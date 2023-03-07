CNN：俄烏戰爭使美國更易孤立中國，專家：若親西方政權取代普亭將是北京惡夢

CNN：俄烏戰爭讓太平洋國家警惕，美更易孤立中國

（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年的時刻，日、韓、菲等第一島鏈國家對中國態度出現重大改變。中國國家主席習近平對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的支持，也為美國和太平洋盟國鞏固關係鋪平道路。

美國《有線電視新聞網》（CNN）6日分析，在過去數月內，日本承諾將國防開支加倍，並向美國購買遠程武器；韓國認知台灣海峽穩定對其安全至關重要；菲律賓宣布增加開放4個軍事基地供美軍使用，並正討論與澳洲、日本和美國在南海展開聯合巡邏。

導致中國在自家後院日益遭到孤立的原因，包含北京拒絕譴責莫斯科對烏克蘭的入侵，同時持續對台灣施加軍事壓力。

分析人士指出，就算沒有烏克蘭戰爭，上述狀況仍可能發生，但這場戰爭以及中國對俄羅斯的支持，導致這些狀況加速實現。

以日本為例，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratman School of International Studies）資深研究員布萊德福（John Bradford）表示，「日本人民當然早就注意到烏克蘭的局勢，這讓他們感覺，自己的國家比想像中更加脆弱。」日本民眾相信，最可能傷害他們的國家就是中國。

近年來，中國人民解放軍一直壯大陣容並推動現代化。北京5日公布2023年軍事預算，將增加7.2％。這是近10年來，中國軍事預算首次連續3年增加，也讓外界擔憂，中國可能仿效俄羅斯，動用武力入侵台灣。

東京當局曾稱，台海兩岸和平對日本安全至關重要，但現在看來，這個問題的急迫性實屬空前。

布萊德福說，「多年來日本一直在強化防禦態勢。烏克蘭局勢成為（首相）岸田文雄新國家安全戰略關鍵要素，烏克蘭戰爭讓日本當局在政治上更容易進行戰略調整。」

與此同時，韓國領導階層也正以類似觀點觀察台灣局勢。

韓國外交部長朴振最近告訴《CNN》，「台灣海峽和平穩定是朝鮮半島和平穩定的基本要素，也是區域整體的安全繁榮所不可或缺」。

首爾擔心，一旦美國軍隊因台灣問題捲入與中國的衝突，就會讓北韓領導人金正恩覺得有機可乘。

這導致人們開始呼籲韓國強化自身防衛能力，部分人甚至呼籲發展自己的核武。

這種狀況也促使首爾和東京在防務問題上更加緊密合作，包括與美國一起舉行聯合海軍演習。

目前，菲律賓正與美國、澳洲和日本針對南海聯合巡邏進行談判。中國宣稱擁有南海主權，占據多座菲律賓也聲稱擁有主權的島嶼。

分析人士認為，在菲律賓問題上，中國可說是咎由自取。菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場一直頗為親中，但中國從未真正對此表示感激；現任總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）則是公開展現渴望與美國及其盟友合作的態度。

太平洋論壇（Pacific Forum）海事安全主任、東京國際大學（Tokyo International University）助理教授歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）說，小馬可仕政府「很難證明配合北京政策偏好是合理決定，因為前任政府的嘗試並未得到回應。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）說，「北京的持續霸凌」，包括2月6日1艘中國海警船在具爭議的南海以「軍事級雷射光」照射正進行補給任務的菲國海防船、導致水手暫時失明的事件，只會讓盟國轉向華盛頓，「以建立更堅固的聯盟」。

分析人士說，中國對菲律賓的施壓，也在南海的另一側產生影響。

歐丹尼爾認為，「針對美國提升區域影響力的計畫，新加坡和越南也變得更加開放，因為他們不希望中國稱霸整個東南亞。」

專家：普亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢

中國在俄烏戰爭的角色廣受矚目，美國智庫學者陳寒士（Alexander Gabuev）研判中國不至於軍援俄羅斯，而是逐步提高俄國對中國的依賴，如果普亭垮台被親西方的政權取代將是北京的惡夢。

德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）日前率先報導一家中國企業打算供應俄國無人機，外界憂心俄烏戰爭可能擴大成西方和中國的代理人戰爭。

對此卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）研究員陳寒士接受《法蘭克福廣訊報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問表示，中國曾協助俄國取得雷達和電子干擾系統的零件，如果真的運交無人機，將是中國第一次供應武器成品給俄國。

不過，陳寒士指出，中國對外號稱是負責任的大國，不向衝突地區提供武器，指責美國「火上澆油」，因此他不相信中國真的會大量提供武器給俄國，畢竟俄國崩潰或從佔領區撤軍的時候還未到。

外傳中國國家主席習近平近期將會晤俄羅斯總統普亭，兩國親密的關係備受矚目，陳寒士說，中國利用購買能源和提供科技、人民幣流動性等方式協助普亭撐過難關，目標是讓一個友好又專制的俄羅斯逐漸成為中國的小弟。

這位專精中國地緣政治的專家指出，如果俄羅斯戰敗，導致普亭垮台，一個親西方政權取而代之，將是北京的惡夢。