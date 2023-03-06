專訪導演鄭保瑞：「兩邊走路」的香港電影人

我們想讓你知道的是
本年入圍柏林電影節的唯一一部本土港片，鄭保瑞執導，杜琪峰監制的《命案》還原了許多影迷記憶中的香港味道。「香港精神」是臣服宿命還是事在人為，是頑強還是機會主義？香江影人為何北上？導演鄭保瑞在《德國之聲》的專訪中給出了他的答案。
文：德國之聲中文網
2023年2月，帶著驚悚片《命案》，香港導演鄭保瑞第二次造訪柏林。影片講述了一個癲狂的算命師和一個天性殘暴的年輕人因一樁血腥的連環殺女案相遇，並絕地求生的故事。看過該片的觀眾大多表示，此片中的靈異、宿命和暴力元素令他們感到既刺激又吃不消。
2021年，鄭保瑞第一次攜懸疑電影《智齒》入圍柏林電影節。當年的新冠疫情不但未使該片受冷，鄭保瑞更憑此片被提名第40屆香港電影金像獎最佳導演。在美國著名影評網站「爛番茄」上擁有83%的「新鮮率」和中國「豆瓣電影」7.2分的成績，《智齒》的好口碑在近年來的港產片低迷期中實屬少見。本次《命案》繼承了《智齒》的生猛和狂亂，帶著一股難以招架的「惡」，頗有一番「邪典電影」（Cult Film）的意味。
「可能是我來自底層」
對於不熟悉香港電影的人，鄭保瑞這個名字可能比較陌生。1972年出生於澳門的他，11歲到香港，不顧母親的反對，毅然進入電影圈闖蕩。跑腿打雜，當場務，做臨演，幾乎是在片場長大的。23歲那年，幸運之門終於徐徐打開，鄭保瑞跟隨導演林嶺東，在劉德華主演的電影《大冒險家》裡出任副導。窮小子逐夢電影圈，鄭保瑞的拚搏故事是香港90年代再經典不過的典型。
德國之聲：《命案》裡全都是底層市井小人物的故事，然而他們雖活得悲慘，可臉上非但沒有苦情和憂郁，反而充滿著一股說不出的狠勁兒，這與觀眾常見的故事是不同的。
鄭保瑞：（點頭）可能是我來自底層……11歲來香港，我從小經歷的都是底層的香港人。你看我的電影就知道，中環啊那些東西我不懂，所以我拍戲從來沒拍過上層的人，我不知道他們怎麼講話的，但我知道在香港最底層的人怎麼說話，怎麼走路！就跟你現在看到的一樣，他們沒有自怨自哀，一份工不夠，再做多一份唄，根本沒有時間去憂郁，都是在找方法努力生存下去，慢慢的，不知不覺也許就熬出來……我母親和我小時候那個年代的香港就是這樣，你努力，你能賺一口飯吃，你再努力，你能省點錢，有機會買個房子。但現在就比較麻煩，比較難了……很難。
德國之聲：所以選這個劇本，並採用一種「發狠」的風格來導，是想表達這種生存精神嗎？
鄭保瑞：對，特別是拍底層的人。本片的編劇游乃海，就堅持說我們不能用悲觀的方式去望著他們。片中每一個角色都是為了命運在努力，男主角不想坐牢，妓女盼望自己能中六合彩，因為要還錢……他們都是有慾望的那種人。有些時候，慾望會變成動力，我有求，所以我才會往那個方向去走。
德國之聲：您覺得現在香港年輕人還有這種慾望和拚搏的精神嗎？
鄭保瑞：呃，其實現在他們好像不是很拼的那種了，現在的香港年輕人反而是回歸到，沒有說非要如何如何，而是回歸到簡單一點的生活，沒有以前80年代那會兒，遍地黃金，大家都去沖，去搶，搶著往上爬，去上層。這一代年輕人是說：我找尋自己的生活，這個生活雖不是你們想像的那麼豪華，但是我舒服。
德國之聲：但仍然是比較頑強的那種？
鄭保瑞：對對，是頑強的，在香港那個城市你只能頑強（笑） 。
德國之聲：《命案》裡包含了很多神秘荒誕的、半信仰半迷信的元素，哪一個元素是最吸引您的呢？
鄭保瑞：這個劇本對命運題材的處理蠻打動我的。命運題材很多電影都在說，但這一次，我覺得編劇乃海是往走前了一步的。通常我們說起命運，都覺得很遠很無助，因為不是自己可以控制的。《命案》裡我們也沒有反轉這個概念，我們的主人公其實到最後並沒有改變命運，他只是改變了他面對命運的態度……
還有就是你說的那種迷信的東西，這（迷信）是非常港產片的東西，很香港元素，但是這十幾年來，已經很少見了。 大概都放棄了。因為很多不同的原因，比如國內不能審批……但其實香港還是一樣，人的觀念沒有變。在我看來，迷信的東西就是人想有個盼望罷了，雖然不知道成不成，可能至少會心安一點。如果沒有信仰，我們可能連個盼望都沒有，那人就沒有希望了。
不刻意迎合國際，只講好香港故事
鄭保瑞的影片大多屬於懸疑、犯罪和驚悚類。在90年代末打出名聲後，他與眾多知名演員合作不斷。然而在作品人氣與口碑一路走高的同時，鄭保瑞電影中慾望與悲涼交雜的特色從未改變。2006年執導的警匪片《狗咬狗》是鄭保瑞導演之路的巔峰之一。該片不但被第19屆東京國際電影節提名為最佳影片，且被許多觀眾贊為男主角陳冠希出演過最好的作品。
隨後，較少對動作和驚悚片感興趣的歐洲電影節也陸續向鄭保瑞拋出橄欖枝。
2009年，由古天樂和任賢齊主演的《意外》入圍威尼斯電影節。2012年，鄭保瑞更攜《車手》與主演黃秋生和余文樂一起步上戛納紅毯（試映），廣受好評後又應邀再赴威尼斯。
德國之聲：在歐洲，因為意識形態（Ideology）去拍片的導演不少，您也想過嘗試一下嗎？
鄭保瑞：不知道誒，也許有機會的話，有觸動我的東西，可能會去創造一個故事，但是現在對我來講，可能跟我在片場的成長有關，我們都是拍商業片的……雖然可能也會期望在類型片裡注入一些主題性，再往前走個一兩步，但是所謂說的東西（故事內容）是不是跟政治有關，其實……當然我們都是普通人，最多是我們看世界的方法，有些東西可能……可能會在（電影）裡面呈現到。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。