勞作，大夥這下可興奮了，畢竟對不能使用手機的私校學生來說，要在上學期間聽到音樂幾乎是癡人說夢，也個個迫不及待想藉此展示自己的品味，我當然也不例外，當時放的便是下面這首日本爵士樂團bohemianvoodoo的〈Nomad〉。

播了十數秒後，一位同學大概是終於忍不住了，大喊：「怎麼都沒有歌詞啊？」讓我既錯愕又不甘，但也只能自個兒生悶氣，為曲子，更為自己打抱不平，難道沒歌詞就不是音樂、就不能放嗎？

不過很快地我領悟兩件事：第一，回想起來，不看場合挑曲子又沒人附和這件事十分尷尬；第二，有些（甚至是「大部份」）人聽音樂是只聽，或「只能」聽到人唱歌的，義務教育教過看五線譜跟吹直笛，卻沒怎麼教我們聆聽，這樣要如何真正享受音樂呢？

本文的主要目的，不在使各位成為「好」聽眾，畢竟這點我也還在努力，而是想協助各位更充分地享受音樂的樂趣。綜合與友人交流，還有教學工作中與學生互動獲得的經驗，我根據實踐難度，由淺入深提出三個層次的建議，搭配音樂以外的例子輔助說明，保證老嫗能解。

我的提議如下：

一、聽見全景：認識常見樂器的聲音

除了人聲之外，吉他、貝斯、鼓，還有鋼琴、電子琴、合成器等鍵盤樂器（功能上和吉他類似），是樂團式編曲中最常見的樂器配置，無論風格是流行、搖滾或R&B，其中鍵盤樂器由於用途太過廣泛且音色多樣，這次暫且略過，請先認識鼓、貝斯和吉他吧。

這麼做的意義為何？以我那位大喊的同學為例，他之所以抱怨沒有歌詞，是因為他長久以來聽音樂就只有「人聲」一個焦點，這當然情有可原，畢竟人聲是我們最習慣的聲音。不過這就好比各位看《蒙娜麗莎》，那難以言喻的神秘微笑固然是其魅力所在，但若因此忽略達文西（Leonardo da Vinci）在背景和構圖上的巧思，未免可惜了這幅傑作。

學習辨識樂器，是為了聽見樂曲的「全景」，一旦具備這種能力，便能把原本混雜的音團根據樂器一一拆解，進而從各種角度聚焦，將視野所及盡收眼底，然後發現，原來那早已播了千百遍的愛曲，自己竟如此不熟悉，未曾「著耳」過的背景，又竟是如此豐富。

至於如何練習，我想聚焦單一樂器演奏是最直接的方法，下面分享三位我喜歡的樂手YouTuber，可以省去各位自行搜尋的成本，有興趣也不妨到他們的頻道逛逛。其實這個練習也不需做得多，對聲音產生印象即可，最重要的是在平日聽音樂時實踐，仔細尋找那些躲在耳朵角落的聲音。

（有關樂器各自的職責，一次說明各位恐怕難以消化，待日後再寫一篇專門講解，也能談得較多。）

鼓：黃子瑜

貝斯：Davie504

吉他：弓木英梨乃

二、縱向挖掘：了解作者和創作背景

先來釐清兩個詞的定義吧：所謂「橫寬」，指能藉感官從作品直接接收的資訊，以及其刺激產生的感覺；言之「縱深」者，可看作作品的一個部分，但須透過作品外的管道接觸，並且對作品解讀和價值判斷的影響，可能比「橫寬」還大。

套用簡單的例子，就好比小時候讀唐詩，第一次翻開課本，僅從詩作本身讀出的感想，即屬於「橫寬」屬性；之後老師講解了詩人生平，以及所處時代等創作背景，這些資訊不只增加，甚至改變你對作品原有的觀點，就是「縱深」的意義。

其實任何一種創作都是如此，李宗盛和林憶蓮的〈當愛已成往事〉何以深情？李白的〈月下獨酌〉何以瀟灑而淒涼？梵谷（Vincent Van Gogh）自畫像中，缺失的那隻耳朵何以讓人同情？偉大的作品之所以偉大，總與作者的親身經歷、時代環境脫不了關係。

那該怎麼發掘縱深呢？當然是用各位最熟悉的Google囉，除了作品相關資料，查找一直聽不懂的歌詞也算在這個範圍。雖然看似比第一點容易，但比起只要聽聽音樂，找資料可麻煩多了，而且中文資料往往很不齊全，遇到外國創作更是如此，經常會需要一定的外語能力，故放在第二個層次介紹。

三、直接聯繫：學習一項樂器

我從小一開始學習古典鋼琴，直到國二準備升學才停止，老實說最後幾年是學得很不愉快，因為一來學的曲子枯燥，二來又幾乎是為了檢定練習，實在乏味，不過後來卻覺得，幸虧父母當時願意做這個投資。

無論如何，學過鋼琴確實讓我和音樂之間，建立了比一般人還強的連結，加上較早有意識地接觸樂團音樂，便自然關心起人聲以外的樂器演奏，逐漸從看譜，變成用耳朵學習，再透過不分雅俗地聆聽大量作品，用經驗慢慢歸納出何謂「高層次」（我想避免用「好／壞」分類）的編曲和演奏。

所以學習樂器，不僅能演奏自己喜歡的曲子、拉近和音樂的距離、辨別作品的層次，更甚者，當練到某個程度，將可以在腦海產生樂手演奏的畫面，並體會其編曲思維與心境，聽音樂的樂趣又進一步提升。

當然，把學樂器放在最後介紹是有理由的，它的門檻是比前兩者高出不少，這無關乎你有無天份，而是因為除了需要一筆額外花費，能否遇到教授「音樂」而非「樂器」的好老師，也很看緣分，即使如此我仍鼓勵各位，若有餘力請務必嘗試看看。

結語

以上三點提議，各位覺得如何呢？它們之間並沒有實行順序之分，也不需很強硬地要求自己達成，自然地實踐於生活才是最佳做法，就看作是筆者的小叮嚀，希望各位在聽音樂時可以想起它們。若各位有更好的想法，也歡迎分享給其他讀者認識，讓更多人能充分享受音樂。

後記