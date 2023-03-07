緬甸軍隊在兩個村莊殺死17人，聯合國專員：緬甸現在希望渺茫

《美聯社》報導，根據緬甸反政府組織成員和一名失去妻子的居民表示，上週四在緬甸中部實皆地區的Nyaung Yin和Tar Taing村莊，發現了17具屍體，包括在Nyaung Yin中的一個小島上發現了14具屍體，其中有三名是婦女，以及在TarTaing村中發現三名男性受害者，其中一人被肢解，頭部被砍下。

42歲的居民Moe Kyaw在襲擊中倖存下來，但他39歲的妻子Pan Thwal和18歲的侄子卻已遇難。通過電訪，Moe Kyaw表示 他的妻子和其他村民受到酷刑後後被帶離村子，妻子和另外兩名婦女在上週四遭到士兵毆打、強姦並槍殺，士兵還拿走了他妻子的耳環，他的兩個兒子（分別是9歲和11歲）則被釋放。

與軍政府對立、成員多來自全民盟的民族團結政府在週一線上新聞記者會上表示，這些襲擊村莊的士兵是來自駐紮在曼德勒地區的第99輕步兵師。

Photo Credit: GettyImages 這張照片攝於2022年9月17日，緬甸實皆邦一所學校大樓遭到空襲，導致一名年輕人遇難。

聯合國近日公布緬甸調查報告，人權事務資深專員Volker Türk表示，隨著緬甸進入軍事統治第三年，在人民繼續遭受嚴重人權侵犯和人道主義情況更加危急下，他對對緬甸舉行新選舉的前景深感擔憂。

而這份涵蓋從2022年2月1日至今年1月23日期間的報告中，詳述了包括數千人被拘留、數百所房屋被燒毀，以及包括兒童在內的數十人在砲擊和軍事襲擊中喪生的事件。

報告中提及，緬甸的武裝衝突範圍和強度繼續擴大，軍事行動越來越多涉及對全國平民社區使用空襲、砲擊和重裝武器。在軍事接管的第二年，軍方對平民地點的空襲增加了141%，對包括醫院、學校和宗教場所等空間的砲擊事件增加了一倍多。

#Myanmar: UN Human Rights Chief @volker_turk deplores 3rd yr of spiraling human rights, humanitarian & economic crisis caused by military rule. Calls on military to end violence against its people, incl discrimination against Rohingya, & vital intl support:https://t.co/9jBfkBrbjb pic.twitter.com/zjnseAzTaa — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 6, 2023

此外在軍方活動的村莊和城鎮中，大約有3萬9000座建築被燒毀，也有衛星圖像的佐證。住宅和街區被縱火的事件增加了380%，特別是在曼德勒西北部的實皆邦，士兵在各個村莊進行搶劫後會放火焚燒房屋和農場。

Volker Türk對此表示緬甸現在「希望渺茫」，而 為解決這些問題，他呼籲聯合國人權理事會要盡最大努力，直接向緬甸人民提供人道支援，包括通過基層組織展開行動，並呼籲所有聯合國會員國能找到可持續解決方案以「結束這場殘酷的危機」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒