疫情與「住宅過剩社會」：住宅越蓋越多、買房卻更不易，日本如何化解兩難處境？
我們想讓你知道的是
城市裡興起一波又一波建設高樓住宅的熱潮，郊區的新住宅開發也方興未艾。空置住宅的數量不斷增多，但對於普通百姓來說，買房依舊困難。為什麼會出現這種現象呢？
文：野澤千繪
受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等影響，日本低生育率進程日益加快。2000年日本出生人口大約為119萬人，2021年降至81萬人，創史上新低，人口減少的速度快於政府的估算。但直到現在，大城市裡高樓住宅的建設接連不斷，大城市郊區和地方城市的農業用地持續被開發成住宅。
筆者曾在2016年將這種現象稱為「住宅過剩社會」。6年多過去了，在疫情影響下，住宅過剩社會發生了怎樣的變化呢？
住宅數量成長，但民眾買房還是難
由於新建住宅供給旺盛，第二次世界大戰結束至今，日本的住宅總量越積越多。日本總務省每5年實施一次「住宅與土地統計調查」，結果顯示，2018年日本的住宅存量比家庭總戶數多出16％。從數量上看，日本並不存在住房不夠的情況。
房地產價格的走向又如何呢？我們可以通過「房地產價格指數」的變化來了解一下。從2013年左右起，公寓商品房（包括二手房）的價格一直上漲。獨棟住宅也因為員工人手不足、木材不足、材料價格高漲等，從2020年4月左右起呈上漲之勢。
利率低，加上疫情導致居家辦公的需求增多，很多人再次意識到現有居住條件無法令自己滿意，比如「房子太小」、「房間太少」、「牆壁太薄，噪音大」等，特別是租賃住宅品質低劣，這些因素使得購房需求變得活躍起來。
2022年4月，公寓的價格指數為180.3，是2010年平均指數的1.8倍，漲幅巨大。
日本不動產經濟研究所發佈的《日本全國公寓市場動態》顯示，2021年推向市場的新建公寓均價（按70平方公尺換算）分別是：東京都區部8757萬日圓，首都圈6475萬日圓，大阪市5943萬日圓，等等。
據稱，這些價格高昂的公寓的主要購買者，是夫妻雙方年收入均在700萬日圓以上經濟實力較強的家庭，他們出於入住等實際需求、房地產投資、降低遺產繼承稅等目的購房。隨著新建公寓的價格上漲，二手房的價格也在上漲。
住宅存量數字持續成長，包括年輕人在內，一般民眾的買房難度卻有增無減。20世紀90年代初，作為應對泡沫經濟崩潰的經濟措施，為了處理大量的不良債權，日本政府推行放寬建築容積率等限制的政策，以期有效利用起那些被「套牢」的土地。
因此，與泡沫經濟時期相比，現在可以建造規模更大的公寓。以大城市為主，每棟能容納特別多住宅套數的高樓公寓建設熱潮方興未艾。
住宅建設是民間商業行為，開發目標理所當然地被鎖定在預期帶來高收益的地區，相應地這些地區就呈現住宅套數越積越多的態勢。然而，大城市中心地段昂貴的房產即便存量增多，也並非一般民眾能買得起的。
開發風險高的宅地將給後代帶來沉重負擔
大城市圈的公寓和獨棟住宅價格上漲加大了買房難度，疫情又促使遠距辦公得到快速推廣，人們於是開始在郊區尋求價格適中且室內佈局靈活的大房子，這一動向日益明顯。
在此，筆者想提醒大家注意一個問題，那就是在嚴重水災頻發的背景下，浸水風險高的低窪農業用地也正在被用作住宅用地。根據日本《城市規劃法》，很多情況下，郊區大面積的農業用地，原則上屬於應該限制開發的區域或者等同於幾乎沒有住宅開發監管的區域。
經2000年修訂，日本《城市規劃法》對大城市郊區面積廣大的城鎮化調整區域放寬了限制，各自治體可以自主判斷能否將其用於推進新住宅開發。結果，很多自治體將開發需求轉移到了城鎮化調整區域的農業用地區域，而不是原本應該優先開發、建設的城鎮化區域。
後來，在自然災害頻發的背景下，日本政府於2020年對《城市規劃法》等的部分條款進行了修改，調整了政策方向——城鎮化調整區域中，原則上限制在那些預計存在三公尺以上浸水風險的區域開發新的住宅。但法律修訂生效後，還有自治體為了盡可能地增加人口，繼續推進開發，並不打算考慮改變放寬災害風險極高區域限制的政策。
農業用地大多位於浸水風險高的低窪地帶，地價比現有城鎮區域便宜得多，因而能夠供應價格適中的住宅。市、町、村都想先盡可能地增加人口，房地產公司想多賣出房子，買房的人想入住既便宜又寬敞的房子。不過，如果繼續優先滿足這些需求，目光短淺地容許在災害風險高的農地上進行宅地開發，就會增加災害發生時及災後重建的公共成本，甚至給子孫後代帶來沉重的負擔，把問題留給他們去面對。
空置住宅存量雖大卻未上市售賣
考慮住宅存量的時候，我們也不能無視空置住宅。從1993年起的25年時間裡，空置住宅數量翻了一番多，達到了849萬套，住宅空置率達到13.6％，成為助長住宅過剩現象的主要因素。如果能有效利用好空置住宅，那麼在此前基礎設施已經完善的郊區，也是有可能促進二手房交易的。
再進一步，如能拆除已經老舊的住宅，在原址上重建新樓，那麼就有助於促進街區的新陳代謝，或許也有助於糾正人口過度集中在大城市中心的現象。
可能很多人覺得，有住房需求的人購買或租賃這些不斷增多的空置住宅，豈不是兩全其美？
遺憾的是，空置住宅「存量大卻不擺出來賣」的狀態一直在持續。筆者調查了各個地區的住宅空置情況，瞭解到人們出於「繼承的房子留有自己的回憶」、「整理遺物很麻煩」、「不想放棄祖輩代代相傳的土地」等理由，往往執著地選擇「先這麼放著吧」。
Tags：
【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。