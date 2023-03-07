從長年積淤的臭水溝到整治後成「清邁小樽運河」，湄卡河變打卡景點只是現象級光環嗎？

「清邁新景點」、「清邁新觀光地標」、「清邁小樽運河」這些標題在清邁湄卡河（mea kha，คลองแม่ข่า/น้ำแม่ข่า）部分河道整治有成後，逐漸躍上地方或泰國新聞媒體以及本地旅遊網紅打卡文中。2022年12月，疫後兩年再訪清邁，就想去看看自己曾經整理過民眾倡議整治過程的湄卡河，在成為景點後的實際樣貌。

前情提要｜建城七大吉兆之一的誨暗與重見光亮

如果有留意清邁旅遊資訊的朋友，大概可以從2022年底開始發現清邁有個新打卡點，就是位於清邁古城東南城角外的湄卡河段，地方媒體或泰國網紅都熱衷在介紹時很常以「清邁版的小樽運河」來下標，這些貼文拍攝時間多在夜幕剛落，河道邊燈光亮起的時候，襯著矮房，好像有些許微妙的「日式」風情。雖然個人看法是─ 清邁實在不需要另一個「忠犬八公」了。

Photo Credit：Alex Chotnitidecha 清邁「Think Park」商場前的「忠犬八公」

湄卡河不是運河也非驟現新落成，它原本就是從湄林山區流下的天然河流，路線幾乎順著古城外圍往南至魏功甘古城方向，總長約30幾公里，其中流經古城周邊的河段約4.7公里，大約有10.2公里屬於清邁市區行政範圍，而倚著河岸的村里總計約43座，其中26個村里屬於清邁市。據說當初因孟萊王見七大吉兆而決定在此建立清邁新城，湄卡河和流經城市東邊的濱河（แม่น้ำปิง，Mea Nam Ping）都在傳說的七項吉兆之中。

有水滋養土地，人們聚落生活多依賴水源而生。早年河邊住民無論汲水食用、清潔等日常生活都靠湄卡河，而隨著人們生活的改變、城市的發展，湄卡河成了長年積淤、年輕人眼中的臭水溝。政府當局在2017年，曾提出整治計畫與預算，但清淤計畫並未實踐進度。直到2018年，公民團體先後倡議，爾後以一家建築師事務所為首向官方提案並協作，終在隔年，2019年底整理出一區河段、搭上首座便橋做為示範。

Photo Credit：女子＠清邁 鯛魚燒與掛滿泰北燈籠的便橋。

如今現在｜清邁湄卡河整治後是雙贏？

2017年拯救湄卡河的相關訊息開始在社群媒體出現，但倡議聲量沒有被累積，直到首段示範區完成後疫情開始時，透過新聞與相關報導，自己才意識到，原來湄卡河不僅限於經常步行往返瓦洛洛市場所經過的Chang Moi路段旁「水溝」而已。想說趁著疫後再訪清邁，一定要去看看。

出發前，已搶先一步的泰國外府朋友認為，實在沒有什麼，只有一家咖啡館吸引人；清邁朋友則說建議在下午三、四點之後去看看，拍起來頗美。在看過網路上眾多報導照片後，倒是沒有抱太多想像或期待，只希望水燈節期間塞滿巨大水燈的河道可以清爽一些。所幸，抵達時間約下午四點多，藍天還在，自然光線仍足，雖說是聖誕新年旺季但人潮還不多，算是在間距舒適的狀態下迎著舒爽涼風走了一圈。

Photo Credit：女子＠清邁 整治後的湄卡河。

目前完成整治的河道約750公尺，清澈河水已擺脫積淤泥臭，沿岸小花植栽做了很好的點綴，岸邊的矮房其實多為在地民房，部分就在自家門前擺攤賣簡單的飲料、小吃燒烤或是紀念品，有些搭著「日式氛圍」的話題賣起鯛魚燒，有些掛著日文招牌、擺上清酒瓶、鯉魚旗等和風裝飾。再往下走有路邊按摩，還有為了讓旅客拍照而繫上五顏六色燈籠的便橋，由於到訪時正逢聖誕假期，附近阿卡族人聚會的教會搭了舞台讓信眾上台歡唱聖誕歌慶祝。整體氣氛很常民且樸實，整治的河道和旁邊的大樹是絕對的視覺療癒，沿途小販商品和清邁夜市無異，目前看來尚無特別規劃。

Photo Credit：女子＠清邁 小花植栽為河道增添了一些可愛的風景。

Photo Credit：女子＠清邁 河畔居民在自家門前準備擺攤賣小吃。