《華爾街日報》：中國製起重機遍布全美各大港口，猶如「特洛伊木馬」恐淪為間諜工具

（中央社）《華爾街日報》5日報導，美國官員日益憂心遍布全美各大港口、甚至包含幾座軍港內所用的中國製起重機，可能藉不起眼之便悄悄成為中國間諜工具。

報導指出，部分國安與五角大廈官員將中國振華重工（ZPMC）製造的起重機比喻為「特洛伊木馬」。振華重工的起重機相對價廉物美，且內裝精密傳感器，可登錄和追蹤貨櫃來源和目的地；有些人擔心，中國可能藉此得知美國為全球美軍進出口的物資項目。

曾任美國國家情報總監辦公室（ODNI）反情報部門主管的伊凡尼納（William Evanina）說，這些起重機也可讓有心人士遠距阻撓物流運輸。

伊凡尼納說：「起重機會是下一個華為。這是合法商業活動偽裝成秘密情蒐的完美組合。」美國以中國政府可能利用華為設備從事間諜活動為由下令封殺，華為則堅稱其產品不構成國安風險。

中國駐美大使館一名代表回應報導內容時說，美國這些擔憂是「偏執狂上身」，企圖阻礙美中經貿合作，「打中國牌、炒作中國威脅話題是不負責任做法，將危及美國自身利益」；振華重工並未就報導回應。

中國高空偵察氣球闖入領空近期引發美國對情資遭刺探的擔憂，也更加關注間諜活動千變萬化的形式及各國如何以非傳統情蒐工具互相監控。

美國國安官員近幾年來點名行李掃瞄系統、變壓器等一系列中國製造設備，都有助在美國進行監視或破壞，美方也對中國藉戰略投資擴大控制全球港口益發感到擔憂。目前全球新貨櫃幾乎都是中國製造，航運數位資訊服務也握於中國手中。

基於這個脈絡，如今美國又盯上港口的大型起重機。美國國會去年12月通過8500億美元國防政策法案，要求運輸部海事管理部門與國防部長等單位協商，在今年底前針對外國製造的起重機會否對美國港口構成資安或國安威脅進行非機密研究。

《華爾街日報》說，振華重工製造的起重機約20年前進入美國市場，品質優良價格也較西方供應商便宜許多。近幾年來，振華重工已成為全球港口自動化產業的要角，並與微軟公司（Microsoft）等企業合作，將設備和分析數據即時連結。

微軟官網有一段2017年時任振華重工董事長宋海良談話的影片。他說：「以前我們賣設備，現在我們賣系統。透過我們在上海的總部，你可以監控所有的起重機」以便故障維修。微軟未就報導回應。

時至今日，振華重工稱他們掌握全球起重機市場的7成，設備銷往100多個國家地區。一名美國官員表示，美國港口近8成的碼頭起重機皆為振華重工出產。

報導說，這些起重機通常都是組裝好後再運至美國港口，透過中國設計的軟體操作。美國官員指出，有時這些起重機還是由持2年美簽的中國籍人員維修保養，這也為中國情蒐活動提供潛在途徑。

知情人士透露，過去兩年，維吉尼亞州、南卡羅來納州、馬里蘭州的港口向振華重工採購起重機，而這些港口有時會被軍方借用，引發國安界和聯邦調查局（FBI）擔憂。

2021年，FBI搜查一艘運送振華重工起重機到馬里蘭州巴爾的摩港（Baltimore）的船隻，在船上發現所謂情蒐設備，但具體情況與有無涉及諜報均難論斷。

馬里蘭州港務局局長陶艾爾（William Doyle）說，巴爾的摩港買過4架振華重工起重機，組裝及測試後並未發現問題，也一直在檢視網絡安全；維吉尼亞州諾福克港（Norfolk）發言人則說，諾福克港使用振華重工起重機已20年，向來是由自家員工操作和保養。南卡州查爾斯頓港（Charleston）則不願置評。

業界人士說，他們雖不認為起重機可以取得其他情蒐設備無法捕捉的特殊敏感資訊，但有些港口確實已開始改用瑞士等其他國家研發的軟體來操控振華重工起重機。

包含東岸第2大貨運港、喬治亞州薩凡納港（Savannah）等一些港口則多花錢改向芬蘭的科尼起重機公司（Konecranes Oyj）採購。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺