談日本文學改編電影：這些影像畫面，共同構築了我對日本的記憶

文：煮雪的人 ZhuxueDeren.eth

今天的觀眾就算不讀文學，也可能看過《惡人》中深津繪里與妻夫木聰一同在久石讓的配樂下走向燈塔；看過菅田將暉在《共食家族》中的情慾演出；看過《影裏》中綾野剛與松田龍平潛藏在溪流下的情愫；看過《幻之光》中腳踏車上的淺野忠信，仰望著無法企及，已然駛去的電車。

不曉得是巧合，抑或果然是言靈之國，旅居日本期間總能遇見喜好文學的鄰人。位於東京吉祥寺的Share House，我結識了會在錢湯休息區寫小說的室友；後來搬到北千住，八位房客中就有四位書痴，其中一位擔任過中學的國文教師，記得她某天傍晚從櫻桃忌帶了一盒櫻桃回來，說自己在太宰治墳前待上了一個下午。

我會與這些朋友坐在餐桌前，聊起台日兩地文學與出版的現況。氣氛通常會走向悲傷，我們望著書架，一同感嘆文學影響力的日漸式微。其實，當下的我很想對這些日本友人說：「至少日本的觀眾喜歡文學改編電影，代表這個國家仍然信賴文字。」

週末的Share House原本有個慣例的電影夜，後來住戶的數量因疫情而減少，使得留下來的人們更加熟識，只要有三兩人聚集在客廳，就會有人提議看一部電影。今天看的是《燃燒烈愛》，李滄東執導，改編自村上春樹的小說〈燒倉房〉。

我們喝著巷口超市買的老牌紅酒赤玉兌蘇打水，電影中響起Miles Davis的〈Générique〉。室友中有人讚嘆Steven Yeun的率性，有人醉倒在沙發上，我則是第二度看著主角鍾秀始終狀況外的神情，想起那些也在尋找生活重心的友人（以及自己）。

日本畢竟還是偏愛國內電影，唯一看過這部韓國片的竟是我這位台灣人。有些人讀到這裡也許會想：「改編自村上春樹的電影竟然沒看過，這樣還算是喜好文學嗎？」然而，改編自文學作品的電影在日本向來不罕見——「改編自村上春樹」這個頭銜固然吸引人，卻也沒有到非看不可。

Photo Credit: 華聯國際 《燃燒烈愛》劇照

當然，文學有很多層面，有些輕小說以動畫化為目標而撰寫，影視化原先就在規畫之中；而大眾與類型文學本來就有市場支持，從商業的角度來看，改編成電影也非難能可貴，順帶一題，大眾文學的影視化近年來在台灣也頗有起色。因此日本最讓我欽佩的，是就連「純文學」的作品也很常被翻拍成電影。

我們對「純文學」這個稱呼不陌生，每當言及這個詞彙，我卻多少感到彆扭，彷彿自傲在炫耀自己的品味，如同走進酒吧中，刻意要求威士忌年份的酒客。同時我們不得不承認，一部作品如果被公認為「純文學」，代表它確實有值得標誌的價值，正如同某些年份的威士忌，確實有讓人魂牽夢縈的香氣。

日本發展近代小說的過程中，為了與大眾／類型小說區分，開始使用「純文學」來稱呼那些非通俗、講求藝術性與個人性的作品。這個分類方式當然也被挑戰過，與志賀直哉並稱為小說之神的橫光利一曾發表〈純粹小說論〉，在文中批評題材過於狹隘的純文學小說；而之後，日本也不只一次發生過「純文學論爭」。

寫作的樣貌逐漸多元，今日我們逐漸難以斷定一部作品屬於純文學還是大眾文學，日本如此，世界也是如此。好的純文學作品可能成為類型文學之母，純文學也可能借鏡大眾文學的特點。而村上春樹效應下誕生的相似作品，我們也很難說並非類型文學的一種。

不過日本姑且還是會用文學獎來初判一部作品位在光譜的何處，舉例幾個台灣也耳熟能詳的名號：芥川賞、谷崎潤一郎賞等被視為純文學的重要獎項（前者頒給新人，後者給具有影響力的作家）；直木賞、本屋大賞與推理、奇幻等類型文學獎則偏向大眾；部分作家如吉田修一會橫跨兩邊，因此也有一種位置：中間小說。

儘管定義逐漸模糊，仍有一項顯著的差異：市場性。上面提到的文學獎中，銷量最差的通常是芥川賞（少數例外是得獎者原本就是名人，如又吉直樹）。如此看來，文學改編電影應該會選擇直木賞與類型文學，畢竟電影的製作成本又比文學更高，足夠的市場性才能夠吸引投資人與片商——實際上卻並非如此，被改編成電影的芥川賞得獎作品已不勝枚舉，這正是我前面提及「欽佩」的原因。

純文學在日本電影業中與市場的距離，甚至可以說比出版業更近。今日檯面上的一線影星：渡邊謙、深津繪里、藤原龍也、吉高由里子、菅田將暉皆主演過改編自純文學作品的電影。

而且改編的並非都是話題性作品，生前稱不上暢銷作家，甚至一度放棄寫作的佐藤泰志，2010年起作品竟也一連被翻拍成《海炭市敘景》、《陽光只在這裡燦爛》、《Over the Fence》三部片，依序由谷村美月、竹原和生、綾野剛、池脇千鶴、小田切讓、蒼井優主演，統稱為「函館三部曲」。

今天的觀眾就算不讀文學，也可能看過《惡人》中深津繪里與妻夫木聰一同在久石讓的配樂下走向燈塔；看過菅田將暉在《共食家族》中的情慾演出；看過《影裏》中綾野剛與松田龍平潛藏在溪流下的情愫；看過《幻之光》中腳踏車上的淺野忠信，仰望著無法企及，已然駛去的電車。

另一方面，大眾文學的改編電影自然更多，其中也不乏佳作：《鐵道員》活在雪國的高倉健與廣末涼子、《家鴨與野鴨的投幣式置物櫃》一同走進便當店買飯糰的濱田岳與瑛太、《聽說桐島退社了》手持籃球的東出昌大、《哪啊哪啊~神去村》意外搭乘祭典巨木滑下山坡的染谷將太——前往日本生活之前，這些畫面共同構築了我對日本的記憶。

文學改編電影也並非小說的專利，森下典子的隨筆集《日日是好日》2018年被導演大森立嗣改編成同名電影，由樹木希林與黑木華主演；甚至詩人最果夕日的詩集《夜空總有最大密度的藍色》也曾被翻拍成電影，由曾獲日本電影學院獎最優秀導演的石井裕也執導，石橋静河與池松壯亮主演。