阿根廷以人民幣結算進口中國商品，緩解央行美元存底緊急狀況並非「去美元化」
我們想讓你知道的是
阿根廷Heterodoxia諮詢顧問赫克特（Nuni Hecht）說，以往資本主義造就的美元獨大世界即將結束，但不代表阿根廷否定美元的重要性，阿根廷債務還是需要美元才能償還。中國提供的人民幣結算僅是便利阿根廷進口中國貨物的貿易，也暫時解決阿根廷央行的美元存底緊急狀況。
（中央社）阿根廷披索狂貶，債務到期，為保持美元外匯存底，日前啟動與中國換匯交易，以人民幣直接支付由中國製造進口的貨物。民間財經人士認為這是讓阿根廷可以維持進出口貿易的能力，並非去美元化。
阿根廷《商務紀事報》（Cronista）報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）於3月提出以本幣進行貿易結算，降低總體經濟受美元的影響，也牽動拉丁美洲第二大經濟體阿根廷的決策。
魯拉認為，強化南美共同市場才能幫助阿根廷與國際貨幣基金組織（IMF）協商。魯拉3日與阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）會面重申，「國際貨幣基金組織不能對一個想要發展和改善人民生活的國家施加壓力」。
《第十二頁日報》（Pagina 12）報導，阿根廷啟動人民幣換匯交易（SWAP，又稱掉期交易）進口後，4月已減少50%的美元支出，相當於10億8700萬美元。
阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）說，使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高。以人民幣計價的進口訂單在90天內獲得授權，而不是標準的180天。這也避免過多的三角貿易，將美元運出阿根廷。
2022年底阿根廷海關開始查驗貨櫃，發現貨櫃裡中國製造的貨物卻有6成單據由第三國開出發票，懷疑進口商超額申報貨物價值，將美元放置海外。海關要求進口公司重新開具發票，引起許多公司直接申請人民幣結算。2023年4月在阿根廷進口電子系統SIRA提出用人民幣結算的申請件數提升8倍。
阿根廷Heterodoxia諮詢顧問赫克特（Nuni Hecht）表示，人民幣為中國的「大砲」，阿根廷只是中國全球政治戰略中的一環；阿根廷也正提供中國所需的糧食、礦產、能源。中國從一開始的天然資源需求貿易，開始對阿根廷硬體建設投資，而逐漸在阿根廷建立屬於中國自己的基地，譬如在阿根廷南部興建內烏肯（Neuquén）太空追蹤站，人民幣SWAP只是有關中國影響的冰山一角。
赫克特說，以往資本主義造就的美元獨大世界即將結束，但不代表阿根廷否定美元的重要性，阿根廷債務還是需要美元才能償還。中國提供的人民幣結算僅是便利阿根廷進口中國貨物的貿易，也暫時解決阿根廷央行的美元存底緊急狀況。
經營遠洋漁業的阿根廷業者馬可仕（Marcos）說，在阿根廷進口貨品最困難的點是對美元的管制及放款的時間，現在若能以人民幣直接支付來自中國的貨物，或許能有助企業穩定發展，但也必須看阿根廷政府提供的人民幣進口結匯匯率是否合理。
曾在進口中國音響設備公司工作的瓦勒瑞亞（Valeria）指出，前些年因美元導致進口困難，公司就已經向政府提出以人民幣直接支付的想法。但對於未與中國往來的企業，此政策無助益。
新聞來源
延伸閱讀
- 阿根廷宣布4月開始以人民幣結算中國進口商品，防止美元外流
- 中國學者：多國建人民幣結算機制因不滿美元霸權，葉倫：受制裁國家尋替代貨幣恐危及美元地位
- 巴西總統魯拉訪中：批評美元在世界經濟角色過重，要與中國一起「平衡世界地緣政治」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud