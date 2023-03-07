日經報導9成退將赴中賣情報惹議，邱國正批造成軍方波動，日經聲明：非社方立場遺憾造成困擾

邱國正批日經報導造成軍方波動，已多管道抗議

（中央社）《日本經濟新聞》近日報導「國軍9成退役軍官赴中國賣情報」，引起外界議論。國防部長邱國正昨（6）日批評，這完全是捕風捉影的訊息，他也向總統蔡英文報告，下令外交部嚴正抗議。

全民防衛動員準備法修法及《日本經濟新聞》「國軍9成退役軍官赴中國賣情報」的報導，近日皆引起外界議論，邱國正昨天上午在立法院外交及國防委員會專案報告前對外說明。

針對日媒報導，邱國正批評「這完全是捕風捉影的訊息」，並表示，此議題在軍方造成很大波動，他身為國防部長，要替現役、退役人員發聲。

邱國正說明，他已採取3個管道，分別是向日本台灣交流協會提出嚴正抗議、請台灣駐日代表處呈遞文書，並請3家主要日媒NHK、朝日、共同社協助對外說明，同時他向蔡總統報告，下令外交部做出嚴正抗議，並請對方進一步說明。

退休洛克希德馬丁航太工程師王立楨日前表示，他近日身穿飛行夾克，被誤認是退伍軍人，在捷運上遭民眾怒罵「你不覺得你很可恥嗎」。

邱國正憂心此議題恐撕裂社會，呼籲外界不要再對不理性的報導有不理性的動作，他會保護現退役的袍澤不受屈辱。

外交部2日嚴正回應指出，已要求駐日本代表處就該報未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清；外交部也強調，府立場整體一貫，不容錯假消息蔓延流竄，誤導社會大眾。

報導9成退將赴中賣情報引爭議，日經：非社方立場遺憾造成困擾

（中央社）日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今（7）日在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導不代表社方立場並對造成困擾表達遺憾。

外交部日前透過駐日代表處要求日經新聞澄清相關報導，外交部今天發布新聞稿指出，《日本經濟新聞》2月28日引述不明來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，經台灣表達嚴正關切後，「日經新聞」已於3月7日在原報導相同版面刊登聲明。

日經在所刊登聲明中鄭重澄清表示，報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，並對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。

外交部肯定日經新聞的澄清，也期盼社會回歸理性。外交部重申，政府立場整體一貫，國軍以效忠國家人民、保家衛國為天職與使命，為國家生存及百姓福祉而戰，是守護社會安定、國家安全最堅定的力量，國軍的忠貞氣節絕不容懷疑與污衊。

日經2月28日報導，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。報導中並提到，國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航