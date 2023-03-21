5種幫長輩換衣的實用技巧：是否臥床、有無患側，穿脫衣順序都有所不同
我們想讓你知道的是
隨著少子化及高齡化浪潮，在照護上若沒有專業知識，連幫長輩換件衣服都可能產生不適感，甚至受傷。以下我們一起看看，如何順利幫助長輩更衣，及更衣時的注意事項。
台灣因少子化及高齡化，在2025年即將進入超高齡社會，也就是65歲以上人口佔比高達20％，在照護上若沒有專業知識，連幫長輩換件衣服都可能產生不適感，甚至受傷。以下我們一起看看，如何順利幫助長輩更衣，及更衣時的注意事項。
穿脫衣順序會因有無患側而不同，而患側代表不方便行動的一側，健側則是方便行動一側。
一、穿前開式衣服
- 將衣服穿上患側：協助長輩穿上患側的袖子。先用我們自己的手，由袖口穿入後，輕輕抓住長輩的患側手腕，接著套入長輩的手腕，並沿著手臂將衣服穿上。
- 將衣服穿上健側：請長輩自行穿上健側的袖子。
二、穿套頭式衣服
- 將衣服穿上患側：協助長輩穿上患側的袖子。先用我們自己的手，由袖口穿入後，輕輕抓住長輩的患側手腕，接著套入長輩的手腕，並沿著手臂將衣服穿上。
- 將衣服穿上健側：請長輩自行穿上健側的袖子。
- 最後套入頭部：由於角度受限，因此可以抬起健側，以協助衣服套入頭部的動作。
三、臥床長輩穿衣（無患側）
- 衣服套入頭部：先將衣服套入頭部。
- 穿上兩邊袖子：協助長輩穿上兩邊衣服袖子。
- 平整衣服：先為長輩翻身至靠自己這側，將長輩背後的衣服拉整齊；自己移動至床另一側，執行同樣動作。
- 若有患側，則是先為患側穿上衣服，再來為健側，最後將衣服套入頭部。
四、臥床長輩穿衣（無患側）
若長輩有患側，請將穿衣順序改為：穿上患側，再穿健側，最後套入頭部。
五、臥床長輩脫去衣服
- 將背後的衣服拉起：先為長輩翻身至靠自己這側，把背後的衣服往上拉。接著幫助長輩翻身另一側，執行同樣動作。
- 脫下健側的衣服：將健側的袖子脫下。
- 脫下頭部的衣服：輕輕地托住長輩的頸部，緩緩將衣服拉出頭部。
- 脫下患側的衣服：將患側的袖子脫下。
在更衣時，必須注意環境與溫度是否合宜。選擇衣物時，可以選彈性較佳、較寬鬆的衣物，太緊或太合身穿久了都會不適。上下可分開的衣物在穿脫上較方便，也盡量避免配戴配件。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
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