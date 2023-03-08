【影評】《法貝爾曼》：史蒂芬史匹柏就像父親，是成功的民主黨美國英雄，而無法真正弒父

《法貝爾曼》為名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）自傳性色彩濃厚的虛構作品。史匹柏與《林肯》、《慕尼黑》編劇搭檔東尼庫許納（Tony Kushner）再攜手，老班底配樂約翰威廉斯（John Williams）、攝影師亞努斯卡明斯基（Janusz Kaminski）支持，《法貝爾曼》入圍2023奧斯卡7項大獎，以可以說是獎季最「私密」的電影。

當史伯柏交出這部，回到他電影創作起點的自傳作品，儘管不能說這是一部官方版本的「自傳」，比起這位改變好萊塢產業的一代傳奇名導一生導演／監製的「娛樂大作」（《印第安納瓊斯》、《E.T.外星人》、《變行金剛》），比起他做的各種「嚴肅電影」（《辛德勒的名單》、《慕尼黑》、《搶救雷恩大兵》），這必須是一部破格之作，只因為要打破他過往電影中的父親形象。更別提過往無數電視、雜誌人物訪談中，賦予這位大師的故事記。

「我鮮少回顧自己的過去。」事實上，史蒂芬史匹柏其實從未上電視接受訪談，《法貝爾曼》對話對象異常眾多。「在《法貝爾曼》之前只有《第三類接觸》是我真的處理到家庭分崩離析。但《法貝爾曼》真正描述了家庭成員因為價值觀而碰撞、衝突」。

在疫情後，停下角度回顧創作者自己生命，動力是什麼呢？在這一期法國《電影筆記》的一篇訪談中，編劇東尼庫許納提到好萊塢與各國電影作者，一致以回顧的眼光望向自己創作的起點，「並不是因為哀悼一個時代的結束」，畢竟各種影音平台上，「非電影」的崛起，各式KOL、YouTuber、Tik Toker製造的影像，確實威脅到電影。庫許納說：「如果這些電影製作人這樣回眸，是為了隨之而來的某種電影的經濟與敘事模式。」

也就是說，如果《羅馬》、《貝爾法斯特》、《上帝之手》、《夢想之地》，乃至於台灣入圍金馬獎的《美國女孩》，近期台灣院線熱賣的英國電影《日麗》，都是這種「回眸」所指涉的範圍；這些導演在拍自傳性故事之前都有不少「類型」嘗試，以大成本的極端探索，用盡氣力找尋電影類型的去向。在這些「向外」無論成功或失敗的探索後的自傳性故事，肯指向自我「向內」探索。

而，向來引領產業未來趨勢的大師史匹柏，新作《法貝爾曼》「向內」探索注定極致，但這會替我們預設了什麼樣的電影前景？而這種，「回眸」童年的作品，會不會是一個作者一生只有一次的「回魂藥」？

Photo Credit: 《法貝爾曼》

《法貝爾曼》究竟是一部什麼樣的電影？

故事描述，17歲的猶太家庭青少年山米成年之際，面臨母親外遇、父母離婚的前後經歷。從電影結構來看，《法貝爾曼》其實是一部三段式電影。