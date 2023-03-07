CNN：俄烏戰爭使美國更易孤立中國，專家：若親西方政權取代普亭將是北京惡夢
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外傳中國國家主席習近平近期將會晤俄羅斯總統普亭，兩國親密的關係備受矚目，陳寒士說，中國利用購買能源和提供科技、人民幣流動性等方式協助普亭撐過難關，目標是讓一個友好又專制的俄羅斯逐漸成為中國的小弟。這位專精中國地緣政治的專家指出，如果俄羅斯戰敗，導致普亭垮台，一個親西方政權取而代之，將是北京的惡夢。
CNN：俄烏戰爭讓太平洋國家警惕，美更易孤立中國
（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年的時刻，日、韓、菲等第一島鏈國家對中國態度出現重大改變。中國國家主席習近平對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的支持，也為美國和太平洋盟國鞏固關係鋪平道路。
美國《有線電視新聞網》（CNN）6日分析，在過去數月內，日本承諾將國防開支加倍，並向美國購買遠程武器；韓國認知台灣海峽穩定對其安全至關重要；菲律賓宣布增加開放4個軍事基地供美軍使用，並正討論與澳洲、日本和美國在南海展開聯合巡邏。
導致中國在自家後院日益遭到孤立的原因，包含北京拒絕譴責莫斯科對烏克蘭的入侵，同時持續對台灣施加軍事壓力。
分析人士指出，就算沒有烏克蘭戰爭，上述狀況仍可能發生，但這場戰爭以及中國對俄羅斯的支持，導致這些狀況加速實現。
以日本為例，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratman School of International Studies）資深研究員布萊德福（John Bradford）表示，「日本人民當然早就注意到烏克蘭的局勢，這讓他們感覺，自己的國家比想像中更加脆弱。」日本民眾相信，最可能傷害他們的國家就是中國。
近年來，中國人民解放軍一直壯大陣容並推動現代化。北京5日公布2023年軍事預算，將增加7.2％。這是近10年來，中國軍事預算首次連續3年增加，也讓外界擔憂，中國可能仿效俄羅斯，動用武力入侵台灣。
東京當局曾稱，台海兩岸和平對日本安全至關重要，但現在看來，這個問題的急迫性實屬空前。
布萊德福說，「多年來日本一直在強化防禦態勢。烏克蘭局勢成為（首相）岸田文雄新國家安全戰略關鍵要素，烏克蘭戰爭讓日本當局在政治上更容易進行戰略調整。」
與此同時，韓國領導階層也正以類似觀點觀察台灣局勢。
韓國外交部長朴振最近告訴《CNN》，「台灣海峽和平穩定是朝鮮半島和平穩定的基本要素，也是區域整體的安全繁榮所不可或缺」。
首爾擔心，一旦美國軍隊因台灣問題捲入與中國的衝突，就會讓北韓領導人金正恩覺得有機可乘。
這導致人們開始呼籲韓國強化自身防衛能力，部分人甚至呼籲發展自己的核武。
這種狀況也促使首爾和東京在防務問題上更加緊密合作，包括與美國一起舉行聯合海軍演習。
目前，菲律賓正與美國、澳洲和日本針對南海聯合巡邏進行談判。中國宣稱擁有南海主權，占據多座菲律賓也聲稱擁有主權的島嶼。
分析人士認為，在菲律賓問題上，中國可說是咎由自取。菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場一直頗為親中，但中國從未真正對此表示感激；現任總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）則是公開展現渴望與美國及其盟友合作的態度。
太平洋論壇（Pacific Forum）海事安全主任、東京國際大學（Tokyo International University）助理教授歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）說，小馬可仕政府「很難證明配合北京政策偏好是合理決定，因為前任政府的嘗試並未得到回應。」
美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）說，「北京的持續霸凌」，包括2月6日1艘中國海警船在具爭議的南海以「軍事級雷射光」照射正進行補給任務的菲國海防船、導致水手暫時失明的事件，只會讓盟國轉向華盛頓，「以建立更堅固的聯盟」。
分析人士說，中國對菲律賓的施壓，也在南海的另一側產生影響。
歐丹尼爾認為，「針對美國提升區域影響力的計畫，新加坡和越南也變得更加開放，因為他們不希望中國稱霸整個東南亞。」
專家：普亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢
中國在俄烏戰爭的角色廣受矚目，美國智庫學者陳寒士（Alexander Gabuev）研判中國不至於軍援俄羅斯，而是逐步提高俄國對中國的依賴，如果普亭垮台被親西方的政權取代將是北京的惡夢。
德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）日前率先報導一家中國企業打算供應俄國無人機，外界憂心俄烏戰爭可能擴大成西方和中國的代理人戰爭。
對此卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）研究員陳寒士接受《法蘭克福廣訊報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問表示，中國曾協助俄國取得雷達和電子干擾系統的零件，如果真的運交無人機，將是中國第一次供應武器成品給俄國。
不過，陳寒士指出，中國對外號稱是負責任的大國，不向衝突地區提供武器，指責美國「火上澆油」，因此他不相信中國真的會大量提供武器給俄國，畢竟俄國崩潰或從佔領區撤軍的時候還未到。
外傳中國國家主席習近平近期將會晤俄羅斯總統普亭，兩國親密的關係備受矚目，陳寒士說，中國利用購買能源和提供科技、人民幣流動性等方式協助普亭撐過難關，目標是讓一個友好又專制的俄羅斯逐漸成為中國的小弟。
這位專精中國地緣政治的專家指出，如果俄羅斯戰敗，導致普亭垮台，一個親西方政權取而代之，將是北京的惡夢。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！