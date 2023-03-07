從長年積淤的臭水溝到整治後成「清邁小樽運河」，湄卡河變打卡景點只是現象級光環嗎？
我們想讓你知道的是
如果有留意清邁旅遊資訊的朋友，大概可以從2022年底開始發現清邁有個新打卡點，就是位於清邁古城東南城角外的湄卡河段，地方媒體或泰國網紅都熱衷在介紹時很常以「清邁版的小樽運河」來下標，這些貼文拍攝時間多在夜幕剛落，河道邊燈光亮起的時候，襯著矮房，好像有些許微妙的「日式」風情。
「清邁新景點」、「清邁新觀光地標」、「清邁小樽運河」這些標題在清邁湄卡河（mea kha，คลองแม่ข่า/น้ำแม่ข่า）部分河道整治有成後，逐漸躍上地方或泰國新聞媒體以及本地旅遊網紅打卡文中。2022年12月，疫後兩年再訪清邁，就想去看看自己曾經整理過民眾倡議整治過程的湄卡河，在成為景點後的實際樣貌。
前情提要｜建城七大吉兆之一的誨暗與重見光亮
如果有留意清邁旅遊資訊的朋友，大概可以從2022年底開始發現清邁有個新打卡點，就是位於清邁古城東南城角外的湄卡河段，地方媒體或泰國網紅都熱衷在介紹時很常以「清邁版的小樽運河」來下標，這些貼文拍攝時間多在夜幕剛落，河道邊燈光亮起的時候，襯著矮房，好像有些許微妙的「日式」風情。雖然個人看法是─ 清邁實在不需要另一個「忠犬八公」了。
湄卡河不是運河也非驟現新落成，它原本就是從湄林山區流下的天然河流，路線幾乎順著古城外圍往南至魏功甘古城方向，總長約30幾公里，其中流經古城周邊的河段約4.7公里，大約有10.2公里屬於清邁市區行政範圍，而倚著河岸的村里總計約43座，其中26個村里屬於清邁市。據說當初因孟萊王見七大吉兆而決定在此建立清邁新城，湄卡河和流經城市東邊的濱河（แม่น้ำปิง，Mea Nam Ping）都在傳說的七項吉兆之中。
有水滋養土地，人們聚落生活多依賴水源而生。早年河邊住民無論汲水食用、清潔等日常生活都靠湄卡河，而隨著人們生活的改變、城市的發展，湄卡河成了長年積淤、年輕人眼中的臭水溝。政府當局在2017年，曾提出整治計畫與預算，但清淤計畫並未實踐進度。直到2018年，公民團體先後倡議，爾後以一家建築師事務所為首向官方提案並協作，終在隔年，2019年底整理出一區河段、搭上首座便橋做為示範。
如今現在｜清邁湄卡河整治後是雙贏？
2017年拯救湄卡河的相關訊息開始在社群媒體出現，但倡議聲量沒有被累積，直到首段示範區完成後疫情開始時，透過新聞與相關報導，自己才意識到，原來湄卡河不僅限於經常步行往返瓦洛洛市場所經過的Chang Moi路段旁「水溝」而已。想說趁著疫後再訪清邁，一定要去看看。
出發前，已搶先一步的泰國外府朋友認為，實在沒有什麼，只有一家咖啡館吸引人；清邁朋友則說建議在下午三、四點之後去看看，拍起來頗美。在看過網路上眾多報導照片後，倒是沒有抱太多想像或期待，只希望水燈節期間塞滿巨大水燈的河道可以清爽一些。所幸，抵達時間約下午四點多，藍天還在，自然光線仍足，雖說是聖誕新年旺季但人潮還不多，算是在間距舒適的狀態下迎著舒爽涼風走了一圈。
目前完成整治的河道約750公尺，清澈河水已擺脫積淤泥臭，沿岸小花植栽做了很好的點綴，岸邊的矮房其實多為在地民房，部分就在自家門前擺攤賣簡單的飲料、小吃燒烤或是紀念品，有些搭著「日式氛圍」的話題賣起鯛魚燒，有些掛著日文招牌、擺上清酒瓶、鯉魚旗等和風裝飾。再往下走有路邊按摩，還有為了讓旅客拍照而繫上五顏六色燈籠的便橋，由於到訪時正逢聖誕假期，附近阿卡族人聚會的教會搭了舞台讓信眾上台歡唱聖誕歌慶祝。整體氣氛很常民且樸實，整治的河道和旁邊的大樹是絕對的視覺療癒，沿途小販商品和清邁夜市無異，目前看來尚無特別規劃。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21