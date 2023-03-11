「愛情拖延症」真的是一種很可笑的現象，不禁讓人想問一句：你到底在等什麼？

文：Annie老師

如果你對愛情有著持續的猶豫和拖延，那麼恭喜你，你已經成功成為了愛情拖延症的患者。

你的病徵是什麼呢？你會一直拖延著去告白，或者總是不敢跟那個人表達你的感受。你可能會想要讓事情自然而然地發展，或者認為時間會解決一切。但是，實際上，你只是在編織自己的幻想和藉口，讓自己可以繼續逃避現實。

「愛情拖延症」指的是一個人在感情上的拖延傾向。無論是拖延表達情感、拖延承認關係，還是拖延追求自己的愛情目標，都可以被歸納為愛情拖延症的表現。這種症狀對於個人的情感和生活都會帶來一定的影響，讓人感到不安和焦慮。

很多人都說需要時間去思考，去考慮自己的感受和對方的感受。但是，真正的問題是，你已經花了太多的時間在想和考慮上，卻沒有付出任何行動。你可能會告訴自己，你還需要多認識對方，了解他的嗜好和興趣。但是，如果你一直拖延下去，你可能會發現你已經錯過了最好的時機，對方已經開始對你失去興趣，或者已經找到了其他人。

我們都知道，愛情是一種美好的感覺，但是有些人卻總是把愛情當成一個負擔。他們可能對於自己的感情並不自信，害怕面對拒絕和失望，因此不願意付出行動去追求自己想要的愛情。有些人則是過度理性化，把感情問題當成一個難題需要反覆思考，這樣一來就容易陷入無休止的循環中，一直沒有決定。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

愛情拖延症真的是一種很可笑的現象。看著那些一直拖拖拉拉的人，不禁讓人想問一句：你到底在等什麼？

是在等對方更加完美？還是在等自己更加成熟？還是在等一個更好的機會？如果你總是在等待，那你永遠也無法擁有真正的愛情。因為愛情需要勇氣，需要行動，需要付出。

或許你擔心自己會受到傷害，或者害怕自己的付出不被對方接受，但是你知道嗎？愛情就是一個賭博，你永遠不知道下一步會發生什麼。但是如果你一直躲避和拖延，那你就已經輸了。

或許你認為自己還有很多時間，還有很多選擇，但是時間是有限的，機會也是有限的。如果你一直拖延，你可能會錯過真正屬於你的愛情。而當你錯過了這個機會，你就會後悔不已，甚至可能會一輩子遺憾。

當然，拖延也有好處，它可以讓你暫時避免面對失敗和拒絕。但是，如果你一直拖延下去，你最終還是會面對失敗和拒絕。那時候，你可能會後悔當初為什麼不敢勇敢地去追求自己的愛情。

所以，如果你真的想要愛情，那就勇敢地去追求它吧。不要再編織藉口，不要再拖延下去了。愛情是需要行動的，而不是等待時間的。如果你真的想要愛情，那就去追求它吧，別再成為愛情拖延症的患者了。

愛情拖延症的表現形式有很多種，例如：

不敢向對方表達自己的感情，擔心對方不會接受自己，或者害怕自己的表白會破壞現有的關係。

一直處於暧昧的狀態中，不敢明確表態，也不願意讓關係升級。

不願意承認自己對某個人有感覺，或者對方對自己有意思。

對於自己的感情目標沒有明確的計劃和行動，一直在等待「對的時機」或者「完美的情況」。

如果你也有愛情拖延症，那麼該怎麼克服呢？以下是一些可能有幫助的建議：

真正認識自己的感受。如果你不了解自己的感受，就難以對自己的行動做出明智的選擇。因此，建議先誠實地面對自己的感情，寫下來或者跟好友聊聊，讓自己更清楚地知道自己的感受。

面對自己的恐懼。拖延通常是因為害怕失敗或者被拒絕，因此需要勇氣去面對自己的恐懼。可以先從小事做起，例如開始跟對方多聊天、多交流，逐漸建立信任和親密感。

制定明確的目標和行動計劃。如果你一直不知道自己想要什麼，或者沒有具體的行動計劃，那麼就很容易一直拖延下去。因此，建議可以制定明確的愛情目標和行動計劃，例如設定一個明確的約會時間、寫一封情書或者直接表白等等。

不要一直等待「完美的時機」。如果你總是在等待「完美的時機」，那麼你可能會一直等下去。事實上，愛情往往需要自己去創造，而不是等待它出現。因此，勇敢去追求自己的愛情目標，不要一直等待「對的時機」。

學會接受失敗和拒絕。愛情並不是一帆風順的，有時候你可能會遇到失敗和拒絕。但是，這並不代表你不能繼續追求自己的愛情目標。學會接受失敗和拒絕，並且從中學習，可以讓你更加成長和成熟。

所以，不要再給自己找任何藉口，不要再拖延下去了。勇敢地面對自己的感受和選擇，付出你的真心和努力，你才能找到真正屬於你的愛情。不要再讓愛情拖延症成為你生命中的絆腳石，相信自己，勇敢地追求愛情吧。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航