向Google檢舉性私密影像回應要等1個月，民團籲：至少不要一筆一筆申訴
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近來性私密影像的傳播越來越快，甚至成為犯罪溫床。搜尋引擎巨頭Google卻因其曠日費時、不簡便的檢舉機制，使數位性暴力受害者的私密影像或個資無法及時在搜尋結果中下架，有個案光是等待Google回應檢舉就要1個月之久。今日民團協同立委在Google台灣總部樓下召開記者會，籲請Google善用其專業跟受害者站在一起，簡化頁面，建立以受害者為中心的檢舉回報系統。
今（7）日上午，國際特赦組織台灣分會協同數位女力聯盟、勵馨基金會、婦女救援基金會、台灣性別平等教育協會，與立法委員范雲和王婉諭，一同至台北101大樓外舉辦快閃記者會，向Google台灣總部請願，希望Google可以改善其搜尋引擎的性私密影像檢舉系統，讓檢舉機制變得快速且容易。
國際特赦組織台灣分會邱伊翎表示，近年來性私密影像的傳播速度因為網路的發達變得越來越快、取得越來越容易，甚至成為犯罪溫床。如2020年震驚全球的韓國「N號房事件」、2021年發生在台灣的「網紅小玉Deepfake換臉A片」，其受害者影像都藉由網路散布。而即使犯罪者已遭法律制裁，若受害者影像還在網上流傳，且可以輕易檢索取得，受害者仍會繼續面臨犯罪與傷害。
雖然Google無法阻止任何性私密影像在各種網站、平台上架，也無法勒令任何網站、平台下架性私密影像內容，但國際特赦組織台灣分會認為Google身為全球搜尋引擎巨頭，至少可以做到移除檢索顯示結果，讓受害者的影像不那麼容易被搜尋到，連帶也可以減少受害者影像被人點閱散佈的情況。
然而Google不完善的檢舉機制卻無法迅速且透明地回應受害者的需求，無異於助長數位性暴力的蔓延。
關鍵字搜尋侵害受害者現實生活
勵馨基金會副執行長王淑芬指出，犯罪者除了以性影片威脅受害者，藉此恐嚇取財、要求復合、「性勒索」拍攝更多影片，甚至會在影片中洩露受害者的學校、住所、工作地點、姓名、或社群媒體帳號等個資，擴大受害者的傷害，重傷其社交生活。
數位女力聯盟秘書長張凱強提出曾協助過的個案經驗舉例，一名被曝光其姓名、學校、系所等詳細個資於數10個色情網站的被害女性，光是用她的姓名即可檢索出1400筆以上的相關連結。然而因為Google的申訴檢舉機制不友善，需要受害者一筆一筆申請移除檢索結果，且從提出檢舉到Google回應申訴，就花了1個月時間，期間若被檢舉的網址變更，又要重跑檢舉流程，造成最終僅移除不到10筆檢索結果，導致被害人十分沮喪、身心俱疲。
婦女救援基金會性別倡議專員曾郁芯也說道，無論是研究或實務經驗，被散佈性影像受害者的創傷，其實並不亞於實體性侵害案件的被害人。曾有網友就著搜尋結果直接打電話到受害者的工作場所，讓受害者不勝其擾。而該受害者雖向Google提出下架檢索結果的申訴，卻因為其姓名中有特殊字遭到Google回絕檢舉申請。
性不可恥，可恥的是未經同意散布性私密影像的人
台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，該協會是由教育現場第一線的老師組成，雖然協會很肯定Google與民間團體合作開設網路安全的課程或教師研習，然而數位性暴力的預防不該只是提倡「自我保護」，「情感教育」也很重要。
韓宜臻舉會內老師的課堂實務經驗為例，該老師在課堂上請同學寫下一句話給數位性暴力的受害者，收到的回應大多是「不要拍就沒事」這類，無法從受害者情感層面出發的語句，卻很少有同學提及「散布私密照才不對」的觀點。
網路是現代兒少發展人際關係與尋求情感連結的重要場域，不少沒有經過正確引導與教育的未成年人往往成為數位性暴力的受害者，因此韓宜臻呼籲，不論是Google或是其他單位，在規劃教育宣導時，都應採取更加全面、細膩與積極的觀點，才能營造友善安全的數位環境。
范雲接續呼應：「性並不可恥，拍攝性私密影片也不可恥，可恥的是未經同意散布性私密影像的人。」
雖數位性暴力相關四法修正案已在今年1月10日於立法院三讀通過，其中就有網路平台業者需限制瀏覽、移除性影像相關網頁等條文，但范雲也遺憾地表示，「申訴管道公開明確」這條卻未在自己推動修法時通過。
王婉諭也表示，從前網路性私密影像的移除缺乏法源依據，現在已修法通過，甚至衛福部也成立了防禦網計畫防堵性私密影像傳播，但防治數位性暴力不是只有政府責任，平台協力也是必要的。如雲端硬碟MEGA就有相當快速方便的檢舉機制，只要貼上網址就會立即限制移除不當內容。
范雲呼籲Google，身為以搜尋引擎服務起家的跨國大企業，應承擔更高的社會責任、要有比法律更高的標準，善用其專業跟受害者站在一起，簡化頁面，建立以受害者為中心的回報系統。
Google台灣未接陳情但引薦更高層級單位
雖國際特赦組織台灣分會在會前已聯繫Google台灣，希望Google台灣能派代表與會並接下陳請書，但遭到婉拒。
不過國際特赦組織台灣分會媒體聯絡人饒家榮表示，Google台灣有將他們的訴求接洽給Google更高層級的單位。而明日國際特赦組織南韓分會也會在首爾舉行陳情記者會，有消息指出Google在首爾的辦公室可能會派人接受陳情書。
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核稿編輯：楊士範
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。