專訪導演鄭保瑞：「兩邊走路」的香港電影人

文：德國之聲中文網

2023年2月，帶著驚悚片《命案》，香港導演鄭保瑞第二次造訪柏林。影片講述了一個癲狂的算命師和一個天性殘暴的年輕人因一樁血腥的連環殺女案相遇，並絕地求生的故事。看過該片的觀眾大多表示，此片中的靈異、宿命和暴力元素令他們感到既刺激又吃不消。

2021年，鄭保瑞第一次攜懸疑電影《智齒》入圍柏林電影節。當年的新冠疫情不但未使該片受冷，鄭保瑞更憑此片被提名第40屆香港電影金像獎最佳導演。在美國著名影評網站「爛番茄」上擁有83%的「新鮮率」和中國「豆瓣電影」7.2分的成績，《智齒》的好口碑在近年來的港產片低迷期中實屬少見。本次《命案》繼承了《智齒》的生猛和狂亂，帶著一股難以招架的「惡」，頗有一番「邪典電影」（Cult Film）的意味。

「可能是我來自底層」

對於不熟悉香港電影的人，鄭保瑞這個名字可能比較陌生。1972年出生於澳門的他，11歲到香港，不顧母親的反對，毅然進入電影圈闖蕩。跑腿打雜，當場務，做臨演，幾乎是在片場長大的。23歲那年，幸運之門終於徐徐打開，鄭保瑞跟隨導演林嶺東，在劉德華主演的電影《大冒險家》裡出任副導。窮小子逐夢電影圈，鄭保瑞的拚搏故事是香港90年代再經典不過的典型。

德國之聲：《命案》裡全都是底層市井小人物的故事，然而他們雖活得悲慘，可臉上非但沒有苦情和憂郁，反而充滿著一股說不出的狠勁兒，這與觀眾常見的故事是不同的。

鄭保瑞：（點頭）可能是我來自底層……11歲來香港，我從小經歷的都是底層的香港人。你看我的電影就知道，中環啊那些東西我不懂，所以我拍戲從來沒拍過上層的人，我不知道他們怎麼講話的，但我知道在香港最底層的人怎麼說話，怎麼走路！就跟你現在看到的一樣，他們沒有自怨自哀，一份工不夠，再做多一份唄，根本沒有時間去憂郁，都是在找方法努力生存下去，慢慢的，不知不覺也許就熬出來……我母親和我小時候那個年代的香港就是這樣，你努力，你能賺一口飯吃，你再努力，你能省點錢，有機會買個房子。但現在就比較麻煩，比較難了……很難。

德國之聲：所以選這個劇本，並採用一種「發狠」的風格來導，是想表達這種生存精神嗎？

鄭保瑞：對，特別是拍底層的人。本片的編劇游乃海，就堅持說我們不能用悲觀的方式去望著他們。片中每一個角色都是為了命運在努力，男主角不想坐牢，妓女盼望自己能中六合彩，因為要還錢……他們都是有慾望的那種人。有些時候，慾望會變成動力，我有求，所以我才會往那個方向去走。

德國之聲：您覺得現在香港年輕人還有這種慾望和拚搏的精神嗎？

鄭保瑞：呃，其實現在他們好像不是很拼的那種了，現在的香港年輕人反而是回歸到，沒有說非要如何如何，而是回歸到簡單一點的生活，沒有以前80年代那會兒，遍地黃金，大家都去沖，去搶，搶著往上爬，去上層。這一代年輕人是說：我找尋自己的生活，這個生活雖不是你們想像的那麼豪華，但是我舒服。

德國之聲：但仍然是比較頑強的那種？

鄭保瑞：對對，是頑強的，在香港那個城市你只能頑強（笑） 。

德國之聲：《命案》裡包含了很多神秘荒誕的、半信仰半迷信的元素，哪一個元素是最吸引您的呢？

鄭保瑞：這個劇本對命運題材的處理蠻打動我的。命運題材很多電影都在說，但這一次，我覺得編劇乃海是往走前了一步的。通常我們說起命運，都覺得很遠很無助，因為不是自己可以控制的。《命案》裡我們也沒有反轉這個概念，我們的主人公其實到最後並沒有改變命運，他只是改變了他面對命運的態度……

還有就是你說的那種迷信的東西，這（迷信）是非常港產片的東西，很香港元素，但是這十幾年來，已經很少見了。 大概都放棄了。因為很多不同的原因，比如國內不能審批……但其實香港還是一樣，人的觀念沒有變。在我看來，迷信的東西就是人想有個盼望罷了，雖然不知道成不成，可能至少會心安一點。如果沒有信仰，我們可能連個盼望都沒有，那人就沒有希望了。

圖片來源：電影《命案》截圖

不刻意迎合國際，只講好香港故事

鄭保瑞的影片大多屬於懸疑、犯罪和驚悚類。在90年代末打出名聲後，他與眾多知名演員合作不斷。然而在作品人氣與口碑一路走高的同時，鄭保瑞電影中慾望與悲涼交雜的特色從未改變。2006年執導的警匪片《狗咬狗》是鄭保瑞導演之路的巔峰之一。該片不但被第19屆東京國際電影節提名為最佳影片，且被許多觀眾贊為男主角陳冠希出演過最好的作品。

隨後，較少對動作和驚悚片感興趣的歐洲電影節也陸續向鄭保瑞拋出橄欖枝。

2009年，由古天樂和任賢齊主演的《意外》入圍威尼斯電影節。2012年，鄭保瑞更攜《車手》與主演黃秋生和余文樂一起步上戛納紅毯（試映），廣受好評後又應邀再赴威尼斯。

德國之聲：在歐洲，因為意識形態（Ideology）去拍片的導演不少，您也想過嘗試一下嗎？

鄭保瑞：不知道誒，也許有機會的話，有觸動我的東西，可能會去創造一個故事，但是現在對我來講，可能跟我在片場的成長有關，我們都是拍商業片的……雖然可能也會期望在類型片裡注入一些主題性，再往前走個一兩步，但是所謂說的東西（故事內容）是不是跟政治有關，其實……當然我們都是普通人，最多是我們看世界的方法，有些東西可能……可能會在（電影）裡面呈現到。