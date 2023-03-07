批大專院校全面禁菸「急就章」，學生團體籲教育部共商配套再實施
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台灣學生聯合會理事長劉曜維以元智大學為例，該校配合教育部2月底拆除吸煙區的要求，已經將吸菸區告示牌上貼上「全面禁菸」，但布條懸掛至今卻持續有人群聚集吸菸。或是因為沒有吸菸區，就乾脆就直接吸菸，造成吸菸者與不吸菸者在校園社群的爭吵。
《菸害防制法》修法在1月三讀通過，明定大專校院為全面禁菸場所，教育部在2月發函大專校院，要求研訂宣導方式和管道。對此，學生團體在教育部前召開記者會，要求暫緩大專校院全面吸菸政策，與校方和學生自治團體共商指引及配套再實施，避免因「急就章」而造成校園對立、校園衝突與傷害。
台灣學生聯合會理事長劉曜維表示 ，教育部發函要學校用僅僅1個月的時間完成所謂的配套措施，包含校內法規修正、校內室外吸菸區的移除等，可說是倉促上路，且未提供一套完善的指引給予各大專校院，「100所大學有100種禁菸規定」。
劉曜維舉例，教育部的提醒事項中寫道，學校可移送校內違法吸菸者至衛生單位，但移送必須檢附相片、自白書等證據以及違規者姓名、身分證字號，顯然沒有考量現實狀況又過於樂觀。
台學聯學權委員會主委馮輝倫強調，全面禁菸不會讓吸煙者自然而然不見，從過去巴西政府對博弈的管理來看，可能反而轉往地下化，造成更嚴重的問題，因此，他主張要重新檢視規定，了解「手段」是不是能達成「目的」。
台灣青年民主協會理事長張育萌也質疑教育部現行做法，首先，過去所有的大學設立吸菸區，都是透過校園自治的民主手段、校內菸害防制委員會設立，「《菸防法》修正通過後，這些過去的討論通通不算數了嗎？」他認為這是完全不考慮吸菸者的權益。
張育萌接著點出，規範大專校院全面禁菸的《菸防法》第18條立法理由是：「因應提高禁止吸煙年齡至20歲，考量大專校院學生年齡涵蓋18歲以上，若校園內可設吸菸區，恐不易查驗年齡導致學校管理困難。」他笑稱這樣的理由「根本可笑」，既然社會上也有18歲、20歲的人，那是否中華民國法律所及之處通通禁止抽菸，就不會造成取締不易？
台學聯表示，召開記者會不是反對《菸防法》的修法，而是希望修法後的配套措施可以有更好的研議，呼籲行政院及教育部可以先行暫緩大專校院全面禁菸政策，待與各大專校院及其學生自治組織共商指引或配套規則後實施，避免因「急就章」而造成校園對立、校園衝突與傷害。
沒吸菸區乾脆隨地抽菸，學生團體憂造成校園爭吵
在實施面上，劉曜維以元智大學為例，該校為配合教育部2月底拆除吸煙區的要求，已經將吸菸區告示牌上貼上「全面禁菸」，但布條懸掛至今卻持續有人群聚集吸菸，或是因為沒有吸菸區，就乾脆就直接吸菸，造成吸菸者與不吸菸者在校園社群的爭吵。
陽明交通大學學生會陽明分會會長張翔鈞，則提出校內較好的做法。他說明，陽明大學103年修法通過全校為無菸校園，交通大學的吸菸區則一直存在，兩校併校以後，就以降低校園吸煙率為目標，一同和緩、有步驟地推行政策。
直到教育部2月來函，要求大專校院全面禁止吸菸，陽交大召開衛生委員會和學生代表共商，透過相對完善的配套，逐步撤除吸菸區，同時做了3項配套措施，首先是用問卷方式調查全校師生、同仁的吸菸需求，作為推行政策時的參考；第二是在學校提供戒菸門診，和特約診所、醫療院所洽談，若由學校轉介則免除掛號費；第三是配合學校各大活動，如合校紀念日及陽明日、交大日，宣導戒菸及相關資源。
張翔鈞認為，這樣的配套措施相對完善，也值得給教育部做參考。
最後，台學聯將訴求書交給教育部，教育部綜規司學校衛生科科長林珈夙出面表示，感謝大家對菸害防制的關心，教育部推動無菸校園非常多年，站在維護師生健康的立場，希望未來能夠朝向無菸校園的環境做推動。
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核稿編輯：楊士範
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