AI開始接替人類完成訊息、email撰寫，這種技術會不會改變我們的大腦？

Photo Credit: Getty Images / BBC News

使用智慧電子郵件程序，人工智慧（AI）小助手會及時甚至提前提示，下一句該寫什麼，用什麼詞，於是發一封郵件的時間比原來縮短了很多，或許也更有文采。但是被AI如此體貼關照，我們是不是因此而逐漸丟失了某些東西？

在Google的Gmail中輸入答覆，你可能從一開始就覺得它能讀懂你心裡所思所想，打出字母「tha」，一句話的其餘部分便會彈出，在螢幕上以灰色字體顯示。你按Tab鍵，這句話就自動完成。

在一切都更簡單的時代，你需要花寶貴的幾秒鐘不厭其煩地手動輸入「非常感謝」或「聽起來很棒」，但現在，像Gmail這樣的電子郵件系統可以為您自動完成句子。

在背後支撐這個功能的是一種叫做自然語言處理的人工智慧（AI），它對語言的理解和使用與人類更相似，不同於以前的計算機處理。

但是，雖然它有助於縮短寫電子郵件花費的時間，許多人對自動完成功能（稱為智慧撰寫）的感覺還是比較複雜。有些人覺得它可以掃描訊息並提出恰當回應建議，這種能力簡直「令人毛骨悚然」。

機器開始接替我們完成給同事、朋友和親人發訊息這件事的部分努力，這個過程中是否有可能剝奪了一些對我們而言更重要的東西？它是否在抽走我們的個性和人類互動的樂趣？甚至，這種自動完成技術會不會改變我們大腦的工作方式？

Photo Credit: Getty Images / BBC News Google的Gmail是最早使用人工智慧來預測用戶在回覆訊息時，可能想說什麼的主要電子郵件提供商之一

「預測是感知和我們與世界關聯的基礎。」美國賓夕法尼亞大學研究聽覺感知和學習神經元迴路的瑪麗亞．格芬（Maria Geffen）說。

「我們的大腦持續不斷地做預測。例如，當某人在嘈雜的背景噪音中高聲說話時，即使我們只聽到一部分聲音，我們的大腦也會預測他口中說出的短句是什麼。更複雜的認知過程也同樣，包括造句。」

寫作——無論是手寫還是在電腦上寫——涉及複雜的認知過程的協調，包括調用長期記憶、語義系統、工作記憶和計劃。

但是，如果我們將遣詞造句的工作分包給機器，格芬認為那可能會對我們大腦的工作方式產生一些深遠的影響。

「我們現在正在做實驗，一連數天跟蹤代表聲音的神經元在大腦中的活動，發現相同的神經元集合每天都表現出不同的活動模式。」 她說。「因此，設想一下這種情況會很有意思——預測是由計算機算法執行，而不經由我們的大腦，以及這種不斷重覆的體驗對我們與世界的互動會產生什麼影響。」

據估計，全球38億電子郵件用戶每天發送2810億封電子郵件，這意味著我們每個人平均每天收到大約74封電子郵件。回到互聯網誕生前的時光，我們每天收到二、三封以上的信就很幸運了，而且其中大部分都是帳單。

因此，在應對接踵而來的一堆訊息時，我們可能需要一點幫助來減輕負擔，也就不足為奇了。能夠分析我們的寫作習慣繼而預測接下來我們最有可能使用什麼詞彙的技術，可以把鍵入數十個字母的工作減少到只需在鍵上點一下。

智慧撰寫只是使用人工智慧來預測我們可能想說什麼的眾多技術之一。大多數智慧手機上都已經有預測文本算法程序，在我們編寫文字過程中基於過去我們曾輸入的內容提出接下來建議用什麼詞彙。在桌面電腦文字處理程序上自動完成遣詞造句的應用程序也開始出現。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 有些人擔心，當孩子們學會依賴人工智慧驅動的智慧書寫系統時，他們的詞彙量和拼寫可能會受到影響

這些技術緊隨其他一些嘗試之後出現，那些嘗試的目的是減輕我們必須完成的打字任務中一些繁重的部分。

在推出智慧撰寫（Smart Compose）之前，Gmail曾推出智慧回覆（Smart Reply），它使用類似的方法為用戶提供三個簡短的可選回應，作為「快捷方式」，可以透過單擊按鈕進行選擇。搜索引擎現在通常使用自動完成功能來建議我們可能會提出的問題。智慧手機和網路瀏覽器還具有自動填寫功能，可以為我們填寫線上表格。

好處當然是有的。例如，自動完成可以減少認知負荷和填寫線上表格所需的時間。根據一項研究，它甚至可以幫助你拿到更低的機票價格。

但即使是相對簡單的功能，如自動更正——1990年代首次在Microsoft Word上引入，後來在手機上無處不在的短訊輔助工具——也令人擔憂它對兒童寫作技能會產生不利影響。

對自動完成遣詞造句任務的更先進技術的影響進行大量研究，目前可能還為時過早，但有跡象表明它們可能會改變我們使用語言的方式。

一項為期一年的研究發現，在手機上使用預測文本的中學生比非用戶犯的拼寫錯誤更多，但使用寫作輔助工具的大學生犯的語法錯誤更少。

甚至有一些證據表明，預測文本技術可能會對使用它們的人產生積極影響，領導這項研究的諾丁漢特倫特大學心理學家克萊爾．伍德（Clare Wood）說。

「我們知道，對於成年人來說，接觸拼寫錯誤有時會干擾他們對正確拼寫的記憶，」她說。「因此，自動建議功能可能有助於最大限度地減少文本和其他線上通訊中拼寫錯誤的單詞，對成年人可能產生的負面影響。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News

自動建議功能，也有可能對線上交流的語法結構產生積極影響。

不過伍德警告說，由於這些人工智慧驅動的系統，依賴於從我們過去輸入的內容中學習，它也可能會引入錯誤。

「如果它檢測到某個不合語法規範的單詞經常同時出現，那麼這種組合就會得到強化確認。」 她補充道。

自動暗示也可能影響我們想說什麼以及我們如何說。哈佛大學和馬薩諸塞州劍橋市德雷珀實驗室的計算機科學家發現，使用人工智慧驅動的預測文本系統可能會給人們寫的東西帶來偏見。