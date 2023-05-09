2023/05/09,
非洲

蘇丹危機不停，迫使南蘇丹難民回到動盪不安家園

蘇丹危機不停，迫使南蘇丹難民回到動盪不安家園
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自喀土穆爆發戰鬥以來，聯合國難民署已登記逾3萬人進入南蘇丹，其中有超過90%是南蘇丹人。根據聯合國難民署，真實數字可能高得多。救援機構擔心這些人湧入，會使南蘇丹已經極其嚴重的人道危機惡化。南蘇丹有超過200萬人流離失所，逾1100萬人口中有3/4民眾需要援助。

（中央社）自從戰火在蘇丹首都喀土穆爆發以來，根據聯合國難民署數據，進入鄰國南蘇丹的難民超出9成為南蘇丹人。救援機構擔心這些人湧入將加劇南蘇丹已極其嚴重的人道危機。

《路透社》報導，對米約克（Lina Mijok）來說，她在逃離蘇丹戰亂時最不想去的地方，就是自己的國家南蘇丹。她在2013年南蘇丹內戰爆發時離開了故鄉。

但當上個月蘇丹部隊和準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）在她家周圍的街道上交戰時，南蘇丹是她和兩個年幼孩子唯一能夠到達的地方。

26歲的米約克表示：「我本來不會回南蘇丹。我本來可以去任何地方，但我別無選擇。」

當槍聲響起，她和她的家人不得不收拾行李，放下一切離開，除了米約克的丈夫得留下。

因為他們沒有錢支付米約克的丈夫在卡車和巴士上的位置，他只能留下來。這些交通工具載著米約克和她的兒女，在叢林道路上經過令人不安的兩天後到達邊境。

他們現在露宿在南蘇丹倫克（Renk）一所破敗大學的校舍，校內有數千名難民。校園的建築物因10年前發生的戰鬥而滿是彈痕。

難民們用木條和布料搭起基本的庇護所。聯合國難民署和其他救援團體正在分發食物、水、桶、毯子和墊子。

截至上月，逾80萬名為逃避南蘇丹長達數十年衝突而離開家園的難民居住在蘇丹。

自喀土穆爆發戰鬥以來，聯合國難民署已登記逾3萬人進入南蘇丹，其中有超過90%是南蘇丹人。根據聯合國難民署，真實數字可能高得多。

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救援機構擔心這些人湧入，會使南蘇丹已經極其嚴重的人道危機惡化。南蘇丹有超過200萬人流離失所，逾1100萬人口中有3/4民眾需要援助。

另據《法新社》報導，一名沙烏地阿拉伯官員表示，蘇丹交戰雙方於沙國舉行的停火會談目前尚未取得「重大進展」，這削弱了盡速結束衝突的希望。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和率領「快速支援部隊」的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo），在5月6日派遣代表至沙國紅海沿岸城市吉達（Jeddah）進行會談，華盛頓和利雅德將其形容為「協商前談話」。

沙國外交部今天發表聲明表示，雙方已「開始討論該採取的安全措施，以利運送緊急人道救助物資和恢復基本服務」。

但一名沙烏地阿拉伯官員今天告訴《法新社》：「目前尚未取得重大進展。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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