傳統山水畫與西方古典音樂「留白」（上）：中國的積極與西方的消極
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中國自南宋以後的水墨畫（直到清末）留白的地方，大多帶有一種積極的涵義，能夠引導觀者從畫面空白的地方，聯想到各式各樣的東西。相比之下，西方世界所講的空白，卻常常帶有消極或否定性的傾向。例如在音樂語境中，我們一般把「寂靜」理解為聽覺上的空白。
不經不覺，這場全球性的疫情走到尾聲了，香港生活大致回復正常。作為音樂人，我所講的「生活」，自然離不開音樂。回看疫情的初期至中期，香港的演藝活動幾乎停擺，大部分我慣聽的音樂會，不是延期，就是取消。沒有演奏會聽，教學工作也減少了，幸好還可以看看書，逛逛藝術館。也在這個時候，我對中國的書畫開始產生興趣。日積月累，現在看畫多了，加上研讀一些畫論史書，我漸漸發現，中國傳統繪畫與西方古典音樂，原來有不少能夠接合的地方。
若從某個宏觀的視角看，它們的歷史分期頗有相似之處。例如以聲樂為主的歐洲中世紀音樂，歌詞大多出自聖經故事。這令我想到中國魏晉南北朝的佛教藝術，從山西雲崗石窟的雕刻到隋唐時代的敦煌壁畫，作品內容主要來自佛經故事。而後來唐代人物畫的普及，則有點像中世紀晚期的宗教樂曲，加入了世俗歌詞後，藝術逐漸走入民間。
而到了文藝復興時期，西方音樂出現兩大轉變：第一，社會努力擺脫教廷的高壓管制，器樂迅速發展；第二，大小調音階調式（major／minor key）逐漸取代中古教會調式（church mode）。另一邊廂，中國到了五代十國，繪畫藝術同樣有著兩大變化：第一，畫作努力擺脫色彩而過渡至水墨；第二，山水畫漸漸取代人物畫成為主流。
容許我繼續發揮想像，中國北宋的全景山水畫可對應西方巴洛克的複調音樂，兩者同樣偏重圖式結構，細節複雜而織體厚實。范寬的《谿山行旅圖》好比巴赫《賦格的藝術》，前者以全知視角，呈現摺疊的空間；後者以多聲部的旋律，呈現並列的時間。從北宋的全景山水到南宋的邊角山水，就像巴洛克複調音樂（polyphonic music）演變至啟蒙時代的主調音樂（homophonic music）。
最近，偶然看到韋羲先生的著作《照夜白》，當中寫道：「北宋後期，郭熙山水畫派的水墨變幻之無常，線條起伏之繁複，走到曲線造型的極致。而物極必反，新派畫家們發動變革，以強勁的意志逆轉大自然，化曲為直，化圓為方，刪繁就簡，開闢出一個直線的簡潔的宇宙。」（台海出版社，第362頁）在我來說，這些繪畫的描述，也能套用到十七至十八世紀歐洲音樂風格的轉變。「化曲為直」，不就是曲折的對位法化為垂直和聲的主調音樂？「化圓為方」，不就是西方音樂家對時間觀念的轉變？ （相關討論，可閱讀 Karol Berger的著作 “Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow: An Essay on the Origins of Musical Modernity ”）至於「物極必返」與「刪繁就簡」，不就是巴赫的複雜嚴謹化為莫札特的簡明典雅嗎？
若北宋山水畫對應巴洛克音樂，那麼南宋，乃至元朝的文人畫，也跟歐洲啟蒙時代的音樂有類似發展。繼續走下去，明清時代的繪畫則與西方十九世紀的浪漫主義有著共同的「自我」表現。特別是明末清初之際，一眾漢族遺民出家避世，卻在畫作中呈現強烈的自我及反叛意識。另一邊廂，自法國大革命後，西方藝術家也有同樣的心理變化，作品一下子打破眾多傳統規範。因此，藝術的發展和演變，往往跟該時代的政治環境息息相關。就像欣賞八大山人、石濤等人的作品，我們總不能忘記他們遺民的身份，正如聆聽蕭邦悲憤的鋼琴曲，怎會不想起他國破家亡的慘痛經歷呢！
當然，上述有關中國繪畫與西方音樂之對讀，純粹是我個人的臆想，當中沒有太多學術基礎。再者，若果換上不同的視角或畫例，結論也可能隨之而不一樣。勿論如何，東方繪畫與西方音樂確實擁有一些可以互相接合的地方。本文則嘗試討論他們對「留白」之處理。
「唯道集虛」可以說是中國極為重要的美學原則。在書畫藝術中，最「虛」的地方莫過於「留白」之處。這些空白的地方，不論對畫作的佈局、結構或意境，常常有著積極的影響。老莊哲學所推崇的「虛」，加上後來佛教講求的「空」，兩者最終結合成為中國水墨畫「留白」這種獨特元素。反觀，由於西方傳統繪畫一般追求「填滿」效果，因此很多人認為他們的藝術沒有留白概念，但在我來說，音樂才是他們「留白」的用武之地。
若以單幅作品說明中國水墨畫精妙的「留白」手法，這裏試以明代畫家董其昌（1535-1636）的《雲藏雨散圖》作一舉例。此幅山水圖主要描繪了雨後雲山，霧氣初散那種煙雨迷濛的景象，而作品現在藏於香港藝術館的虛白齋。畫中的波岸與遠山以豐富的「披麻皴」營造立體感，而大量的「米家點」則增強了畫面的節奏感。而最叫人讚嘆的卻是畫中大片的留白，因為這些空白的位置並不缺乏內容，而是無中生有，在虛象中產生實景。
首先，畫面左方近岸樹下的空白地方，是一條窄長的小徑；而前景與中景波岸右側大範圍的空白，顯然是流動的河水；位於遠山左右兩邊的留白，則暗示著雨後雲山的迷濛霧氣；最後，山頂上方的大片空白，既是天空也是浮雲。除了上述四種可見的空白外，董氏的《雲》還隱藏着一種畫面之外的留白。看看畫家本人在作品右上方的自題詩：「雲藏神女觀，雨散楚王宮」，這是借用了楚襄王夢遇神女的典故。有趣的是，「觀」與「王宮」這兩座建築物，並不錄入畫面。它們也許藏於天上的白雲，又或畫圖的某個角落。這種藏中再藏，可說是雙重的留白。沒有「神女」，也看不見「楚王」，畫中的兩間茅屋未見任何人影，空屋無人，畫面異常孤寂，未知這是否楚襄王的心情呢？而題詩中的「雨散」，巧妙的為畫作增添了時間的維度，好讓讀者從畫幅截取的瞬間，返回早前微微細雨的場景。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
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經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。