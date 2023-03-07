以色列與鄰國長年爭戰衝突，「全民皆兵」確保迅速備戰動員
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以色列全民皆兵，多數家族如85歲高齡祖父母到中年父母及20歲出頭的孫兒女們都有當兵經歷。對以色列人來說，服兵役除了備戰，更是年輕人成長與身分認同的重要社會和教育儀式，相當於其他國家的學院或大學。男女皆兵配合歷經考驗的民防體制是以色列生存的強項。
（中央社）以色列自1948年建國以來，先後與周邊阿拉伯國家發生6場主要戰爭和不斷的以巴衝突，70餘年來戰事頻繁、國防軍動員經驗豐富。以色列男女皆兵備戰與民防生存經驗值得台灣借鏡。
以色列軍役分為3類：義務兵役、預備役和職業兵役。義務兵役指所有符合條件的男女須在18歲時應召入伍。男性服役至少32個月，女性至少兩年。入伍後，不管分發到那個單位，所有新兵都必須經過3個月基礎訓練，學習軍隊紀律、射擊、急救、生化戰訊息和體能等基礎知識，基礎訓練結業後才開始本科訓練與服役。
大約80％以色列年輕人收到徵召單後服役，是世界上招募率最高的國家之一。免於服役的人包括少數族群、身體或心理不健全的人、已婚婦女或有孩子的婦女，以及經認可在猶太律法學校的宗教男性和選擇追求「國民服務」或社區工作的宗教女性 。
預備役職責是義務役完成後，每個士兵被分配到預備役部隊，他們定期被徵召接受訓練和服役，因兵團而異，軍官或士兵一年內可能被徵召數次、每次服役天數不等，政府按照兵種和服役天數給薪水和國民保險福利，預備役年齡可達51歲。
以色列國防軍（IDF）獨特的一面是以預備役軍力為國防主體，職業軍官僅約2萬名，指揮16萬現役軍人。戰鬥力不輸常備軍的預備役軍人約50萬人，以地理分區為北、中、南3個司令部。
在防禦備戰方面，以色列國防軍部署一支具有預警能力的小型常備軍（由現役義務兵和職業兵役人員組成），以及一支正規空軍和海軍。需要緊急動員時，IDF高效率召集系統可迅速在48小時內動員數十萬預備役軍人參與戰事。
除了以「國防兵役法」（Defense Service Law）與「預備役法」（Reserve Service Law）建立男女皆兵制度成為備戰核心外，以色列也有歷經考驗的民防體制與系統，包括1951年制定，之後修改數次的「民防法」（Civil Defense Law），其中規定所有住家、公寓和工商業建築都須設有防戰避難所，並在緊急情況下允許國家使用私人設備和人力。
1992年波斯灣戰爭期間，由於以色列遭受伊拉克39枚飛彈攻擊，造成零星傷亡，戰後以色列成立「後方司令部」（Home Front Command）專門負責民防與協調民間緊急應變單位等職責。
然而2006年第2次黎巴嫩戰爭，黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）發動傳統武裝攻擊、恐攻和游擊戰，讓以色列深受威脅，並顯露「後方司令部」因應緊急狀況的機制不足。
以色列記取教訓，於2007年12月再成立「國家緊急應變機關」（National Emergency Management Authority ，簡稱NEMA），任務是在緊急情況下協調和整合所有負責本土防禦的組織，並從當年開始每年舉行5至7天、命名為「轉折點」（Turning Point）的演習，不僅國防各部會與決策者參與演練，還動員公民、警察、地方政府、安全與搜救機構、學校、社服、照護、通訊等系統與其他公私組織等，目的在強化全國對緊急事件的準備度。
以色列全民皆兵，多數家族如85歲高齡祖父母到中年父母及20歲出頭的孫兒女們都有當兵經歷。對以色列人來說，服兵役除了備戰，更是年輕人成長與身分認同的重要社會和教育儀式，相當於其他國家的學院或大學。男女皆兵配合歷經考驗的民防體制是以色列生存的強項。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料