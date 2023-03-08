伊朗女學生大規模神秘中毒事件，全國遍布攝影機卻找不到兇手？

文：德國之聲中文網

從2022年11月以來，關於伊朗女子學校或者大學生女生宿舍發生不明中毒事件的新聞報導就不斷增加。截至3月初，初步統計伊朗全國應該有15座城市的超過1000名女學生中毒。

在接受官方媒體採訪時，受害者報告說，她們在中毒前突然「被一種像是腐爛水果或是臭雞蛋或是濃烈香水的氣味」所包圍，然後就感到呼吸困難。一些人中毒之後暈倒，被朋友拖拽到室外。還有一些受害者出現了眩暈和惡心症狀，很多被送到醫院治療。

「90％的案例是出於壓力」，伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）在上週的一次新聞發布會上說。總統萊西（Ebrahim Raisi）委託他去調查這些中毒事件。伊朗衛生部副部長帕納西（Yunus Panahi）此前表示，他懷疑這些襲擊事件目的是迫使這些女子學校關閉。週一（3月6日）伊朗最高精神領袖哈米尼（Ali Khamenei）指責「投毒是不可原諒的犯罪行為，必須處以重罰。」

教師工會敲響警鐘

「學生家長已經表示了抗議」，德黑蘭一位47歲的母親在接受《德國之聲》採訪時說，「很多人都在考慮，不再送孩子去學校了。我的女兒已經成年，她是一名大學生。她對我說，這類針對女生宿舍的毒氣襲擊事件就是從去年全國抗議的時候開始的。其實幾個月來都有相關的報導，只是沒人當回事。」

伊朗教師工會協調委員會已經發起了全國性的抗議行動。「不管這些毒氣襲擊事件背後主使是誰，他們都應該知道，學生的安全是我們不可踰越的紅線」，德黑蘭教師工會成員哈比比（Mohammed Habibi）在社群網站上表示。在過去幾年中，哈比比曾經多次因為發起罷工的呼籲而被監禁。

在網路上有很多關於女孩和女大學生在伊朗各地中毒的消息和影像資料。「也許有人開發了毒氣，是要試驗其殺傷力？」——有一些伊朗網友這樣猜測道。

內政部長瓦希迪表示，沒有人相信這一系列顯然是有組織的襲擊事件背後「沒有動機」。瓦希迪曾任伊朗國防部長和革命委員會將領，多年來一直在國際刑警組織的追緝名單上。他參與了1994年發生在布宜諾斯艾利斯針對一個猶太社區中心的炸彈襲擊事件，當時有85人遇難。

「瓦希迪的說法很可笑」，伊朗記者哈吉扎德（Moloud Hadschisadeh）在接受《德國之聲》採訪時說，「過去10到15年之間，伊朗的權力機器在全國安裝了密集的監控攝影機網路。當局甚至對於誰在沒有佩戴頭巾的情況下駕駛了哪輛汽車都瞭如指掌。因為只要被發現，汽車的車主就會收到一條警告簡訊。安全部門甚至還宣稱他們清楚地知道誰在什麼時候參加了哪一場抗議活動。抗議者常常在事後數天內就在家中被捕。現在他們又自稱，完全不知道這1000多名女孩子究竟是怎麼被投毒的？」

九年前的潑酸襲擊

哈吉扎德曾經多次因為報導伊朗抗議運動而被捕。2021年，這位女記者被判處一年監禁。在入獄之前，她逃出了伊朗，現在生活在挪威。

「從11月起，我一直在關注這些襲擊，並且在網上進行報導。這些毒氣襲擊事件讓我聯想起2014年發生在伊斯法罕的潑酸襲擊事件。當時在伊斯法罕有數十名婦女被人潑了硫酸，就是因為她們沒有按照正統規定佩戴頭巾。這些都是由年輕男子作案的有組織襲擊行動，他們從來沒有被逮捕過，就像是現在這些有組織發動毒氣襲擊的人一樣。」

最先發生中毒事件的是被視為什葉派聖地的庫姆，那裡的民風極為保守。伊朗的極端伊斯蘭主義組織要求禁止女童上學。2022年11月，當最初關於女子學校發生神秘投毒事件的消息傳出時，伊朗全國的抗議浪潮正處於高峰時期。在很多學校都舉行了呼籲維護女子權利的抗議活動，口號是「女孩子們，活出你們的自由。」

引發這場抗議運動的導火線是22歲的年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）在被道德警察監禁期間死亡。伊朗政府指控記者和「外國勢力」煽動了抗議浪潮，並指責以色列和反對派組織「伊朗人民聖戰者」是這些投毒襲擊背後的主使。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九