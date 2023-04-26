涉詐領助理費、豪宅假買賣被起訴，顏寬恆反擊：政治凌駕司法，迫害我參選
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顏寬恒表示，房子蓋在他的私人土地上，與國有地毫無關係，房屋外圍綠美化區是他的妻子陳麗凌於2021年向國有財產局依法公開標租的；他要把房子賣給何人屬於他的私權，檢方因他個人物品未搬離，而稱之為「假買賣」實在令人無法接受。
國民黨前立委、鎮瀾宮董事長顏清標之子顏寬恒，以及妻子陳麗凌，因沙鹿豪宅涉嫌竊佔國有地，買賣又涉嫌偽造文書，台中地檢署進一步查到，顏寬恒涉嫌用人頭詐領助理費，今（26）日依涉嫌貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪名起訴。
其妻陳麗凌則依偽造文書罪起訴，至於其弟顏仁賢，也因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依竊佔罪起訴。
台中檢方控顏假買賣沙鹿豪宅，並詐領助理費
根據檢方的新聞稿說明，顏寬恒於2011年起在沙鹿區興建豪宅，鋪設通行車道、建築大門、警衛室並架設圍籬，於2017年完工，已竊佔國有地面積達1097.14平方公尺。
另外顏寬恒的弟弟顏仁賢，又於2012年5月21日，也在哥哥的房子旁邊，也就是台中市南屯區楓樹段817地號的土地，從2015年開始闢建招待所（俗稱817招待所），也是占用相鄰的國有地。闢建警衛室、大門、通道、圍籬、棚架等建物，以此竊佔上開國有地部分土地約140平方公尺。
檢方表示，顏寬恒於2022年參與競選中市第二選區立法委員補選期間，被民眾舉發，為了避免爭議擴大，與同為被告林進福（營造公司名義負責人）、妻子陳麗淩（豪宅的土地所有人）與張于廷，用「借款」名義，把4541萬元「借」給張女，再由張女向顏寬恒夫妻與顏仁賢（本件不知情），以相同的金額買下沙鹿豪宅，然後再委託不知情的代書，在清水地政事務所，以買賣為由，把豪宅移轉登記到公司名下。
至於詐領助理費貪污罪，檢方說明，顏寬恒於立委任期，製作了聘請林進福（與顏寬恒有關的營造公司登記負責人）擔任公費助理的聘書，聘期自2018年1月至2020年1月，每月薪水4萬元，在爸這些文件交給立法院人事處，使立法院在不知情的狀況下，把林進福登記為公費助理。
然而實際上這筆4萬元的公費助理薪資，卻是顏寬恒所用，甚至用在購買瑪莎拉蒂車（登記於公司名下），供應顏寬恒或家人所用，兩個人聯手詐領的金額高達108萬餘元的薪資，還有立法院給公費助理的年終獎金。
顏寬恆：絕無犯罪，檢方政治迫害
顏寬恆對於被起訴，透過聲明強調「絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。」
顏寬恆也說明，針對和妻子陳麗凌竊佔國有地部分，必須澄清，房屋是蓋在他的私人土地上，與國有地毫無關係，而國有地是屬房屋外圍綠美化區，他的妻子陳麗凌於2021年向國有財產局依法公開標租的，標租當時的現況就是這樣，他們沒有更改現況，而且依規定繳交租金，「案件到了檢方就變成竊佔？」
房屋買賣部分，他要把房子賣給何人，應該屬於他的私權，檢方因他個人物品未搬離，而稱之為「假買賣」實在令人無法接受，至於林進福與買家之間的金流，或買房投資的原因，不是他所能干涉。
而貪汙罪嫌部分，林進福曾當我助理，助理費都匯進林進福的私人帳戶，他也確實在地方服務鄉親，根本沒有詐領助理費的問題。
顏寬恆表示，從高額交保金到今天的起訴，都是檢方為政治服務的結果。去年2月檢調大陣仗搜索宜蘭縣長林姿妙，去年底搜索新竹市長高虹安；今年3月他領表登記不到一個禮拜，台中地檢署和調查局就搜索約談他，甚至連老婆一起辦，偵辦的時間、力道都「非常之湊巧」，就是要以司法來影響他選情。他表示，自己我無罪，會捍衛個人清白到底。
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對此台中地檢署也再次發聲明回應，表示偵辦此案是因為陸續接獲不同民眾檢舉告發後才立案偵辦，偵辦期間並依所查獲之相關事證、勾稽相關被告之金流暨傳訊相關被告、證人後，認定被告等人涉有本案罪嫌。
檢察官於相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，也嚴禁任何不當力量干預檢察官的偵查作為，身為法定公益代表人，檢察官於本案中就被告有利及不利之情形均加以注意，以所查獲事證依法偵辦，本署呼籲當事人應坦然面對司法，由法院後續依法審理，並請外界切勿妄加臆測攻訐，給予司法純淨之空間。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
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