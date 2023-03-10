【關鍵專訪】樹冠創辦人楊家彥：曾經像狗吠火車的社會企業，接下來將進入關鍵10年

受訪者：楊家彥（以下簡稱楊） 學經歷：美國Iowa State University經濟學博士，曾任台經院六所所長、鴻海智庫執行長、AVPN台灣顧問，現任樹冠影響力投資創辦人、台北市產發獎補助審議委員。

Photo Credit: 楊家彥提供 樹冠創辦人楊家彥

Q：社會企業（Social Enterprise）發展的歷程如何？有那些關鍵轉捩點？

楊：2008年金融海嘯之前，也是中國崛起、資本主義盛行的時代。那時雖然已有所謂的社會企業或ESG（環境保護Environmental、社會責任Social以及公司治理Governance）倡議，但它是非主流、小眾，比較像狗吠火車。但2008年金融海嘯之後，典範移轉（Paradigm Shift）開始展開，剛好伴隨智慧型手機普及化。我認為這是第一個十年的典範移轉。

千禧世代（出生於1980至1990年代）與Z世代（1998年後出生），是社會裡面最早熟悉與使用網路的一個世代。這個世代迄今十年前，它是小眾，他們算是在消費市場、產業從業人口、甚至政治選民都是相對小眾。當時有很多嘗試性的社會企業，大都雷聲大雨點小。

可是接下來的10年就不一樣了，到2030年的時候，1980年代出生的人已經50歲，2000年以後出生已經30歲了。這代表消費市場，產業從業人口與政治選民，他們都明顯過半。他們追求的價值，慢慢地在主客觀條件到位後，就會變成主流，變成市場的潮流，也可能變成政治上支持的政策法規。我覺得下一個十年，以前有很多我們認為當初社會企業不可能實現的主張都會實現。

Q：企業ESG在世界各地如火如荼的展開。它如何對當前盛行的資本主義產生質變與量變？

楊：ESG現在被冠上一個名稱叫做「利害關係人資本主義」（Stakeholder Capitalism）。為什麼這樣說？因為以前資本主義所觀照的是局部利害關係人，就是股東權益（Shareholders’ Equity）。可是它現在是要求不只考慮股東權益，還要超越股東，關照到其他關係人。

現在很多的永續報告、ESG報告全部都是多元利害關係人一種平衡的追求。這個就叫Stakeholder Capitalism。之所以這幾年特別有聲量，是因為支持的人越來越多。

近來資本市場為什麼那麼多ESG Fund（投資於以環境、社會、公司治理面向為選股原則的基金）？因為上一任英國央行行長馬克．約瑟夫．卡尼（Mark Joseph Carney，任期2013-2020年），他在位的這幾年，問了英國市場一個問題：如果氣候變遷是系統性風險，那請問我們的產經社會因應情況如何？

他等於是在用他的權責強迫產業做永續擘畫。他怕自己的力量不夠，還叫JP Morgan、貝萊德（BlackRock Inc.）大舉設立ESG基金。他們的ESG基金在過去幾年，獲利績效是很好的（在聯準會升息前）。

當資本市場的投資人發現，ESG這個名詞竟然扣進了很多市場資源和機會，於是大家就動起來了。2021年召開聯合國氣候變遷大會（Cop 26）。而歐盟還提前半年提出55項法案構想，其中一項是現在影響非常深遠的「碳關稅」，叫CBAM（碳邊境調整機制），今（2023）年已經開始執行。貨品要賣進歐盟，經過海關時，要繳「碳足跡」認證報告。2026年要對商品高碳排的部分，要買憑證，就是繳碳關稅。

這些政策讓全球所有的製造部門都動起來，大家都把減碳奉為剛需。台灣今年1月下旬通過《氣候變遷因應法》，已經三讀通過，2月15日總統公佈實施。接下來半年，20幾項子法全部要訂定出來，我們要訂自己的碳關稅、碳認證與碳交易。如果企業還是高碳排的話，就要課「碳費」（環保署主管）。

不管怎麼樣，這些已經都扣接到股東權益上。所以金融海嘯之前的ESG我把它叫做ESG 1.0，它比較像是小眾、非主流。現在的ESG已經進入到2.0，它扣接到資本市場，也扣接到法規。ESG現在已經都開始動起來。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 ESG包含環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）

Q：總體供給面已由各國政府積極推動。需求面消費者的綠色意識或ESG理念是否也能跟上？也跟著買單？

楊：最近英國《經濟學人》雜誌一篇報導，講述新世代消費者想要什麼？裡面有一個特質，新世代的消費者，因為分期付款比較容易，他們會提前消費，而且願意消費比較高價的商品。這高價商品還包括有意義的價值，像ESG這種商品他們是買單的。

當然價位不能超越他們的購買力。當任何品牌主張ESG，或有某種社會意涵時，這群消費者是會刻意去查證。他們很像是一個事實的偵測器，當品牌告訴我有這些價值，他就真的去查。查了認為你在說謊，就不買你的東西。

X世代或嬰兒潮世代是處於物資比較缺乏的年代。那個時候人們對社會的一些不完美，是睜一隻眼、閉一隻眼。可是到了新世代，物資已經是非常充沛。在這情況下，他們開始關心社會價值。像我的女兒都不需要我教，比我更關心北極熊過的好不好。這些新生代關照自己的價值，已經跟我們上一代一樣，這也代表市場正在接受當中。

一個最典型例子，台灣目前著名的社會企業鮮乳坊，它用比較高的價格收購酪農的乳品。老闆自己是獸醫師，他可以用動物健康照護的專業來協助酪農照顧牛隻。他知道牛隻要健康，必須關照營養、關照居住環境，然後乳品採集也要自動化，所以他以比較高的價格向酪農收購牛乳。

就在台灣疫情大爆發的2022年，平價超市的代表全聯，等了鮮乳坊5年沒回音，就主動跑去找鮮乳坊說，什麼樣的條件可以上我們的架？鮮乳坊的牛奶是全台灣最貴的牛奶，為什麼全聯要讓最貴的牛奶讓自己的平價超市的架？這表示市場的消費者已經不一樣了。