2023/03/07,
影劇

HBO當紅影集《最後生還者》寫紀錄，第8集吸引810萬人觀看成為系列最佳

HBO當紅影集《最後生還者》寫紀錄，第8集吸引810萬人觀看成為系列最佳
Photo Credit: HBO

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HBO熱門影集《最後生還者》上週日播出第8集，收視人口來到810萬人，相比第一集的首映數字成長74%，810萬人同時也是《最後生還者》至今最佳的首日播出數字，而《最後生還者》目前創下的各式收視紀錄，可見這部劇集的爆紅程度。

由HBO推出的熱門影集《最後生還者》，於美東時間3月5日晚間播出第8集，這是第一季的倒數第二集，一播出就吸引810萬觀眾收看，寫下此影集播出以來的最高數字。

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Photo Credit: HBO
《最後生還者》劇照

《最後生還者》是電玩遊戲主機PS3的爆款遊戲，由頑皮狗工作室開發。故事背景為人類世界爆發了一場大規模的真菌感染，而感染者轉化成殭屍生物，故事則聚焦於倖存這場疫情的大叔喬爾和少女艾莉，兩人在末日之中展開一場公路之旅，而在過程中遭遇諸多困難，也讓角色產生複雜情感。

而影集《最後生還者》就是改編自同名遊戲作品，並由在電玩時期就是主創的Neil Druckmann，以及曾開創好評無數的《核爆家園》的Craig Mazin聯合主導，至於核心角色的部分，則是由飾演佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演大叔喬爾，貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）飾演少女艾莉。

頂著PS3最佳遊戲盛名的《最後生還者》，影集化之後，甫推出之際就引起廣大話題。在今（2023）年1月份首播時，立即讓HBO獲得空前成功，共計470萬觀眾的首播觀看數，成為近10年以來，新原創影集收視率第二高的首播數字，僅次於同樣是HBO自家招牌影集《冰與火之歌：權力遊戲》推出的延伸影集《龍族前傳》。

值得一提的是，《龍族前傳》首集在有線電視HBO和串流平台HBO MAX上線當晚，在美國各地透過HBO平台就吸引了998萬觀眾收看，成為「HBO史上新原創影集觀眾人數最多的一次」。

龍族前傳
Photo Credit: CATCHPLAY+提供
《龍族前傳》仍舊火熱

至於《最後生還者》在首集推出後迎來的好口碑之後，下一集觀眾則來到570萬，這是HBO從首集發佈到第二集之間的最大增幅，HBO也打鐵趁熱，宣布將續訂《最後生還者》第二季。

而到了上週日播出《最後生還者》第8集，收視人口來到了810萬人，相比第一集的首映數字成長74%，810萬人同時也是《最後生還者》至今最佳的首日播出數字，在此之前，《最後生還者》第4集擁有750萬觀眾為系列最佳。

至於《最後生還者》也毫無懸念地連續8週成為HBO MAX的收視冠軍，根據《好萊塢報導者》指出，HBO公佈的數據表示，《最後生還者》前5集的收視人數目前平均接近3000萬人。而《最後生還者》8集也全數擠進每週收看榜單的前10名，由此可見此影集的熱度與迴響。

最後，《最後生還者》第一季最終集將於美東時間3月12日晚播出，雖然會與奧斯卡頒獎典禮強碰，但仍極有可能寫下系列作的觀看紀錄。

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核稿編輯：楊士範


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