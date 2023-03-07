俄軍三面圍攻巴赫姆特，烏軍矢言堅守；俄軍彈藥短缺，前線士兵帶老式鐵鏟血腥肉搏戰
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俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任表示，部隊現正加強對烏克蘭城市巴赫姆特的控制，不過他們缺乏彈藥，如果被迫撤退，整個前線就會崩潰。英國國防部認為，前線俄軍持續將鐵鏟當作武器，突顯俄烏戰爭已淪為一場血腥且低技術的肉搏戰。
（中央社）烏克蘭空軍表示，整晚共擊落13架從俄國南部起飛、攜帶爆裂物的無人機；根據英國國防部，由於俄軍彈藥短缺，預備役士兵只能帶著老式鐵鏟上前線，進行血腥肉搏戰。
烏軍稱擊落13架俄國無人機，基輔空襲警報響不停
烏克蘭空軍今天（當地時間6日）表示，整晚一共擊落13架從俄羅斯南部起飛、攜帶爆裂物的無人機，此前烏國首都基輔（Kyiv）空襲警報連響了數個鐘頭。
《法新社》報導，烏克蘭空軍在通訊軟體Telegram表示，俄軍從布揚斯克州（Bryansk）出動15架伊朗製的見證者（Shahed）無人機，其中13架被烏軍擊落。
基輔今晨空襲警報連響數個鐘頭；當局表示，某個「空中目標」觸發了防空系統。
基輔市軍政負責人波普科（Sergiy Popko）說，這批無人機原本朝基輔方向前進，但烏克蘭防空部隊擊落它們，這批無人機並未造成人員受傷或擊中基礎設施。
彈藥短缺，俄預備役士兵傳帶老式鐵鏟赴烏克蘭拚戰
英國國防部表示，受到彈藥短缺影響，俄羅斯預備役士兵可能只能被迫使用「鐵鏟」，在烏克蘭前線進行血腥殘酷的「肉搏戰」。
《英國廣播公司》（BBC）報導，國防部在最新情報更新中稱，2月下旬，俄軍預備役人員稱他們奉命攻擊烏克蘭陣地，但身上裝備僅有「槍枝和鏟子」。
國防部認為，俄軍持續將鐵鏟當作武器，突顯俄烏戰爭已淪為一場血腥且低技術的肉搏戰。
情報更新內容還顯示，烏克蘭前線的近身肉搏戰有所增加。這種狀況可能是因為在彈藥短缺、火力支援不足的情況下，「俄軍指揮部仍堅持發動主要成員為步兵的進攻行動。」
澤倫斯基：烏軍在頓巴斯深陷痛苦且艱難戰役
烏克蘭總統澤倫斯基5日表示，包含飽受戰火摧殘的城市巴赫姆特（Bakhmut）在內，烏軍在烏東頓巴斯地區陷入「痛苦而且艱難」的戰役。
《法新》社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在每日演說中指出：「我想向在頓巴斯地區（Donbas）奮戰士兵的英勇、力量和韌性致上特別敬意…這是最困難戰役之一，痛若而且艱難。」
頓巴斯地區由頓內次克州（Donetsk）和盧漢斯克州（Luhansk）組成，雖不曾完全掌控，俄羅斯聲稱已經兼併相關地區。
俄傭兵領袖警告彈藥缺乏，如被迫撤退前線將崩潰
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）表示，部隊現正加強對烏克蘭城市巴赫姆特的控制，不過他們缺乏彈藥，如果被迫撤退，整個前線就會崩潰。
《路透社》報導，普里戈任在週末發布的影片中說：「對於所有保護俄羅斯利益的軍隊來說，情況都不好。」他表示，如果現在從巴赫姆特撤退，整個前線就會崩潰。
普里戈任抱怨，莫斯科在2月曾承諾提供的大部分彈藥，目前都沒有運出。
普里戈任在他慣用的發新聞稿途徑Telegram上說：「我們目前試圖了解：這只是正常的官僚作業，還是背叛。」
黑海穀物倡議期限將屆，土耳其力求延長
土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）5日表示，土耳其正力求延長聯合國支持的「黑海穀物倡議」，這份協議讓烏克蘭得以從俄羅斯入侵後被封鎖的港口輸出穀物。
《路透社》報導，聯合國和土耳其去（2022）年7月居中斡旋達成的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），讓穀物得以從3個烏克蘭港口輸出。這項協議去年11月時曾展延，若各方沒繼續同意延長，將在本月18日到期。
俄羅斯則表示，唯有俄國農業生產商的利益被納入考量，他們才會同意延長這項協議。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）5日重申此一立場。
俄羅斯圍攻巴赫姆特，烏克蘭總統府：軍方矢言堅守
烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天表示，烏克蘭軍方內部有一項「共識」，即是繼續保衛遭到俄羅斯部隊圍攻的烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）。
《法新社》報導，波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）指出：「軍方一致認為，有必要繼續保衛這座城市並耗損敵軍，同時建立…新的防線，以防戰況出現變化。」
《美聯社》報導，不到一週前，烏克蘭總統澤倫斯基的一名顧問表示，烏國守軍可能會撤離巴赫姆特並退到附近的陣地。
但澤倫斯基的辦公室今天指出，澤倫斯基主持了一場會議，軍方高層官員在會中「發言支持繼續進行防禦行動，並進一步強化烏方在巴赫姆特的陣地。」
俄國軍隊目前正三面圍攻巴赫姆特，並對這座城市和附近村莊發動猛烈砲擊，試圖瓦解烏軍在當地的守勢。
新聞來源
延伸閱讀
- 沒有色彩的藍天：俄羅斯入侵一週年，烏克蘭被改寫的日常
- CNN：俄烏戰爭使美國更易孤立中國，專家：若親西方政權取代普亭將是北京惡夢
- 俄羅斯東正教稱「撒旦主義侵蝕烏克蘭」，普亭自認在打一場「聖戰」嗎？
- 彈藥毒素遍布烏克蘭25％農地，「歐洲糧倉」恐遭受永久性破壞、地力難復原
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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