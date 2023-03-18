《高年級實習生：馬里亞納海溝跳島記》：從1萬4000英尺往下跳不害怕嗎？
我們想讓你知道的是
被譽為「全世界最爽工作」的觀光大使職缺，要通過影片海選、網路投票複選、才藝及面試決選的層層關卡考驗，還要與眾多參賽者競逐；年過半百、現已退休的前資深媒體人劉玉嘉，竟打敗一票網紅網美，突破重圍奪得這個名額。
文：劉玉嘉
如夢一場。從一萬四千英尺墜落
來到塞班島第二天的一大清早五點半，夜色中天空透著黎明將至的靛藍，借宿在浪潛水旅行（Wave Dive Trips）潛水店的教練朋友開車載我前往塞班高空跳傘（Skydive Saipan）公司，繳了538元美金的費用，高空跳傘的費用超乎預期的不便宜，但是報了名已沒回頭路，貴就貴吧！穿上藍色跳傘連身服，跟著配給我的跳傘教練羅伯（Rob）和其他同機夥伴，就像小學生要遠足般，帶著興奮莫名的心情登上小飛機，展開了人生第一次高空跳傘體驗。
早安，塞班。第一次從空中這樣清楚地看著妳。
小飛機繼續往上爬升，穿過雲層，再往外看，地上的房舍已經小到完全看不到，塞班島就像是一片綠色的不規則拼圖，服貼地嵌在藍色的海水背景中。我們究竟要飛到多高往下跳？側頭問我後方的連體兄弟羅伯教練，轟轟的螺旋槳聲中聽到他回答1萬4000英尺，換算成公尺就是4267公尺，也就是我們要從比台灣最高峰玉山（3952公尺）還高的高度往下跳的概念。
飛機在定點高度盤旋，瞪大眼睛看著先跳的玩客和教練一組一組從機門口瞬間消失眼前，強作鎮定跟羅伯說：「我的命交給你了」，他不吭聲，推著我用屁股慢慢挪移到機門口，我才往外看了一眼，還來不及張口驚呼，就被羅伯用手撥仰我的頭，然後一拱掉出了飛機外。
傘沒張開，羅伯和我往地面墜落……。
我為什麼來到塞班？以56歲的大齡，一開始就挑戰極限運動的高空跳傘？這故事說來話長，一個美麗的意外，源於2019年5月底摯友方念華的一通電話。
「馬里亞納觀光局徵選七日實習生的活動開始了，我想到老哥你剛走完西班牙朝聖之路，覺得很適合角逐，相關訊息在他們官網。」
官網海報藍色海洋中大海龜下方寫著：「徵求有創意想法的人才，擔任此觀光大使的重責大任，向台灣民眾推薦馬里亞納群島之美」。更吸引眼球的應該是徵才說明下方的「實習週薪六萬元新台幣」，有吃有玩又提供機票住宿，台灣媒體斗大標題「全世界最爽工作」，如此好康的地表爽工的確讓人心動，不過得通過自我介紹一分鐘影片「海選」、網路投票「複選」和才藝表演加面試「決選」三關，過關斬將才能拿下唯一的名額。
倒不是看中六萬元的獎勵，嘗試生命裡不曾做過的事，是半百之年後給自己的期許和鼓勵。
對電視媒體人而言，製作一分鐘自我介紹影片不是難事，自己一點都不擔心。相當順利地從355名角逐者中入圍14強進入票選第二關，只是看到另外13強來勢洶洶的辣妹和鮮肉，一名中年大叔夾在中間，突兀而有趣，「高年級實習生」一如電影之名，成了第二關票選階段沒有之一的我個人專屬標誌。
拉票催票對於臉皮薄如紙的我是件極痛苦的差事，告訴自己體驗一下也好，當作完成一件過去不曾做過的生命註記。也許這個高年級實習生標誌感動了很多人，給了年紀50歲以上的朋友莫大的鼓舞和想望，原來孔老夫子所說的知天命之年，也可以重燃熱情玩年輕人玩的遊戲；也許我的信念強烈，如同《牧羊少年奇幻之旅》小說中所說：「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成」，票選的拓票力道之強始料未及，家人朋友的家人朋友的家人朋友，大學高中國中小學同學的同學的同學，因為很龐大所以說三遍，認識的不認識的，在強力催票下都熱情熱心投入了這場中年大叔高年級實習生之戰，這股出乎意料的沛然莫之能禦之勢，讓結果充滿感動和感恩，第一高票把我拱入最後三強之爭。
第三關的才藝表演在美食家、我的大學學弟、台視老同事吳恩文獻計下，我以主播播報新聞開場，連線現場客串記者的他，加上立式滾輪後和兩名親如子女的高挑帥哥辣妹載歌載舞，這一場經過設計的熱鬧秀，我從來沒有過的舞台表演，想也想不到地把自己推上了馬里亞納實習生寶座，如夢一場。
如夢一場，此刻我漂浮在天地之間的偌大空隙中，整個世界有節奏地在我眼前旋轉。羅伯和我呈趴臥的姿勢，在空中盤旋向下墜落，沉浸在這樣的快感中已經不知什麼叫害怕。在這沒有張傘的一分鐘裡，從1萬4000英尺的高空墜落，享受自己像隻鳥般御風飛翔，俯看著這個大千世界，經歷著我人生的第一次。
伸展著雙臂想像張開的是我的雙翼，自在地飛翔，毫無恐懼地繼續朝著地面飛去，俯瞰著藍色的海洋和綴飾白色邊線的綠色塞班島。有那麼一瞬，彷彿停格在天地靜好之中，而這一分鐘無拘無束盤旋落體的快樂，真的是很棒的一次生命體驗，538美元的這段旅程，不但值了，還超值。
有人問我：「從1萬4000英尺往下跳不害怕嗎？」來到機門要往下跳那一刻，照理說該是很剉的，但是我連醞釀的機會都沒有，就猝不及防地被教練拱出機外。我想高空跳傘的教練大概都清楚一般人的心理恐懼臨界點在哪，他們一點都不給你機會碰觸，只要不觸及那個臨界點，自然就能跨越恐懼。
書籍介紹
本文摘錄自《高年級實習生：馬里亞納海溝跳島記》，時報出版
作者：劉玉嘉
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馬里亞納觀光局徵選七日實習生，實習週薪新台幣6萬元！
被譽為「全世界最爽工作」的觀光大使職缺，要通過影片海選、網路投票複選、才藝及面試決選的層層關卡考驗，還要與眾多參賽者競逐；年過半百、現已退休的前資深媒體人劉玉嘉，竟打敗一票網紅網美，突破重圍奪得這個名額。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。