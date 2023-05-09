阿根廷以人民幣結算進口中國商品，緩解央行美元存底緊急狀況並非「去美元化」

（中央社）阿根廷披索狂貶，債務到期，為保持美元外匯存底，日前啟動與中國換匯交易，以人民幣直接支付由中國製造進口的貨物。民間財經人士認為這是讓阿根廷可以維持進出口貿易的能力，並非去美元化。

阿根廷《商務紀事報》（Cronista）報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）於3月提出以本幣進行貿易結算，降低總體經濟受美元的影響，也牽動拉丁美洲第二大經濟體阿根廷的決策。

魯拉認為，強化南美共同市場才能幫助阿根廷與國際貨幣基金組織（IMF）協商。魯拉3日與阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）會面重申，「國際貨幣基金組織不能對一個想要發展和改善人民生活的國家施加壓力」。

《第十二頁日報》（Pagina 12）報導，阿根廷啟動人民幣換匯交易（SWAP，又稱掉期交易）進口後，4月已減少50%的美元支出，相當於10億8700萬美元。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）說，使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高。以人民幣計價的進口訂單在90天內獲得授權，而不是標準的180天。這也避免過多的三角貿易，將美元運出阿根廷。

2022年底阿根廷海關開始查驗貨櫃，發現貨櫃裡中國製造的貨物卻有6成單據由第三國開出發票，懷疑進口商超額申報貨物價值，將美元放置海外。海關要求進口公司重新開具發票，引起許多公司直接申請人民幣結算。2023年4月在阿根廷進口電子系統SIRA提出用人民幣結算的申請件數提升8倍。

阿根廷Heterodoxia諮詢顧問赫克特（Nuni Hecht）表示，人民幣為中國的「大砲」，阿根廷只是中國全球政治戰略中的一環；阿根廷也正提供中國所需的糧食、礦產、能源。中國從一開始的天然資源需求貿易，開始對阿根廷硬體建設投資，而逐漸在阿根廷建立屬於中國自己的基地，譬如在阿根廷南部興建內烏肯（Neuquén）太空追蹤站，人民幣SWAP只是有關中國影響的冰山一角。

赫克特說，以往資本主義造就的美元獨大世界即將結束，但不代表阿根廷否定美元的重要性，阿根廷債務還是需要美元才能償還。中國提供的人民幣結算僅是便利阿根廷進口中國貨物的貿易，也暫時解決阿根廷央行的美元存底緊急狀況。

經營遠洋漁業的阿根廷業者馬可仕（Marcos）說，在阿根廷進口貨品最困難的點是對美元的管制及放款的時間，現在若能以人民幣直接支付來自中國的貨物，或許能有助企業穩定發展，但也必須看阿根廷政府提供的人民幣進口結匯匯率是否合理。

曾在進口中國音響設備公司工作的瓦勒瑞亞（Valeria）指出，前些年因美元導致進口困難，公司就已經向政府提出以人民幣直接支付的想法。但對於未與中國往來的企業，此政策無助益。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀