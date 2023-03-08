伊朗女學生大規模神秘中毒事件，全國遍布攝影機卻找不到兇手？
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幾個月以來，伊朗各地已經有1000多名女學生遭到毒氣襲擊。儘管該國安裝了密集的監控攝影網路，但是伊朗當局仍然表示，無法查清這一系列襲擊事件的背後主使是誰。
文：德國之聲中文網
從2022年11月以來，關於伊朗女子學校或者大學生女生宿舍發生不明中毒事件的新聞報導就不斷增加。截至3月初，初步統計伊朗全國應該有15座城市的超過1000名女學生中毒。
在接受官方媒體採訪時，受害者報告說，她們在中毒前突然「被一種像是腐爛水果或是臭雞蛋或是濃烈香水的氣味」所包圍，然後就感到呼吸困難。一些人中毒之後暈倒，被朋友拖拽到室外。還有一些受害者出現了眩暈和惡心症狀，很多被送到醫院治療。
「90％的案例是出於壓力」，伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）在上週的一次新聞發布會上說。總統萊西（Ebrahim Raisi）委託他去調查這些中毒事件。伊朗衛生部副部長帕納西（Yunus Panahi）此前表示，他懷疑這些襲擊事件目的是迫使這些女子學校關閉。週一（3月6日）伊朗最高精神領袖哈米尼（Ali Khamenei）指責「投毒是不可原諒的犯罪行為，必須處以重罰。」
教師工會敲響警鐘
「學生家長已經表示了抗議」，德黑蘭一位47歲的母親在接受《德國之聲》採訪時說，「很多人都在考慮，不再送孩子去學校了。我的女兒已經成年，她是一名大學生。她對我說，這類針對女生宿舍的毒氣襲擊事件就是從去年全國抗議的時候開始的。其實幾個月來都有相關的報導，只是沒人當回事。」
伊朗教師工會協調委員會已經發起了全國性的抗議行動。「不管這些毒氣襲擊事件背後主使是誰，他們都應該知道，學生的安全是我們不可踰越的紅線」，德黑蘭教師工會成員哈比比（Mohammed Habibi）在社群網站上表示。在過去幾年中，哈比比曾經多次因為發起罷工的呼籲而被監禁。
在網路上有很多關於女孩和女大學生在伊朗各地中毒的消息和影像資料。「也許有人開發了毒氣，是要試驗其殺傷力？」——有一些伊朗網友這樣猜測道。
內政部長瓦希迪表示，沒有人相信這一系列顯然是有組織的襲擊事件背後「沒有動機」。瓦希迪曾任伊朗國防部長和革命委員會將領，多年來一直在國際刑警組織的追緝名單上。他參與了1994年發生在布宜諾斯艾利斯針對一個猶太社區中心的炸彈襲擊事件，當時有85人遇難。
「瓦希迪的說法很可笑」，伊朗記者哈吉扎德（Moloud Hadschisadeh）在接受《德國之聲》採訪時說，「過去10到15年之間，伊朗的權力機器在全國安裝了密集的監控攝影機網路。當局甚至對於誰在沒有佩戴頭巾的情況下駕駛了哪輛汽車都瞭如指掌。因為只要被發現，汽車的車主就會收到一條警告簡訊。安全部門甚至還宣稱他們清楚地知道誰在什麼時候參加了哪一場抗議活動。抗議者常常在事後數天內就在家中被捕。現在他們又自稱，完全不知道這1000多名女孩子究竟是怎麼被投毒的？」
九年前的潑酸襲擊
哈吉扎德曾經多次因為報導伊朗抗議運動而被捕。2021年，這位女記者被判處一年監禁。在入獄之前，她逃出了伊朗，現在生活在挪威。
「從11月起，我一直在關注這些襲擊，並且在網上進行報導。這些毒氣襲擊事件讓我聯想起2014年發生在伊斯法罕的潑酸襲擊事件。當時在伊斯法罕有數十名婦女被人潑了硫酸，就是因為她們沒有按照正統規定佩戴頭巾。這些都是由年輕男子作案的有組織襲擊行動，他們從來沒有被逮捕過，就像是現在這些有組織發動毒氣襲擊的人一樣。」
最先發生中毒事件的是被視為什葉派聖地的庫姆，那裡的民風極為保守。伊朗的極端伊斯蘭主義組織要求禁止女童上學。2022年11月，當最初關於女子學校發生神秘投毒事件的消息傳出時，伊朗全國的抗議浪潮正處於高峰時期。在很多學校都舉行了呼籲維護女子權利的抗議活動，口號是「女孩子們，活出你們的自由。」
引發這場抗議運動的導火線是22歲的年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）在被道德警察監禁期間死亡。伊朗政府指控記者和「外國勢力」煽動了抗議浪潮，並指責以色列和反對派組織「伊朗人民聖戰者」是這些投毒襲擊背後的主使。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料