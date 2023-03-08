傳統山水畫與西方古典音樂「留白」（下）：西方古典音樂家，也喜歡透過「留白」讓人題跋
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說到西方古典音樂，一眾作曲家其實也像中國傳統畫家一樣，喜歡透過作品的「留白」讓人題跋。這類的「音樂題跋」有一稱呼，名叫Cadenza，亦即華彩樂段。Cadenza原指意大利歌劇詠嘆調由獨唱者即興演出的段落，後來到了十八世紀，華彩樂段廣泛應用到噐樂協奏曲上，它們通常出現在樂章的結尾部份，而作曲家一般在樂譜「留白」，以一個帶有延音記號（fermata）的休止符代表整個樂段。
上篇：中國的積極與西方的消極
現在，我們再深入看看頁內的細節。圖5是畫冊的第一頁，當中雖然沒有作者的題字，但在右下角可以找到他的印章「雪坪」（梅庚，字子長，號雪坪）。而畫面中間的題跋是梅庚的同代人袁啓旭（兩人很可能是朋友關係）所寫的一首七言詩。接着，畫頁最左方是清末畫家汪律本（1867-1930）於「丁巳」（1917年）所寫的題跋，內容主要介紹袁啓旭這名人物的來歷。例如第一句：「士旦亦宣人，與二梅、高詠諸人同以詩名噪都下」。「士旦」是袁氏的稱號，而他跟「二梅」（即梅庚與梅清）及高詠等人同樣是安徽宣城人，並且以寫詩聞名於當地。因此，汪律本的題跋，其實就是袁啓旭題跋的一個注釋。
接著，我們再看看畫冊的第十頁（圖6），這是作品的最後一頁，也是唯一能夠找到梅庚親自題字的一幅，文字寫在畫面的最右方：「戊辰冬寫寄右湘年翁，弟庚。」這款識透露了兩個重要的信息，首先是畫冊於1688年（戊辰）創作，而作品是題獻給「右湘」的。那究竟誰是「右湘」呢？許承堯在1933年的對頁題跋寫道：「汪右湘，歙潛口人，水香園主人也，亦能詩。」因此，許氏的題跋可以作為梅庚「款識」的補充。而在畫頁的最左方，我們也看到汪律本於1916年（丙辰）的另一題跋，內容大致是畫作的品評。而更為有趣的，汪律本原來就是題獻者汪右湘的後代（或同鄕），而前者也跟許承堯互相認識，並且是好友關係。
於是乎，單單看畫冊的這兩頁，我們便能整理出一個人物關係表，從畫家到題獻者再到題跋者，各人原來有著千絲萬縷的關係。而從時間的層面看，由畫冊的創作年份（1688年）到最後一位題跋者1933年的文字，歷時接近二百五十年。若再加上大風堂及至樂樓等鑑賞印章，這個時間軸還要拉得更長。歸根究底，能夠構成作者與各人的跨時空對話，這主要拜「留白」所賜。若然畫面沒有這些空白地方，一切也不可能。
說到西方古典音樂，一眾作曲家其實也像中國傳統畫家一樣，喜歡透過作品的「留白」讓人題跋。這類的「音樂題跋」有一稱呼，名叫Cadenza，亦即華彩樂段。Cadenza原指意大利歌劇詠嘆調由獨唱者即興演出的段落，後來到了十八世紀，華彩樂段廣泛應用到噐樂協奏曲上，它們通常出現在樂章的結尾部份，而作曲家一般在樂譜「留白」，以一個帶有延音記號（fermata）的休止符代表整個樂段（圖7紅圈），此時樂隊所有成員停止演奏，任由獨奏者盡情發揮。有時候，作曲家會親自寫上華彩，如同中國繪畫作品的「款識」。也有一些情況，就是演奏者選擇即興演出或預先創作這個段落，順理成章成為作品的「題跋者」。
隨意舉個例子，就是莫札特（1756-1791）的《D小調鋼琴協奏曲》（K.466），其華彩樂段出現在第一樂章結尾的部份（圖7）。由於作曲家沒有留下華彩的手稿，所以現在能夠聽到的演奏版本，皆由後人所創作。而第一個為該樂曲出版華彩樂段的，可就是鼎鼎大名的貝多芬！其後，著名的作曲家，包括布拉姆斯、克拉拉·舒曼及布梭尼等人，也曾為這首協奏曲「題跋」。他們的版本各有特色，演奏時間由幾十秒至幾分鐘不等。於是一眾藝術名家，彷彿借助作品「留白」的地方，跟莫札特交流切磋。直至現在，只要不斷有人演奏，這種跨時空、跨世代的對話仍會延續下去。結論是，無論東方的畫家，或是西方的作曲家，他們除了需要完成自己的部份外，還要讓作品步入漫長的歷史旅程，欣然接受另一次的「再完成」。
「留白」，除了上述幾種以外，還有一種是純粹意境的創造，當中不太涉及物象元素。例如香港藝術館所收藏的《江山臥遊圖》，我們可以看到畫家程正揆（1604-1676）在這幅手卷結尾的部份，把山石拉得越來越遠，墨色也越來越淡，最後整個畫面歸於一根線條，繼而進入空白（圖8）。類似的處理方法並不罕見，很多時出現在橫幅的手卷或長卷，比如香港藝術館的另一藏品：吳彬《煙江疊嶂圖》。
藝術家透過留白表達的，主要是一種空靈意境。若套用到音樂上，大概可稱之為餘音裊裊，歸於寂靜。走筆至此，我想起意大利指揮家阿巴度於2009年在琉森音樂節演出的馬勒《第九交響曲》。當音樂奏過最後的一個降D和弦後，樂音的尾巴漸行漸遠，隨著空氣逐漸消失，聲音似有還無。阿巴度把手上的指揮棒緊貼胸前，雙手合十然後慢慢垂低，全場寂靜多達兩分鐘之久。演出者跟聽眾，彷彿進入了沉思冥想的狀態。音樂廳就在剎那間，成為了眾人的宗教場所。
聲音可以「留白」，除了台上的音樂家，也需要台下聽眾的𥚃應外合。出席音樂會，最怕的就是遇上那班「自作聰明」的觀眾，他們既不理解藝術，也不懂得尊重其他聽眾，每每在餘音裊裊的靜穆時刻搶著鼓掌。這些剌耳的掌聲，不單止扼殺了音樂的餘韻，更剝奪了聲音自身留白的權利。無聲勝有聲，恐怕不是每人皆可體會的。
回顧中國書畫收藏史，當中也不乏那些「留白煞星」，最著名的例子，恐怕就是好大喜功，自封「十全老人」的乾隆皇帝。他不僅熱愛蒐集書畫珍品，而且喜歡題跋寫詩，並在御藏中蓋上各款印章。可惜，他的收藏慾望遠勝其藝術品味，往往在名作上胡亂「塗鴉」。王羲之一張僅二十八字的《快雪時晴帖》，乾隆卻一口氣蓋上一百七十個印章。在黃公望的《富春山居圖》，他幾乎將畫圖留白的地方都填滿文字，更把字句直接寫在山石之上，整個富有靈氣的作品毀於一旦（圖9）。未知是否天意弄人，可幸的也是因為乾隆的藝術水平不高，竟然誤把《富》的贗本（子明卷）視為真品，反而將他同時擁有的真跡（無用師卷）當作贗品，束之高閣並且未題一字。這幅不朽的傳世名作因此倖免於難，這樣的保存下來。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門