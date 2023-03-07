《華爾街日報》：中國製起重機遍布全美各大港口，猶如「特洛伊木馬」恐淪為間諜工具
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中國高空偵察氣球闖入領空近期引發美國對情資遭刺探的擔憂，也更加關注間諜活動千變萬化的形式及各國如何以非傳統情蒐工具互相監控。美國國安官員近幾年來點名行李掃瞄系統、變壓器等一系列中國製造設備，都有助在美國進行監視或破壞，美方也對中國藉戰略投資擴大控制全球港口益發感到擔憂。
（中央社）《華爾街日報》5日報導，美國官員日益憂心遍布全美各大港口、甚至包含幾座軍港內所用的中國製起重機，可能藉不起眼之便悄悄成為中國間諜工具。
報導指出，部分國安與五角大廈官員將中國振華重工（ZPMC）製造的起重機比喻為「特洛伊木馬」。振華重工的起重機相對價廉物美，且內裝精密傳感器，可登錄和追蹤貨櫃來源和目的地；有些人擔心，中國可能藉此得知美國為全球美軍進出口的物資項目。
曾任美國國家情報總監辦公室（ODNI）反情報部門主管的伊凡尼納（William Evanina）說，這些起重機也可讓有心人士遠距阻撓物流運輸。
伊凡尼納說：「起重機會是下一個華為。這是合法商業活動偽裝成秘密情蒐的完美組合。」美國以中國政府可能利用華為設備從事間諜活動為由下令封殺，華為則堅稱其產品不構成國安風險。
中國駐美大使館一名代表回應報導內容時說，美國這些擔憂是「偏執狂上身」，企圖阻礙美中經貿合作，「打中國牌、炒作中國威脅話題是不負責任做法，將危及美國自身利益」；振華重工並未就報導回應。
中國高空偵察氣球闖入領空近期引發美國對情資遭刺探的擔憂，也更加關注間諜活動千變萬化的形式及各國如何以非傳統情蒐工具互相監控。
美國國安官員近幾年來點名行李掃瞄系統、變壓器等一系列中國製造設備，都有助在美國進行監視或破壞，美方也對中國藉戰略投資擴大控制全球港口益發感到擔憂。目前全球新貨櫃幾乎都是中國製造，航運數位資訊服務也握於中國手中。
基於這個脈絡，如今美國又盯上港口的大型起重機。美國國會去年12月通過8500億美元國防政策法案，要求運輸部海事管理部門與國防部長等單位協商，在今年底前針對外國製造的起重機會否對美國港口構成資安或國安威脅進行非機密研究。
《華爾街日報》說，振華重工製造的起重機約20年前進入美國市場，品質優良價格也較西方供應商便宜許多。近幾年來，振華重工已成為全球港口自動化產業的要角，並與微軟公司（Microsoft）等企業合作，將設備和分析數據即時連結。
微軟官網有一段2017年時任振華重工董事長宋海良談話的影片。他說：「以前我們賣設備，現在我們賣系統。透過我們在上海的總部，你可以監控所有的起重機」以便故障維修。微軟未就報導回應。
時至今日，振華重工稱他們掌握全球起重機市場的7成，設備銷往100多個國家地區。一名美國官員表示，美國港口近8成的碼頭起重機皆為振華重工出產。
報導說，這些起重機通常都是組裝好後再運至美國港口，透過中國設計的軟體操作。美國官員指出，有時這些起重機還是由持2年美簽的中國籍人員維修保養，這也為中國情蒐活動提供潛在途徑。
知情人士透露，過去兩年，維吉尼亞州、南卡羅來納州、馬里蘭州的港口向振華重工採購起重機，而這些港口有時會被軍方借用，引發國安界和聯邦調查局（FBI）擔憂。
2021年，FBI搜查一艘運送振華重工起重機到馬里蘭州巴爾的摩港（Baltimore）的船隻，在船上發現所謂情蒐設備，但具體情況與有無涉及諜報均難論斷。
馬里蘭州港務局局長陶艾爾（William Doyle）說，巴爾的摩港買過4架振華重工起重機，組裝及測試後並未發現問題，也一直在檢視網絡安全；維吉尼亞州諾福克港（Norfolk）發言人則說，諾福克港使用振華重工起重機已20年，向來是由自家員工操作和保養。南卡州查爾斯頓港（Charleston）則不願置評。
業界人士說，他們雖不認為起重機可以取得其他情蒐設備無法捕捉的特殊敏感資訊，但有些港口確實已開始改用瑞士等其他國家研發的軟體來操控振華重工起重機。
包含東岸第2大貨運港、喬治亞州薩凡納港（Savannah）等一些港口則多花錢改向芬蘭的科尼起重機公司（Konecranes Oyj）採購。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門