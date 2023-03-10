【關鍵專訪】樹冠創辦人楊家彥：曾經像狗吠火車的社會企業，接下來將進入關鍵10年
我們想讓你知道的是
2008年金融海嘯前雖然已有所謂的社會企業或ESG倡議，但它是非主流、小眾，比較像狗吠火車，可是接下來的10年就不一樣了，到2030年時，1980年代出生的人已經50歲，2000年以後出生已經30歲，以前很多我們認為當初社會企業不可能實現的主張，都會實現。
受訪者：楊家彥（以下簡稱楊）
學經歷：美國Iowa State University經濟學博士，曾任台經院六所所長、鴻海智庫執行長、AVPN台灣顧問，現任樹冠影響力投資創辦人、台北市產發獎補助審議委員。
Q：社會企業（Social Enterprise）發展的歷程如何？有那些關鍵轉捩點？
楊：2008年金融海嘯之前，也是中國崛起、資本主義盛行的時代。那時雖然已有所謂的社會企業或ESG（環境保護Environmental、社會責任Social以及公司治理Governance）倡議，但它是非主流、小眾，比較像狗吠火車。但2008年金融海嘯之後，典範移轉（Paradigm Shift）開始展開，剛好伴隨智慧型手機普及化。我認為這是第一個十年的典範移轉。
千禧世代（出生於1980至1990年代）與Z世代（1998年後出生），是社會裡面最早熟悉與使用網路的一個世代。這個世代迄今十年前，它是小眾，他們算是在消費市場、產業從業人口、甚至政治選民都是相對小眾。當時有很多嘗試性的社會企業，大都雷聲大雨點小。
可是接下來的10年就不一樣了，到2030年的時候，1980年代出生的人已經50歲，2000年以後出生已經30歲了。這代表消費市場，產業從業人口與政治選民，他們都明顯過半。他們追求的價值，慢慢地在主客觀條件到位後，就會變成主流，變成市場的潮流，也可能變成政治上支持的政策法規。我覺得下一個十年，以前有很多我們認為當初社會企業不可能實現的主張都會實現。
Q：企業ESG在世界各地如火如荼的展開。它如何對當前盛行的資本主義產生質變與量變？
楊：ESG現在被冠上一個名稱叫做「利害關係人資本主義」（Stakeholder Capitalism）。為什麼這樣說？因為以前資本主義所觀照的是局部利害關係人，就是股東權益（Shareholders’ Equity）。可是它現在是要求不只考慮股東權益，還要超越股東，關照到其他關係人。
現在很多的永續報告、ESG報告全部都是多元利害關係人一種平衡的追求。這個就叫Stakeholder Capitalism。之所以這幾年特別有聲量，是因為支持的人越來越多。
近來資本市場為什麼那麼多ESG Fund（投資於以環境、社會、公司治理面向為選股原則的基金）？因為上一任英國央行行長馬克．約瑟夫．卡尼（Mark Joseph Carney，任期2013-2020年），他在位的這幾年，問了英國市場一個問題：如果氣候變遷是系統性風險，那請問我們的產經社會因應情況如何？
他等於是在用他的權責強迫產業做永續擘畫。他怕自己的力量不夠，還叫JP Morgan、貝萊德（BlackRock Inc.）大舉設立ESG基金。他們的ESG基金在過去幾年，獲利績效是很好的（在聯準會升息前）。
當資本市場的投資人發現，ESG這個名詞竟然扣進了很多市場資源和機會，於是大家就動起來了。2021年召開聯合國氣候變遷大會（Cop 26）。而歐盟還提前半年提出55項法案構想，其中一項是現在影響非常深遠的「碳關稅」，叫CBAM（碳邊境調整機制），今（2023）年已經開始執行。貨品要賣進歐盟，經過海關時，要繳「碳足跡」認證報告。2026年要對商品高碳排的部分，要買憑證，就是繳碳關稅。
這些政策讓全球所有的製造部門都動起來，大家都把減碳奉為剛需。台灣今年1月下旬通過《氣候變遷因應法》，已經三讀通過，2月15日總統公佈實施。接下來半年，20幾項子法全部要訂定出來，我們要訂自己的碳關稅、碳認證與碳交易。如果企業還是高碳排的話，就要課「碳費」（環保署主管）。
不管怎麼樣，這些已經都扣接到股東權益上。所以金融海嘯之前的ESG我把它叫做ESG 1.0，它比較像是小眾、非主流。現在的ESG已經進入到2.0，它扣接到資本市場，也扣接到法規。ESG現在已經都開始動起來。
Q：總體供給面已由各國政府積極推動。需求面消費者的綠色意識或ESG理念是否也能跟上？也跟著買單？
楊：最近英國《經濟學人》雜誌一篇報導，講述新世代消費者想要什麼？裡面有一個特質，新世代的消費者，因為分期付款比較容易，他們會提前消費，而且願意消費比較高價的商品。這高價商品還包括有意義的價值，像ESG這種商品他們是買單的。
當然價位不能超越他們的購買力。當任何品牌主張ESG，或有某種社會意涵時，這群消費者是會刻意去查證。他們很像是一個事實的偵測器，當品牌告訴我有這些價值，他就真的去查。查了認為你在說謊，就不買你的東西。
X世代或嬰兒潮世代是處於物資比較缺乏的年代。那個時候人們對社會的一些不完美，是睜一隻眼、閉一隻眼。可是到了新世代，物資已經是非常充沛。在這情況下，他們開始關心社會價值。像我的女兒都不需要我教，比我更關心北極熊過的好不好。這些新生代關照自己的價值，已經跟我們上一代一樣，這也代表市場正在接受當中。
一個最典型例子，台灣目前著名的社會企業鮮乳坊，它用比較高的價格收購酪農的乳品。老闆自己是獸醫師，他可以用動物健康照護的專業來協助酪農照顧牛隻。他知道牛隻要健康，必須關照營養、關照居住環境，然後乳品採集也要自動化，所以他以比較高的價格向酪農收購牛乳。
就在台灣疫情大爆發的2022年，平價超市的代表全聯，等了鮮乳坊5年沒回音，就主動跑去找鮮乳坊說，什麼樣的條件可以上我們的架？鮮乳坊的牛奶是全台灣最貴的牛奶，為什麼全聯要讓最貴的牛奶讓自己的平價超市的架？這表示市場的消費者已經不一樣了。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！