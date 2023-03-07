《金融時報》指蔡總統麥卡錫會晤4月移師美國加州，邱國正：共軍可能更逼近，進入12浬就射擊
我們想讓你知道的是
美國眾議院議長麥卡錫傳計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，美台雙方今天皆低調不願證實。但美國國務院重申，國會為獨立機關，議長能自行決定與誰會面及會面形式。
傳蔡總統麥卡錫會晤移師美國，《金融時報》細說幕後
（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。
《金融時報》援引一名台灣官員的說法報導，當麥卡錫表示，台灣方面對北京激烈反應的顧慮「合理」（reasonable），蔡總統的團隊則提議，「我們何不利用（在美國）過境的機會碰面」。
報導指出，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部份。根據報導，總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。除了加州，蔡總統也將訪問紐約。加州是麥卡錫的選區。
今（2023）年1月就任議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選眾院議長後訪問台灣。報導提到，蔡總統說服麥卡錫在加州會晤，而不是台北，以避免中國共軍侵略性的回應。數名知情人士表示，考量台灣方面的安全顧慮，蔡總統與麥卡錫達成共識在美國會晤。
《金融時報》指出，支持麥卡錫訪台的華府人士認為，在中國侵略態勢升高的此刻，美國資深國會議員應傳達對台灣的支持。另一方面，批評者主張，高規格的訪問徒然挑釁中國，對台灣幫助有限。
一名台灣高階官員告訴《金融時報》，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資。這名官員表示，北京有可能採取較以往更不理性的政策，若台美雙方可嘗試共同管控這樣的情況，「每個人面臨的風險就能獲較佳控制」。
前美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台，這是相隔25年後，再度有美國眾院議長訪問台灣，當時共軍藉故舉行大型軍演，並首次發射飛彈穿越台灣上空。
儘管會晤地點由台灣改為美國為的是避免刺激北京，部分觀察人士認為，蔡總統訪美與麥卡錫訪台都一樣會引發中國「報復」，且強度恐將不相上下。不過，蔡總統幕僚強調，台灣絕不能讓中國的脅迫得逞。
一名熟悉蔡政府處理與麥卡錫會晤事宜的人士提到，中國若再次在台灣周邊舉行軍演，將擾亂國際運輸航線。
華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的亞洲事務專家塞耶茲（Eric Sayers）指出，在美國與蔡總統會晤就是麥卡錫支持台灣的最佳方式。
塞耶茲說，這樣的安排不僅有助麥卡錫達成提升台灣議題位階的目標，並展現他與蔡總統會面的意願，會晤發生在美國也讓北京較難作出如裴洛西訪台時的挑釁回應。
數名知情人士告訴《金融時報》，除了跟麥卡錫會晤，蔡總統也已決定接受邀請，在雷根圖書館演說。「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）證實邀請蔡總統。
麥卡錫辦公室婉拒向《金融時報》評論。中國駐華府大使館未回覆置評請求。
台灣方面，國防部長邱國正6日在立法院應詢表示，中共一直在尋找可以「師出有名」（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，或是國軍頻繁與他國軍事交流等。
他說，去年裴洛西訪台，共軍軍艦曾逼近領海基線、貼著24浬鄰接區，今年則恐將更加逼近，甚至突入24浬、接近12浬領海線。邱國正是在回應立委詢問關於麥卡錫可能訪台一事時，作以上表示。
傳麥卡錫將與蔡英文會面，邱國正：共軍可能更逼近，進入12浬就射擊
（中央社）外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫擬春季訪台，國防部長邱國正昨（6）日表示，國軍有超前部署，去年8月共軍逼近領海基線、貼24浬鄰接區，今年恐更逼近；若突入24浬、進入12浬領海線內，國軍就射擊。
邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」專案報告，並備質詢。
國民黨立委江啟臣詢問邱國正對於中共軍事預算增加等兩岸情勢議題的看法。邱國正指出，中共軍事預算並非僅今年增加，歷年來都是如此，而今年外界會特別強調軍費，起因是整體軍事態勢比以往要強烈。
邱國正以當前台海周邊情勢為例說，目前中共保持每天約10架（艘）次在台海周邊運行的機艦，若有（如美國要員訪台）議題出現則會加倍；共機雖不見得每天都會逾越海峽中線，但也會出現在中線北端、南端，進行所謂的常態化運作。
江啟臣關切，目前情勢是否要比過去嚴峻。邱國正回應認為，中共一直在尋找支撐未來想採取軍事動作時的立論基礎，即共軍可以師出有名（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，又或是國軍頻繁與他國軍事交流等；一有狀況、共軍一定會有反應，差別只是將兵力大小作調整。
江啟臣追問，外傳現任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能春季訪台，除美軍預前準備，國軍是否有準備。邱國正回應，國軍會有超前部署，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍軍艦曾逼近領海基線外、貼著24浬鄰接區，但今年恐會更加逼近，甚至突入24浬接近到12浬領海線。
江啟臣詢問，「那就接近要打起來了」。邱國正回應：「沒有錯」，國防部的預先規劃就是如此，為避免讓共軍師出有名，國軍一直都很節制，不發起「第一擊」。
Tags：
跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21