TNL+ 2023/03/07,
環境

協商近20年，聯合國達成《公海條約》共識，2030年以前30％公海領域劃設海洋保護區

協商近20年，聯合國達成《公海條約》共識，2030年以前30％公海領域劃設海洋保護區
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

目前全球有三分之二的海洋面積被認定屬公海範圍，然而當前公海僅有約1.2％的區域受國際社會保護、更只有0.8％的公海被劃設為「高度保護」區域，等同幾乎所有生存於公海的海洋生物皆面臨氣候變遷、過度捕撈、棲地破壞、環境污染與貨輪撞擊等威脅。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

歷經將近20年的協商，聯合國終於在2023年3月4日於紐約總部達成史上第一項保護公海生態資源、具法律約束力的《公海條約》（The High Seas Treaty）共識。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，由於各國對保育海洋生態的資金以及所屬漁權（Fishing rights）看法分歧，《公海條約》談判已被聯合國擱置多年，本次會議亦是花費2週協商、以及最後階段超過38小時的會談後，聯合國各會員國才一致同意公海生態保育的相關法律機制。

擔任此次聯合國會議主席的新加坡海洋法問題大使陳惠菁（Rena Lee）已將近2日沒有離開談判會場，在徹夜未眠的協商後，陳惠菁對外宣布該條約已達成共識。「這艘船已經靠岸，這歸功於在座參與討論的各位。」陳惠菁說道，在場的各國代表隨即起身鼓掌、歡呼。

綠色和平組織（Greenpeace）北歐辦公室海洋保護倡議家梅勒（Laura Meller）對此表示：「這對海洋保育而言絕對是歷史性的一天，更是關鍵的里程碑，意味著守護海洋生態系的重要性也可超越地緣政治。」

歐盟氣候行動政策專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）也將該條約協議定調為「屬於海洋環境的歷史時刻」，並強調這是十多年來各界的努力以及國際協商下的心血結晶。

「透過聯合國會員國所達成共識的《公海條約》，我們又向友善海洋邁出一大步，此公約對保護海洋物種及維持海洋生物多樣性至關重要，不僅是我們強化與各方進行多邊合作的證明，也是國際社會在聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（以下簡稱COP15）中所承諾，欲在2030年以前保護30％海洋和陸地資源（以下簡稱「30x30」）的重要資產。」辛克維丘斯這般強調。

《公海條約》主要規範的內容是什麼？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。