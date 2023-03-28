2023/03/28,
房市

疫情與「住宅過剩社會」：住宅越蓋越多、買房卻更不易，日本如何化解兩難處境？

疫情與「住宅過剩社會」：住宅越蓋越多、買房卻更不易，日本如何化解兩難處境？
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我們想讓你知道的是

城市裡興起一波又一波建設高樓住宅的熱潮，郊區的新住宅開發也方興未艾。空置住宅的數量不斷增多，但對於普通百姓來說，買房依舊困難。為什麼會出現這種現象呢？

文：野澤千繪

受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等影響，日本低生育率進程日益加快。2000年日本出生人口大約為119萬人，2021年降至81萬人，創史上新低，人口減少的速度快於政府的估算。但直到現在，大城市裡高樓住宅的建設接連不斷，大城市郊區和地方城市的農業用地持續被開發成住宅。

筆者曾在2016年將這種現象稱為「住宅過剩社會」。6年多過去了，在疫情影響下，住宅過剩社會發生了怎樣的變化呢？

住宅數量成長，但民眾買房還是難

由於新建住宅供給旺盛，第二次世界大戰結束至今，日本的住宅總量越積越多。日本總務省每5年實施一次「住宅與土地統計調查」，結果顯示，2018年日本的住宅存量比家庭總戶數多出16％。從數量上看，日本並不存在住房不夠的情況。

日本住宅總量和家庭總戶數的變化
Photo Credit: nippon.com

房地產價格的走向又如何呢？我們可以通過「房地產價格指數」的變化來了解一下。從2013年左右起，公寓商品房（包括二手房）的價格一直上漲。獨棟住宅也因為員工人手不足、木材不足、材料價格高漲等，從2020年4月左右起呈上漲之勢。

利率低，加上疫情導致居家辦公的需求增多，很多人再次意識到現有居住條件無法令自己滿意，比如「房子太小」、「房間太少」、「牆壁太薄，噪音大」等，特別是租賃住宅品質低劣，這些因素使得購房需求變得活躍起來。

日本全國房地產價格指數的變化
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2022年4月，公寓的價格指數為180.3，是2010年平均指數的1.8倍，漲幅巨大。

日本不動產經濟研究所發佈的《日本全國公寓市場動態》顯示，2021年推向市場的新建公寓均價（按70平方公尺換算）分別是：東京都區部8757萬日圓，首都圈6475萬日圓，大阪市5943萬日圓，等等。

據稱，這些價格高昂的公寓的主要購買者，是夫妻雙方年收入均在700萬日圓以上經濟實力較強的家庭，他們出於入住等實際需求、房地產投資、降低遺產繼承稅等目的購房。隨著新建公寓的價格上漲，二手房的價格也在上漲。

住宅存量數字持續成長，包括年輕人在內，一般民眾的買房難度卻有增無減。20世紀90年代初，作為應對泡沫經濟崩潰的經濟措施，為了處理大量的不良債權，日本政府推行放寬建築容積率等限制的政策，以期有效利用起那些被「套牢」的土地。

因此，與泡沫經濟時期相比，現在可以建造規模更大的公寓。以大城市為主，每棟能容納特別多住宅套數的高樓公寓建設熱潮方興未艾。

住宅建設是民間商業行為，開發目標理所當然地被鎖定在預期帶來高收益的地區，相應地這些地區就呈現住宅套數越積越多的態勢。然而，大城市中心地段昂貴的房產即便存量增多，也並非一般民眾能買得起的。

開發風險高的宅地將給後代帶來沉重負擔

大城市圈的公寓和獨棟住宅價格上漲加大了買房難度，疫情又促使遠距辦公得到快速推廣，人們於是開始在郊區尋求價格適中且室內佈局靈活的大房子，這一動向日益明顯。

在此，筆者想提醒大家注意一個問題，那就是在嚴重水災頻發的背景下，浸水風險高的低窪農業用地也正在被用作住宅用地。根據日本《城市規劃法》，很多情況下，郊區大面積的農業用地，原則上屬於應該限制開發的區域或者等同於幾乎沒有住宅開發監管的區域。

經2000年修訂，日本《城市規劃法》對大城市郊區面積廣大的城鎮化調整區域放寬了限制，各自治體可以自主判斷能否將其用於推進新住宅開發。結果，很多自治體將開發需求轉移到了城鎮化調整區域的農業用地區域，而不是原本應該優先開發、建設的城鎮化區域。

後來，在自然災害頻發的背景下，日本政府於2020年對《城市規劃法》等的部分條款進行了修改，調整了政策方向——城鎮化調整區域中，原則上限制在那些預計存在三公尺以上浸水風險的區域開發新的住宅。但法律修訂生效後，還有自治體為了盡可能地增加人口，繼續推進開發，並不打算考慮改變放寬災害風險極高區域限制的政策。

農業用地大多位於浸水風險高的低窪地帶，地價比現有城鎮區域便宜得多，因而能夠供應價格適中的住宅。市、町、村都想先盡可能地增加人口，房地產公司想多賣出房子，買房的人想入住既便宜又寬敞的房子。不過，如果繼續優先滿足這些需求，目光短淺地容許在災害風險高的農地上進行宅地開發，就會增加災害發生時及災後重建的公共成本，甚至給子孫後代帶來沉重的負擔，把問題留給他們去面對。

空置住宅存量雖大卻未上市售賣

考慮住宅存量的時候，我們也不能無視空置住宅。從1993年起的25年時間裡，空置住宅數量翻了一番多，達到了849萬套，住宅空置率達到13.6％，成為助長住宅過剩現象的主要因素。如果能有效利用好空置住宅，那麼在此前基礎設施已經完善的郊區，也是有可能促進二手房交易的。

再進一步，如能拆除已經老舊的住宅，在原址上重建新樓，那麼就有助於促進街區的新陳代謝，或許也有助於糾正人口過度集中在大城市中心的現象。

空置房數量和房屋空置率的推移
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可能很多人覺得，有住房需求的人購買或租賃這些不斷增多的空置住宅，豈不是兩全其美？

遺憾的是，空置住宅「存量大卻不擺出來賣」的狀態一直在持續。筆者調查了各個地區的住宅空置情況，瞭解到人們出於「繼承的房子留有自己的回憶」、「整理遺物很麻煩」、「不想放棄祖輩代代相傳的土地」等理由，往往執著地選擇「先這麼放著吧」。


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