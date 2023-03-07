秦剛拿中國憲法警告美國勿干涉台海問題，學者：拿國內憲法做互信基礎，中美仍各說各話
我們想讓你知道的是
中國外交部長秦剛表示，台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任；台灣問題處理不好，中美關係「地動山搖」，他也特別帶了一本《中華人民共和國憲法》」，警告美國如真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」。
中國外交部長秦剛今（7）日於中國全國人大上主持中外記者會，這是秦剛兩個月前上任後首次以外長身份主持中國兩會記者會，並於會中拿出中國憲法回應中美可能在台海發生的衝突。學者分析，中國對台的立場沒有改變，但這是首次拿出國內憲法做為中美互信、互動的基礎。
「我知道今天肯定要問到台灣問題，所以我特別帶了一本《中華人民共和國憲法》」，被問及中美因台灣問題走向衝突的現實風險有多大，秦剛引用憲法序言，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」
秦剛指出，「對於兩岸來說，我們都有一個家，名字叫中國」，秦剛說，作為骨肉同胞，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，同時保留採取一切「必要措施」的選項，「任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」
秦剛說，台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任；台灣問題處理不好，中美關係「地動山搖」，要求美國如真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」。
學者：中國拿憲法作為「中美互信基礎」，仍與美國各說各話
對於中國外長秦剛拿出憲法解釋台灣問題，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳告訴《關鍵評論網》，這是中國一貫的主張，訴求與以往沒有太大差別，且現在是兩會期間，中國人大又是解釋中國憲法的最高機構。
張五岳說，但和以往不同的是，秦剛拿中國憲法作為中美關係互動、互信基礎，但從美方角度來看，仍然依循《台灣關係法》、美中三公報與六項保證，中美雙方在台灣問題上還是「各自表述」。
我外交部駁秦剛：民主台灣與共產中國互不隸屬
我外交部發言人劉永健今日在例會上回應中國外長秦剛針對台灣問題說法，重申台灣從來不是中國人民共和國的一部分，這是客觀的事實也是現狀，無論中國政府如何扭曲台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實，台灣的主權只屬於台灣全體2300萬人民，只有台灣人民才有權決定台灣的未來。
劉永健強調，民主與威權無法共存，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事實。
除了台海問題，秦剛首場人大記者會的7項重點
- 中國沒有向俄羅斯提供武器
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月公開表示中國考慮向俄羅斯提供「致命性軍援」，秦剛今日表示，中國「沒有向（俄烏）衝突的任何一方提供武器」。
秦剛指出，俄烏衝突和談的努力一再遭到破壞，似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。
秦剛也質疑美方對烏克蘭和台灣問題的不同反應：
「為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不得向俄羅斯提供武器，一邊卻長期向台灣出售武器？」
- 要求美國在中美對抗踩剎車，打壓中國不會讓美國「變偉大」
秦剛說，中美關係發生了無人飛艇事件（美方稱為間諜氣球），完全是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，然而美方卻有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。
秦剛表示，中美「第一粒鈕扣扣錯了，美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌」；如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，中美必然陷入衝突對抗。
秦剛說，美國對中競爭是「全方位遏制打壓」、「你死我活的零和博弈」，強調「遏制打壓（中國）不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。」
- 中俄關係穩步向前，暗示將與俄羅斯使用共同貨幣
被問及中俄關係與中俄貿易是否可能放棄使用美元或歐元？秦剛表示，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範；世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。
關於中俄貿易中用什麼貨幣，秦剛說答案很簡單，「什麼貨幣好用、安全又信得過，就用什麼貨幣。」
- 中國將主辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇
中國一帶一路倡議邁入10週年，有記者問及一帶一路是否導致各國「財務陷阱」？秦剛表示，一帶一路倡議是中國發起、各方共建、世界共享的「優質公共產品」，預告今年中國將主辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。
- 對歐繼續支持歐洲一體化
對於歐洲，秦剛表示中歐關係完全是基於彼此戰略利益獨立作出的選擇。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。秦剛說，不管形勢如何發展，中方始終視歐盟為全面戰略夥伴，支持歐洲一體化。
- 美國印太戰略注定行不通，中國和日本「需要彼此」
被問及美國印太戰略，秦剛說美國的印太戰略標榜自由開放，實際上拉幫結夥，搞各種封閉排他的小圈子，痛批美國策劃「亞太版北約」，是要破壞地區一體化進程，損害地區國家的整體和長遠利益，注定走不遠、行不通。
秦剛說，中日關係要「言而有信」，中日關係奠基在《中日和平友好條約》與中日其他三個政治文件，在中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，應該嚴格遵守，說到做到。秦剛也強調中日優勢互補、互有需要，應共同維護產業鏈、供應鏈穩定暢通。
- 稱「戰狼外交」為「話語陷阱」，鼓勵中國青年「提升中國話語權」
有記者問及秦剛對戰狼外交的看法。秦剛表示，所謂「戰狼外交」就是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，或者不懂中國和中國外交，或者無視事實，別有用心。強調中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。
秦剛並鼓勵中國青年提升中國的國際話語權，表示當今中國正日益走近世界舞台中央，比以往更容易上熱搜、被圍觀，但中國「手中的麥克風還不夠多、音量還不夠響」，關於中國的噪音雜音還不少，為提升中國的國際話語權，當代中國青年義不容辭。
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核稿編輯：楊士範
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21