2023/03/07,
印太

日本新型火箭「H3」首次發射以失敗告終，為確保人員安全不得不下達「自毀」指令

日本新型火箭「H3」首次發射以失敗告終，為確保人員安全不得不下達「自毀」指令
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本新型旗艦火箭「H3」今日上午從鹿兒島發射升空，但由於其二級引擎未能點火，為免其殘骸不會對人員或財產造成威脅，地面指揮中心不得不向H3發出「自毀」指令，被迫摧毀火箭，並宣告發射任務失敗。這次的失敗可能會對日本未來的太空發展產生相當大的影響，因為H3火箭被認為是日本太空發展的關鍵。

《tbc東北放送》報導，日本新型旗艦火箭「H3」初號機，於今（7）日上午從鹿兒島縣的種子島航太中心發射升空，但由於其二級引擎未能點火，地面指揮中心不得不向H3發出「指令破壞」信號，被迫摧毀火箭，並宣告發射任務失敗。而觀看發射過程的宮城縣JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）角田航太中心，也傳出了失望的聲音。

《紐約時報》報導，日本欲將H3作為將衛星送入太空軌道或太空中更遠處的主力運載工具，這次被迫自毀的H3無人火箭上也搭載了一顆用於觀察地球的衛星。雖然這次的任務失敗並未造成日本太空計劃的永久性損失，但也意味著日本若想進行第二次衛星運載測試，就需要再建構一架新的H3。

從JAXA提供的直播影像可以看到H3在明亮的陽光下按計劃起飛時的畫面，也能聽見就在發射幾分鐘後，航太管制員說：「無法確認二級引擎已經點火。」的聲音

而在發射約15分鐘後，官方確認了任務失敗。

為確保人員安全摧毀火箭

JAXA向《紐約時報》表示，故意摧毀H3，很可能是為了確保其殘骸不會落在會對人員或財產造成威脅的海域，雖然這也代表會一起摧毀搭載於其上的高級陸地觀測衛星3號。而摧毀的火箭殘骸預計會墜落在菲律賓東部海域一帶。

《NHK》報導，今日下午2點左右，JAXA舉行記者會，理事長山川宏於記者會一開始就鞠躬道歉，並說：「對於辜負各方的期待，我深感抱歉。」

而關於這次事件是否會對日本的基本太空計劃造成影響，文部科學省官房審議官原克彥於會上表示：「我想會有某種影響。在這次事件的原因調查清楚過後，需要以此來考慮影響的程度。我們會在與相關機構協商的同時進行分析。」

發射計畫一波三折

《NHK World》報導，這是日本近30年來研製的第一款大型火箭，自9年前啟動該項目以來，聯合開發商JAXA和三菱重工已花費超過2000億日元（約450億台幣）。

第一枚H3火箭最初訂於2020年發射。但由於新的主引擎開發遭遇困難，而推遲發射時間。

在今（2023）年2月17日H3火箭迎來第二次的發射計畫，又因為第一級系統檢測到異常而中止升空。

今日H3終於發射，卻又由於其二級引擎未能點火被迫摧毀火箭，宣告發射失敗。這次的失敗可能會對日本未來的太空發展產生相當大的影響，因為H3火箭被認為是日本太空發展的關鍵。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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