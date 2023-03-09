中國究竟會不會向俄羅斯提供武器？相關警告有多少根據？

文：Kersten Knipp

一旦中國向俄羅斯提供致命性武器，美國會做出什麼反應呢？在這一點上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的表態沒有留下任何疑問：「這將會成為我們兩國之間的一個嚴肅問題。」他在2月份的慕尼黑安全會議期間，也已經向中國最高級別外交官王毅明確表示，如果上述情況發生，華盛頓將會對中國採取一系列的制裁措施。布林肯還補充道，美國的其他盟友也有著同樣的擔憂。

中國軍援俄羅斯？相關警告有多少根據？

到目前為止，美國方面沒有提出會加劇這一懷疑的證據。五角大樓發言人萊德（Pat Ryder）此前在一次新聞發布會上說，目前還沒有記錄到中國向俄羅斯提供致命武器的跡象。但是「我們也確信，中國並未完全排除這一選項。」

美國總統拜登（Joe Biden）也對這一話題表態謹慎。「我預計中國不會採取重大舉措，向俄羅斯提供武器裝備」，他在一週前對媒體表示。

烏克蘭情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budano）也表示，目前沒有跡象顯示中國會給俄羅斯提供武器。「目前我不認為中國會允許將武器運送給俄羅斯」，他數日前在接受《美國之音》採訪時說，「我也沒有看到任何跡象顯示（中國方面）對此類話題有任何的討論。」

德國瑙曼基金會（Friedrich-Naumann-Stiftung）台北辦事處主任馬爾蒂（Anna Marti）認為，事實上到目前為止，美國所表達的憂慮都建立在沒有公開的數據基礎上。她認為，雖然可以想像，中國是可能會有提供武器這一選項的，「但是根據我的分析，從中方角度來看，有非常多的理由不去走出這一步。」

雖然目前有跡象顯示，中國可能向俄羅斯提供了一些可以軍民兩用的產品，但這只侷限於一些零件，比如無人機可以用到的零件。馬爾蒂指出：「必須強調的一點是，究竟中國有沒有提供致命性武器，或者是否有這樣的計劃，情報機構至少是知道的。」

柏林墨卡托中國研究中心的雷加達（Helena Legarda）也持同樣的觀點。她認為，有跡象顯示中國可能給俄羅斯提供了非殺傷性的裝備，比如半導體技術。但是目前為止，沒有依據可以證明中國要給俄羅斯提供致命性武器，比如火箭彈或者是無人機。「美國人雖然說自己有證據證明中國在考慮軍援俄羅斯，但是目前沒有任何公眾可以看到的證據指向中國有這方面的考慮。」

普亭的失敗不符合北京利益

雷加達表示，總體上看，中國非常希望俄羅斯不要輸掉這場戰爭。兩個國家在國際秩序方面有著共同的利益。「中俄都把美國以及北約視為自己的主要對手。兩個國家都改變目前這個在他們看來，過分被美國以及西方所主導的國際秩序。」

在中國視角看來，最糟糕的結果大概就是莫斯科發生政治變革，導致俄羅斯變成一個自由民主政體並向西方靠攏。「如果出現這種情況，那麼中國在實現其地緣政治野心方面就變得更加孤立了。」雷加達還分析道，北京也擔心俄羅斯的失敗會導致政治動蕩。「中俄兩國有著非常長的國界線。所以北京也不希望鄰國俄羅斯因為輸掉戰爭而導致政局動蕩。」

儘管中國不希望俄羅斯輸掉戰爭，但從北京的角度來看也有一些阻止軍援俄羅斯的理由。雷加達分析指出，正是因為害怕成為次級制裁的對象，所以很多中國企業目前都在遵守西方針對俄羅斯的制裁規定。而且北京也深知，如果真的向俄羅斯提供了武器，那麼中國與美國以及歐洲之間的關係還會繼續惡化。

瑙曼基金會的學者馬爾蒂也指出，美國威脅要採取的制裁措施會對中國經濟造成嚴重的後果。「美國很可能會迫使歐洲夥伴也參與這樣的制裁，而這對於已經因為疫情而遭受創傷的中國經濟來說，將是致命的打擊。僅僅從這一個理由來看，中國在軍援俄羅斯方面肯定是有很多顧慮的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀