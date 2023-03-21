5種幫長輩換衣的實用技巧：是否臥床、有無患側，穿脫衣順序都有所不同

台灣因少子化及高齡化，在2025年即將進入超高齡社會，也就是65歲以上人口佔比高達20％，在照護上若沒有專業知識，連幫長輩換件衣服都可能產生不適感，甚至受傷。以下我們一起看看，如何順利幫助長輩更衣，及更衣時的注意事項。

穿脫衣順序會因有無患側而不同，而患側代表不方便行動的一側，健側則是方便行動一側。

一、穿前開式衣服

將衣服穿上患側：協助長輩穿上患側的袖子。先用我們自己的手，由袖口穿入後，輕輕抓住長輩的患側手腕，接著套入長輩的手腕，並沿著手臂將衣服穿上。 將衣服穿上健側：請長輩自行穿上健側的袖子。

二、穿套頭式衣服

將衣服穿上患側：協助長輩穿上患側的袖子。先用我們自己的手，由袖口穿入後，輕輕抓住長輩的患側手腕，接著套入長輩的手腕，並沿著手臂將衣服穿上。 將衣服穿上健側：請長輩自行穿上健側的袖子。 最後套入頭部：由於角度受限，因此可以抬起健側，以協助衣服套入頭部的動作。

三、臥床長輩穿衣（無患側）

衣服套入頭部：先將衣服套入頭部。 穿上兩邊袖子：協助長輩穿上兩邊衣服袖子。 平整衣服：先為長輩翻身至靠自己這側，將長輩背後的衣服拉整齊；自己移動至床另一側，執行同樣動作。 若有患側，則是先為患側穿上衣服，再來為健側，最後將衣服套入頭部。

四、臥床長輩穿衣（無患側）

若長輩有患側，請將穿衣順序改為：穿上患側，再穿健側，最後套入頭部。

五、臥床長輩脫去衣服

將背後的衣服拉起：先為長輩翻身至靠自己這側，把背後的衣服往上拉。接著幫助長輩翻身另一側，執行同樣動作。 脫下健側的衣服：將健側的袖子脫下。 脫下頭部的衣服：輕輕地托住長輩的頸部，緩緩將衣服拉出頭部。 脫下患側的衣服：將患側的袖子脫下。

在更衣時，必須注意環境與溫度是否合宜。選擇衣物時，可以選彈性較佳、較寬鬆的衣物，太緊或太合身穿久了都會不適。上下可分開的衣物在穿脫上較方便，也盡量避免配戴配件。

更多完整內容，請觀看影片：

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九