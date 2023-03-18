談日本文學改編電影：這些影像畫面，共同構築了我對日本的記憶
我們想讓你知道的是
我們對「純文學」這個稱呼不陌生，每當言及這個詞彙，我卻多少感到彆扭，彷彿自傲在炫耀自己的品味，如同走進酒吧中，刻意要求威士忌年份的酒客。不過，純文學在日本電影業中與市場的距離，甚至可以說比出版業更近。今日檯面上的一線影星：渡邊謙、深津繪里、藤原龍也、吉高由里子、菅田將暉皆主演過改編自純文學作品的電影。
文：煮雪的人 ZhuxueDeren.eth
今天的觀眾就算不讀文學，也可能看過《惡人》中深津繪里與妻夫木聰一同在久石讓的配樂下走向燈塔；看過菅田將暉在《共食家族》中的情慾演出；看過《影裏》中綾野剛與松田龍平潛藏在溪流下的情愫；看過《幻之光》中腳踏車上的淺野忠信，仰望著無法企及，已然駛去的電車。
不曉得是巧合，抑或果然是言靈之國，旅居日本期間總能遇見喜好文學的鄰人。位於東京吉祥寺的Share House，我結識了會在錢湯休息區寫小說的室友；後來搬到北千住，八位房客中就有四位書痴，其中一位擔任過中學的國文教師，記得她某天傍晚從櫻桃忌帶了一盒櫻桃回來，說自己在太宰治墳前待上了一個下午。
我會與這些朋友坐在餐桌前，聊起台日兩地文學與出版的現況。氣氛通常會走向悲傷，我們望著書架，一同感嘆文學影響力的日漸式微。其實，當下的我很想對這些日本友人說：「至少日本的觀眾喜歡文學改編電影，代表這個國家仍然信賴文字。」
週末的Share House原本有個慣例的電影夜，後來住戶的數量因疫情而減少，使得留下來的人們更加熟識，只要有三兩人聚集在客廳，就會有人提議看一部電影。今天看的是《燃燒烈愛》，李滄東執導，改編自村上春樹的小說〈燒倉房〉。
我們喝著巷口超市買的老牌紅酒赤玉兌蘇打水，電影中響起Miles Davis的〈Générique〉。室友中有人讚嘆Steven Yeun的率性，有人醉倒在沙發上，我則是第二度看著主角鍾秀始終狀況外的神情，想起那些也在尋找生活重心的友人（以及自己）。
日本畢竟還是偏愛國內電影，唯一看過這部韓國片的竟是我這位台灣人。有些人讀到這裡也許會想：「改編自村上春樹的電影竟然沒看過，這樣還算是喜好文學嗎？」然而，改編自文學作品的電影在日本向來不罕見——「改編自村上春樹」這個頭銜固然吸引人，卻也沒有到非看不可。
當然，文學有很多層面，有些輕小說以動畫化為目標而撰寫，影視化原先就在規畫之中；而大眾與類型文學本來就有市場支持，從商業的角度來看，改編成電影也非難能可貴，順帶一題，大眾文學的影視化近年來在台灣也頗有起色。因此日本最讓我欽佩的，是就連「純文學」的作品也很常被翻拍成電影。
我們對「純文學」這個稱呼不陌生，每當言及這個詞彙，我卻多少感到彆扭，彷彿自傲在炫耀自己的品味，如同走進酒吧中，刻意要求威士忌年份的酒客。同時我們不得不承認，一部作品如果被公認為「純文學」，代表它確實有值得標誌的價值，正如同某些年份的威士忌，確實有讓人魂牽夢縈的香氣。
日本發展近代小說的過程中，為了與大眾／類型小說區分，開始使用「純文學」來稱呼那些非通俗、講求藝術性與個人性的作品。這個分類方式當然也被挑戰過，與志賀直哉並稱為小說之神的橫光利一曾發表〈純粹小說論〉，在文中批評題材過於狹隘的純文學小說；而之後，日本也不只一次發生過「純文學論爭」。
寫作的樣貌逐漸多元，今日我們逐漸難以斷定一部作品屬於純文學還是大眾文學，日本如此，世界也是如此。好的純文學作品可能成為類型文學之母，純文學也可能借鏡大眾文學的特點。而村上春樹效應下誕生的相似作品，我們也很難說並非類型文學的一種。
不過日本姑且還是會用文學獎來初判一部作品位在光譜的何處，舉例幾個台灣也耳熟能詳的名號：芥川賞、谷崎潤一郎賞等被視為純文學的重要獎項（前者頒給新人，後者給具有影響力的作家）；直木賞、本屋大賞與推理、奇幻等類型文學獎則偏向大眾；部分作家如吉田修一會橫跨兩邊，因此也有一種位置：中間小說。
儘管定義逐漸模糊，仍有一項顯著的差異：市場性。上面提到的文學獎中，銷量最差的通常是芥川賞（少數例外是得獎者原本就是名人，如又吉直樹）。如此看來，文學改編電影應該會選擇直木賞與類型文學，畢竟電影的製作成本又比文學更高，足夠的市場性才能夠吸引投資人與片商——實際上卻並非如此，被改編成電影的芥川賞得獎作品已不勝枚舉，這正是我前面提及「欽佩」的原因。
純文學在日本電影業中與市場的距離，甚至可以說比出版業更近。今日檯面上的一線影星：渡邊謙、深津繪里、藤原龍也、吉高由里子、菅田將暉皆主演過改編自純文學作品的電影。
而且改編的並非都是話題性作品，生前稱不上暢銷作家，甚至一度放棄寫作的佐藤泰志，2010年起作品竟也一連被翻拍成《海炭市敘景》、《陽光只在這裡燦爛》、《Over the Fence》三部片，依序由谷村美月、竹原和生、綾野剛、池脇千鶴、小田切讓、蒼井優主演，統稱為「函館三部曲」。
今天的觀眾就算不讀文學，也可能看過《惡人》中深津繪里與妻夫木聰一同在久石讓的配樂下走向燈塔；看過菅田將暉在《共食家族》中的情慾演出；看過《影裏》中綾野剛與松田龍平潛藏在溪流下的情愫；看過《幻之光》中腳踏車上的淺野忠信，仰望著無法企及，已然駛去的電車。
另一方面，大眾文學的改編電影自然更多，其中也不乏佳作：《鐵道員》活在雪國的高倉健與廣末涼子、《家鴨與野鴨的投幣式置物櫃》一同走進便當店買飯糰的濱田岳與瑛太、《聽說桐島退社了》手持籃球的東出昌大、《哪啊哪啊~神去村》意外搭乘祭典巨木滑下山坡的染谷將太——前往日本生活之前，這些畫面共同構築了我對日本的記憶。
文學改編電影也並非小說的專利，森下典子的隨筆集《日日是好日》2018年被導演大森立嗣改編成同名電影，由樹木希林與黑木華主演；甚至詩人最果夕日的詩集《夜空總有最大密度的藍色》也曾被翻拍成電影，由曾獲日本電影學院獎最優秀導演的石井裕也執導，石橋静河與池松壯亮主演。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
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而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。