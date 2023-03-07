2023/03/07,
醫療

國衛院研發奈米載體抗癌利器，紅血球變「癌藥專車」，有效解決排斥與細胞毒性問題

國衛院研發奈米載體抗癌利器，紅血球變「癌藥專車」，有效解決排斥與細胞毒性問題
Photo Credit: 財團法人國家衛生研究院 FB

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國衛院生醫奈米所副研究員黃東明表示，使用紅血球作為藥物載體，是很早就有的技術，但因為紅血球體積大，不容易進入癌症組織，但透過具生物內源性與高生物相容性的RDVs，能在生物體內循環系統維持較長時間，更有效將所裝載的功能性分子或藥物送至病灶處，提高治療效果。

（中央社）國衛院研發新穎紅血球微囊奈米藥物載體，好似把紅血球變成癌症藥品在人體裡的無毒專用車，不僅生物安全性佳，還提高藥物傳輸效率，有望為皮下黑色素細胞癌等帶來治療新曙光。

國家衛生研究院昨（6）日舉行記者會發表這項研發技術在動物實驗的最新成果。國衛院生醫奈米所副研究員黃東明表示，人類紅血球作為材料在體外製成開發的紅血球微囊（RBC-derived vesicles, RDVs），具有易合成及修飾奈米粒子優勢，製程無須使用有機溶劑，解決排斥與細胞毒性問題。

黃東明說，使用紅血球作為藥物載體，是很早就有的技術，但因為紅血球體積大，不容易進入癌症組織，但透過具生物內源性與高生物相容性的RDVs，能在生物體內循環系統維持較長時間，更有效將所裝載的功能性分子或藥物送至病灶處，提高治療效果。

黃東明表示，在小鼠實驗中證實，即使免疫系統是完整的，打入人類的RDVs也不會造成任何器官傷害，利用RDVs裝載俗稱小紅莓的抗癌藥物阿黴素（Dox），讓Dox經由溶酶小體-粒線體路徑毒殺癌細胞，成功讓小鼠體內的皮下黑色素細胞瘤體積有效縮小，同時降低Dox對生物體的副作用。

黃東明說，在未來人體治療運用上，若患者身體虛弱、不適合抽血，能可以健康捐贈者作為RDVs的來源，初步應會採取捐血原則，應該是以血型相容者抽血、輸入為主，只要醫院旁就有相關實驗室，抽完血之後，推估可在幾個小時之內完成製造RDVs。

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圖片來源：財團法人國家衛生研究院 FB

黃東明表示，除了皮下黑色素細胞瘤，其他難以治癒的癌症，如抗藥性癌症、轉移性癌症、胰臟癌，初步動物實驗階段都有相當成效，下一步將著手進行RDVs技術在腦癌治療的動物實驗，近期也會研擬組成人體試驗研究團隊，希望在2至3年內進入第1期臨床試驗。

黃東明說，雖然RDVs還在研究階段，尚未進入臨床試驗，但RDVs是高效、安全的奈米載體，提供醫、學、研界一種新材料，除了癌症治療應用，研究團隊希望透過後續研究與臨床實驗探討，發展出更多應用方向，改善醫學診斷和醫療處置。

國衛院研發紅血球微囊奈米藥物載體
Photo Credit: 中央社
國家衛生研究院6日舉行記者會發表「紅血球微囊奈 米藥物載體」研發成果，出席人員包含國衛院副院長 陳為堅（左）、生醫奈米所副研究員黃東明（中）、 生醫奈米所長吳嘉文（右）。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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