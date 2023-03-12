AI開始接替人類完成訊息、email撰寫，這種技術會不會改變我們的大腦？
我們想讓你知道的是
機器開始接替我們完成給同事、朋友和親人發訊息這件事的部分努力，這個過程中是否有可能剝奪了一些對我們而言更重要的東西？它是否在抽走我們的個性和人類互動的樂趣？甚至，這種自動完成技術會不會改變我們大腦的工作方式？
使用智慧電子郵件程序，人工智慧（AI）小助手會及時甚至提前提示，下一句該寫什麼，用什麼詞，於是發一封郵件的時間比原來縮短了很多，或許也更有文采。但是被AI如此體貼關照，我們是不是因此而逐漸丟失了某些東西？
在Google的Gmail中輸入答覆，你可能從一開始就覺得它能讀懂你心裡所思所想，打出字母「tha」，一句話的其餘部分便會彈出，在螢幕上以灰色字體顯示。你按Tab鍵，這句話就自動完成。
在一切都更簡單的時代，你需要花寶貴的幾秒鐘不厭其煩地手動輸入「非常感謝」或「聽起來很棒」，但現在，像Gmail這樣的電子郵件系統可以為您自動完成句子。
在背後支撐這個功能的是一種叫做自然語言處理的人工智慧（AI），它對語言的理解和使用與人類更相似，不同於以前的計算機處理。
但是，雖然它有助於縮短寫電子郵件花費的時間，許多人對自動完成功能（稱為智慧撰寫）的感覺還是比較複雜。有些人覺得它可以掃描訊息並提出恰當回應建議，這種能力簡直「令人毛骨悚然」。
機器開始接替我們完成給同事、朋友和親人發訊息這件事的部分努力，這個過程中是否有可能剝奪了一些對我們而言更重要的東西？它是否在抽走我們的個性和人類互動的樂趣？甚至，這種自動完成技術會不會改變我們大腦的工作方式？
「預測是感知和我們與世界關聯的基礎。」美國賓夕法尼亞大學研究聽覺感知和學習神經元迴路的瑪麗亞．格芬（Maria Geffen）說。
「我們的大腦持續不斷地做預測。例如，當某人在嘈雜的背景噪音中高聲說話時，即使我們只聽到一部分聲音，我們的大腦也會預測他口中說出的短句是什麼。更複雜的認知過程也同樣，包括造句。」
寫作——無論是手寫還是在電腦上寫——涉及複雜的認知過程的協調，包括調用長期記憶、語義系統、工作記憶和計劃。
但是，如果我們將遣詞造句的工作分包給機器，格芬認為那可能會對我們大腦的工作方式產生一些深遠的影響。
「我們現在正在做實驗，一連數天跟蹤代表聲音的神經元在大腦中的活動，發現相同的神經元集合每天都表現出不同的活動模式。」 她說。「因此，設想一下這種情況會很有意思——預測是由計算機算法執行，而不經由我們的大腦，以及這種不斷重覆的體驗對我們與世界的互動會產生什麼影響。」
據估計，全球38億電子郵件用戶每天發送2810億封電子郵件，這意味著我們每個人平均每天收到大約74封電子郵件。回到互聯網誕生前的時光，我們每天收到二、三封以上的信就很幸運了，而且其中大部分都是帳單。
因此，在應對接踵而來的一堆訊息時，我們可能需要一點幫助來減輕負擔，也就不足為奇了。能夠分析我們的寫作習慣繼而預測接下來我們最有可能使用什麼詞彙的技術，可以把鍵入數十個字母的工作減少到只需在鍵上點一下。
智慧撰寫只是使用人工智慧來預測我們可能想說什麼的眾多技術之一。大多數智慧手機上都已經有預測文本算法程序，在我們編寫文字過程中基於過去我們曾輸入的內容提出接下來建議用什麼詞彙。在桌面電腦文字處理程序上自動完成遣詞造句的應用程序也開始出現。
這些技術緊隨其他一些嘗試之後出現，那些嘗試的目的是減輕我們必須完成的打字任務中一些繁重的部分。
在推出智慧撰寫（Smart Compose）之前，Gmail曾推出智慧回覆（Smart Reply），它使用類似的方法為用戶提供三個簡短的可選回應，作為「快捷方式」，可以透過單擊按鈕進行選擇。搜索引擎現在通常使用自動完成功能來建議我們可能會提出的問題。智慧手機和網路瀏覽器還具有自動填寫功能，可以為我們填寫線上表格。
好處當然是有的。例如，自動完成可以減少認知負荷和填寫線上表格所需的時間。根據一項研究，它甚至可以幫助你拿到更低的機票價格。
但即使是相對簡單的功能，如自動更正——1990年代首次在Microsoft Word上引入，後來在手機上無處不在的短訊輔助工具——也令人擔憂它對兒童寫作技能會產生不利影響。
對自動完成遣詞造句任務的更先進技術的影響進行大量研究，目前可能還為時過早，但有跡象表明它們可能會改變我們使用語言的方式。
一項為期一年的研究發現，在手機上使用預測文本的中學生比非用戶犯的拼寫錯誤更多，但使用寫作輔助工具的大學生犯的語法錯誤更少。
甚至有一些證據表明，預測文本技術可能會對使用它們的人產生積極影響，領導這項研究的諾丁漢特倫特大學心理學家克萊爾．伍德（Clare Wood）說。
「我們知道，對於成年人來說，接觸拼寫錯誤有時會干擾他們對正確拼寫的記憶，」她說。「因此，自動建議功能可能有助於最大限度地減少文本和其他線上通訊中拼寫錯誤的單詞，對成年人可能產生的負面影響。」
自動建議功能，也有可能對線上交流的語法結構產生積極影響。
不過伍德警告說，由於這些人工智慧驅動的系統，依賴於從我們過去輸入的內容中學習，它也可能會引入錯誤。
「如果它檢測到某個不合語法規範的單詞經常同時出現，那麼這種組合就會得到強化確認。」 她補充道。
自動暗示也可能影響我們想說什麼以及我們如何說。哈佛大學和馬薩諸塞州劍橋市德雷珀實驗室的計算機科學家發現，使用人工智慧驅動的預測文本系統可能會給人們寫的東西帶來偏見。
Tags：
空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。