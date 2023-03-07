《金融時報》指蔡總統麥卡錫會晤4月移師美國加州，邱國正：共軍可能更逼近，進入12浬就射擊

傳蔡總統麥卡錫會晤移師美國，《金融時報》細說幕後

（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

《金融時報》援引一名台灣官員的說法報導，當麥卡錫表示，台灣方面對北京激烈反應的顧慮「合理」（reasonable），蔡總統的團隊則提議，「我們何不利用（在美國）過境的機會碰面」。

報導指出，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部份。根據報導，總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。除了加州，蔡總統也將訪問紐約。加州是麥卡錫的選區。

今（2023）年1月就任議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選眾院議長後訪問台灣。報導提到，蔡總統說服麥卡錫在加州會晤，而不是台北，以避免中國共軍侵略性的回應。數名知情人士表示，考量台灣方面的安全顧慮，蔡總統與麥卡錫達成共識在美國會晤。

《金融時報》指出，支持麥卡錫訪台的華府人士認為，在中國侵略態勢升高的此刻，美國資深國會議員應傳達對台灣的支持。另一方面，批評者主張，高規格的訪問徒然挑釁中國，對台灣幫助有限。

一名台灣高階官員告訴《金融時報》，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資。這名官員表示，北京有可能採取較以往更不理性的政策，若台美雙方可嘗試共同管控這樣的情況，「每個人面臨的風險就能獲較佳控制」。

前美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台，這是相隔25年後，再度有美國眾院議長訪問台灣，當時共軍藉故舉行大型軍演，並首次發射飛彈穿越台灣上空。

Photo Credit: 中央社 前美國眾議院議長裴洛西（中）去年8月訪台，當時共軍藉故舉行大型軍演，並首次發射飛彈穿越台灣上空。

儘管會晤地點由台灣改為美國為的是避免刺激北京，部分觀察人士認為，蔡總統訪美與麥卡錫訪台都一樣會引發中國「報復」，且強度恐將不相上下。不過，蔡總統幕僚強調，台灣絕不能讓中國的脅迫得逞。

一名熟悉蔡政府處理與麥卡錫會晤事宜的人士提到，中國若再次在台灣周邊舉行軍演，將擾亂國際運輸航線。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的亞洲事務專家塞耶茲（Eric Sayers）指出，在美國與蔡總統會晤就是麥卡錫支持台灣的最佳方式。

塞耶茲說，這樣的安排不僅有助麥卡錫達成提升台灣議題位階的目標，並展現他與蔡總統會面的意願，會晤發生在美國也讓北京較難作出如裴洛西訪台時的挑釁回應。

數名知情人士告訴《金融時報》，除了跟麥卡錫會晤，蔡總統也已決定接受邀請，在雷根圖書館演說。「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）證實邀請蔡總統。

麥卡錫辦公室婉拒向《金融時報》評論。中國駐華府大使館未回覆置評請求。

台灣方面，國防部長邱國正6日在立法院應詢表示，中共一直在尋找可以「師出有名」（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，或是國軍頻繁與他國軍事交流等。

他說，去年裴洛西訪台，共軍軍艦曾逼近領海基線、貼著24浬鄰接區，今年則恐將更加逼近，甚至突入24浬、接近12浬領海線。邱國正是在回應立委詢問關於麥卡錫可能訪台一事時，作以上表示。

Photo Credit: 中央社 英國《金融時報》報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文（圖）在加州會晤

傳麥卡錫將與蔡英文會面，邱國正：共軍可能更逼近，進入12浬就射擊

（中央社）外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫擬春季訪台，國防部長邱國正昨（6）日表示，國軍有超前部署，去年8月共軍逼近領海基線、貼24浬鄰接區，今年恐更逼近；若突入24浬、進入12浬領海線內，國軍就射擊。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問邱國正對於中共軍事預算增加等兩岸情勢議題的看法。邱國正指出，中共軍事預算並非僅今年增加，歷年來都是如此，而今年外界會特別強調軍費，起因是整體軍事態勢比以往要強烈。

邱國正以當前台海周邊情勢為例說，目前中共保持每天約10架（艘）次在台海周邊運行的機艦，若有（如美國要員訪台）議題出現則會加倍；共機雖不見得每天都會逾越海峽中線，但也會出現在中線北端、南端，進行所謂的常態化運作。

江啟臣關切，目前情勢是否要比過去嚴峻。邱國正回應認為，中共一直在尋找支撐未來想採取軍事動作時的立論基礎，即共軍可以師出有名（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，又或是國軍頻繁與他國軍事交流等；一有狀況、共軍一定會有反應，差別只是將兵力大小作調整。

江啟臣追問，外傳現任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能春季訪台，除美軍預前準備，國軍是否有準備。邱國正回應，國軍會有超前部署，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍軍艦曾逼近領海基線外、貼著24浬鄰接區，但今年恐會更加逼近，甚至突入24浬接近到12浬領海線。

江啟臣詢問，「那就接近要打起來了」。邱國正回應：「沒有錯」，國防部的預先規劃就是如此，為避免讓共軍師出有名，國軍一直都很節制，不發起「第一擊」。