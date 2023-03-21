《準爸媽最關心的懷孕40週保健全書》：協助寶寶跨過臨門一腳的技術——產鉗、推肚子、真空吸引術

文：曾翌捷

寶寶的第39週

雖然身體的各項器官已大致成熟，但是寶寶大腦的發育卻從未停止腳步，這樣驚人的成長會一路持續到出生後約3歲，所以在最後幾週，妳還是可以多與胎兒互動，以增加更多的神經元連結。

另外，胎兒的體重只要在合理範圍內，一般不需要刻意衝刺，類似甘蔗汁或是酪梨牛奶等「獨家秘方」不推薦食用，以免增加母體不必要的體重或是因胎兒過大而延長產程。不過建議孕媽咪仍可持續服用例如綜合維他命、鈣片，或DHA等孕期營養品，以提供胎兒發育所需的充足養分，並減少貧血對生產時所可能造成的威脅。

為了迎接寶寶的到來，母體也會出現相對應的表現。例如有些孕媽咪在這個時候，乳頭已經會開始分泌少許的乳汁；或是容易有強烈的便意感或是腰痠，但是在休息片刻後大多會自行緩解。如果陰道突然出現大量果凍狀分泌物也是即將分娩的預告。依照人體分泌荷爾蒙的生理時鐘，產兆的發動大多集中在深夜或凌晨。若有產兆，不妨到產房檢查，以確認是否要準備待產。

寶寶有多大？

預產期即將到來, 這個時候寶寶的體重來到了3200公克，身長則大約50公分。倘若胎兒體重超出太多，醫師可能會與妳討論是否有安排催生的必要性。

媽媽的第39週

常聽到親朋好友分享，生產到了最後關頭要是還差臨門一腳，醫師會幫妳把寶寶「吸」出來。這樣的動作到底會不會傷害到寶寶呢？

當自然生產進入到最後的階段，也就是子宮頸全開，胎頭進入產道以後，有時候會因胎兒過大、胎頭角度不佳，或是產婦氣力放盡等原因，讓寶寶只差臨門一腳就能出生，卻偏偏卡在產道，怎麼用力都生不出來。這時候，除了耐心等待產婦藉助子宮收縮和自行用力將寶寶擠出外，還可藉助外力的輔助來完成這最後一哩路。一般常見的方法有真空吸引術、產鉗助產，以及宮底施壓。

真空吸引術：

真空吸引術是最常使用的輔助方法。當胎頭下降到適當位置以後，婦產科醫師會將軟質吸盤放置在寶寶的頭上，利用真空吸引器製造吸盤的負壓，以便婦產科醫師以牽引的方式娩出寶寶。因為負壓的設定有其上限值，因此安全性高，也廣為各大醫療院所使用。

產鉗：

是一對特定形狀的不銹鋼器具，利用產鉗深入產道，可將寶寶的頭部夾住以便利用旋轉或牽引的方式將寶寶娩出。由於使用不易，目前已逐漸被真空吸引術取代。

Photo by 曾翌捷醫師 真空吸引術所使用的軟質吸盤。

宮底施壓：

也就是一般大眾所熟知的「推肚子」，則是由醫護人員以手臂或手掌放置在產婦宮底，以持續且穩定的施壓方式來幫助分娩。

雖然利用外力助產可能造成產道裂傷、尿失禁，或是新生兒頭皮血腫或破皮等併發症，但因為發生機率低，且多數都可逐漸恢復，不會留下後遺症。相較於這時進行緊急剖腹生產的風險恐怕有時也讓人難以抉擇。因此使用外力助產與否建議可與妳的醫師完善溝通後決定。

受孕小百科：生產撕裂傷會造成大小便失禁嗎？

歷經生產的諸多波折，總算生下了一個白胖小子。然而，產後無法控制的尿失禁和會陰疼痛卻也會讓孕媽咪飽受折磨。

根據統計，約有53％～79％經陰道分娩的產婦會有不同程度的會陰撕裂傷。雖然絕大部分都只是輕微的一度或者二度撕裂傷，經過醫師仔細縫合後多半無礙。不過仍有高達11％的產婦會經歷傷及肛門括約肌的嚴重損傷，導致不同程度的大小便失禁或是會陰疼痛影響產後恢復。

根據卡洛琳．史文生（Carolyn Swenson）在美國婦產科醫學會期刊（American Journal of Obstetrics and Gynecology）發表的論文，若針對產後因為會陰疼痛或是大小便失禁而轉診至婦女泌尿專科進行後續諮詢與協助的患者，以愛丁堡產後憂鬱量表（Edinburgh Postnatal Depression Scale）測試受訪對象的憂鬱症狀，結果顯示，量表評分總和大於10分、被診斷為疑似產後憂鬱症的比例高達15％，而產後憂鬱症在一般大眾的盛行率僅約9％，說明了產科嚴重撕裂傷對產婦在生理與心理上的巨大衝擊。

那麼，對於即將生產的準媽咪們該如何預防嚴重的會陰撕裂傷呢？臨床研究顯示，對於首次經陰道分娩的產婦，如果能從妊娠34週開始自行或是由伴侶協助，以手指進行會陰按摩能改善會陰的彈性與延展性，有助減少醫師執行會陰切開的比例及減少嚴重會陰撕裂傷發生的機率。另外一個大型統合分析也指出在第二產程中進行會陰按摩或是對會陰進行熱敷也能降低嚴重會陰撕裂的風險。

倘若產婦仍不幸受創於嚴重的產科撕裂傷，除了在第一時間仔細縫合傷處並預防傷口感染以外，預防便秘的發生以及日後的骨盆底肌肉訓練也是不可或缺的。若是大小便失禁或會陰疼痛的情形在產後3個月仍遲遲不見改善，請務必向婦產科醫師反應。

最後，嚴重的產科撕裂傷也可能會影響夫妻日後的親密關係。不當恢復不僅可能造成性行為過程的疼痛與不適，也可能會使產婦畏懼親密行為的發生，使得夫妻感情生變或是影響未來生育計畫。藉由安排骨盆復健課程，適當手術修補，及專業性學諮詢，都有助於伴侶重拾魚水之歡。

書籍介紹

本文摘錄自《〔圖解〕準爸媽最關心的懷孕40週保健全書》，新手父母出版

作者：曾翌捷

婦產科醫師寫給新手父母最實用的孕期指南

以週為章節單位：清楚說明孕期40週母胎各項變化＆超音波圖及產檢項目、孕期健康＆生活需知、運動方式等，易讀、易查閱。

滿足孕產婦需求：由婦產科醫師撰寫，讓孕媽咪快速掌握重點，避免不必要的擔憂以及減低孕期壓力。

內容完整又實用：包括產前、生產及產後媽媽與新生兒照護事項，讓父母照顧好自己，也照顧好肚子裡的寶寶，快樂安心準備當爸媽！

關心準媽媽孕前、孕期照護須知，到產後月子期身體調養，以及胎兒成長、發育與新生兒照顧和母乳哺育重要大小事。