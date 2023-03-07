2023/03/07,
社會

向Google檢舉性私密影像回應要等1個月，民團籲：至少不要一筆一筆申訴

向Google檢舉性私密影像回應要等1個月，民團籲：至少不要一筆一筆申訴
Photo credit: 關鍵評論網/賴詩涵攝

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近來性私密影像的傳播越來越快，甚至成為犯罪溫床。搜尋引擎巨頭Google卻因其曠日費時、不簡便的檢舉機制，使數位性暴力受害者的私密影像或個資無法及時在搜尋結果中下架，有個案光是等待Google回應檢舉就要1個月之久。今日民團協同立委在Google台灣總部樓下召開記者會，籲請Google善用其專業跟受害者站在一起，簡化頁面，建立以受害者為中心的檢舉回報系統。

今（7）日上午，國際特赦組織台灣分會協同數位女力聯盟、勵馨基金會、婦女救援基金會、台灣性別平等教育協會，與立法委員范雲和王婉諭，一同至台北101大樓外舉辦快閃記者會，向Google台灣總部請願，希望Google可以改善其搜尋引擎的性私密影像檢舉系統，讓檢舉機制變得快速且容易。

國際特赦組織台灣分會邱伊翎表示，近年來性私密影像的傳播速度因為網路的發達變得越來越快、取得越來越容易，甚至成為犯罪溫床。如2020年震驚全球的韓國「N號房事件」、2021年發生在台灣的「網紅小玉Deepfake換臉A片」，其受害者影像都藉由網路散布。而即使犯罪者已遭法律制裁，若受害者影像還在網上流傳，且可以輕易檢索取得，受害者仍會繼續面臨犯罪與傷害。

雖然Google無法阻止任何性私密影像在各種網站、平台上架，也無法勒令任何網站、平台下架性私密影像內容，但國際特赦組織台灣分會認為Google身為全球搜尋引擎巨頭，至少可以做到移除檢索顯示結果，讓受害者的影像不那麼容易被搜尋到，連帶也可以減少受害者影像被人點閱散佈的情況。

然而Google不完善的檢舉機制卻無法迅速且透明地回應受害者的需求，無異於助長數位性暴力的蔓延。

關鍵字搜尋侵害受害者現實生活

勵馨基金會副執行長王淑芬指出，犯罪者除了以性影片威脅受害者，藉此恐嚇取財、要求復合、「性勒索」拍攝更多影片，甚至會在影片中洩露受害者的學校、住所、工作地點、姓名、或社群媒體帳號等個資，擴大受害者的傷害，重傷其社交生活。

數位女力聯盟秘書長張凱強提出曾協助過的個案經驗舉例，一名被曝光其姓名、學校、系所等詳細個資於數10個色情網站的被害女性，光是用她的姓名即可檢索出1400筆以上的相關連結。然而因為Google的申訴檢舉機制不友善，需要受害者一筆一筆申請移除檢索結果，且從提出檢舉到Google回應申訴，就花了1個月時間，期間若被檢舉的網址變更，又要重跑檢舉流程，造成最終僅移除不到10筆檢索結果，導致被害人十分沮喪、身心俱疲。

婦女救援基金會性別倡議專員曾郁芯也說道，無論是研究或實務經驗，被散佈性影像受害者的創傷，其實並不亞於實體性侵害案件的被害人。曾有網友就著搜尋結果直接打電話到受害者的工作場所，讓受害者不勝其擾。而該受害者雖向Google提出下架檢索結果的申訴，卻因為其姓名中有特殊字遭到Google回絕檢舉申請。

性不可恥，可恥的是未經同意散布性私密影像的人

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，該協會是由教育現場第一線的老師組成，雖然協會很肯定Google與民間團體合作開設網路安全的課程或教師研習，然而數位性暴力的預防不該只是提倡「自我保護」，「情感教育」也很重要。

韓宜臻舉會內老師的課堂實務經驗為例，該老師在課堂上請同學寫下一句話給數位性暴力的受害者，收到的回應大多是「不要拍就沒事」這類，無法從受害者情感層面出發的語句，卻很少有同學提及「散布私密照才不對」的觀點。

網路是現代兒少發展人際關係與尋求情感連結的重要場域，不少沒有經過正確引導與教育的未成年人往往成為數位性暴力的受害者，因此韓宜臻呼籲，不論是Google或是其他單位，在規劃教育宣導時，都應採取更加全面、細膩與積極的觀點，才能營造友善安全的數位環境。

范雲接續呼應：「性並不可恥，拍攝性私密影片也不可恥，可恥的是未經同意散布性私密影像的人。」

雖數位性暴力相關四法修正案已在今年1月10日於立法院三讀通過，其中就有網路平台業者需限制瀏覽、移除性影像相關網頁等條文，但范雲也遺憾地表示，「申訴管道公開明確」這條卻未在自己推動修法時通過。

王婉諭也表示，從前網路性私密影像的移除缺乏法源依據，現在已修法通過，甚至衛福部也成立了防禦網計畫防堵性私密影像傳播，但防治數位性暴力不是只有政府責任，平台協力也是必要的。如雲端硬碟MEGA就有相當快速方便的檢舉機制，只要貼上網址就會立即限制移除不當內容。

范雲呼籲Google，身為以搜尋引擎服務起家的跨國大企業，應承擔更高的社會責任、要有比法律更高的標準，善用其專業跟受害者站在一起，簡化頁面，建立以受害者為中心的回報系統。

Google台灣未接陳情但引薦更高層級單位

雖國際特赦組織台灣分會在會前已聯繫Google台灣，希望Google台灣能派代表與會並接下陳請書，但遭到婉拒。

不過國際特赦組織台灣分會媒體聯絡人饒家榮表示，Google台灣有將他們的訴求接洽給Google更高層級的單位。而明日國際特赦組織南韓分會也會在首爾舉行陳情記者會，有消息指出Google在首爾的辦公室可能會派人接受陳情書。

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核稿編輯：楊士範


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