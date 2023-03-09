【展覽】《原民、漢人、官府的交織「物」語》：三館聯展讓原、漢、官交會，也與當代相遇
我們想讓你知道的是
雖然展覽多數聚焦於原住民與漢人、清人之間的關係，日治時期的相關文物並不多，但從台灣史的進程上看，當官府從清人換成日人、國民政府之後，便又是不同的面貌了。身處現代的我們，又是如何看待在這個國際交流頻繁的時代，那些「外人」的面貌與文化呢？
文：藍蒼
在不長的台灣歷史當中，原住民、漢人，以及中國官府這三個角色，撐起了很大一部分的台灣歷史與文化。
食衣住行，生活上的點點滴滴都是民族文化的一部分，同時也默默的影響與其他民族交流互動的既定印象。台灣位處歐亞大陸邊陲海域，前有西班牙人與荷蘭人占領，後有清朝政府納為領土管轄，在這塊土地上來去的人們，為了商業、為了生存、為了治理互相接觸、影響，造就了如今台灣的豐富文化內涵。
什麼樣的展覽，可以把全台清宮藏品最豐富的國立故宮博物院、收藏許多原住民文物的國立臺灣博物館，以及鑽研各方面的臺灣歷史的國立臺灣歷史博物館聚在一起？或從三個博物館各自的收藏與專長便可見一二。
三館聯展，讓原、漢、官交會，也與當代相遇
一踏進展區，深色為底的空間搭配高低橫豎不同的展示櫃、從天花板懸掛而下的主題背板或是紅磚色、灰色、黃色等色線交疊錯落的編織意象，建構出一個獨特的展覽宇宙。
在那個多方競逐、互相角力，爭奪著主導權的時代，原住民、漢人以及官府的關係，一直都是劍拔弩張的嗎？如果不是，那他們的關係又是如何？
展區右側「關係的距離感」將主題聚焦在「關係」上，人與人之間的關係有許多層次，溝通、想像，以及控制是這當中的三個面貌，於是在這三種面貌下，展區又分成三個小子題：看不懂的文字、他者的凝視，與禮物政治。
「禮物政治」這個子題，我相信對絕大部分的人來說並不陌生，畢竟在電視戲劇中經常會看見皇帝「賞賜」、「御賜」多少寶物或精品給功臣的橋段。人們送禮，有時候除卻傳達心意以外，也包含了關於社會關係的拿捏與操作手段在內。
而在官場上，來自特定的場合與身分的禮物，更是一場不見血的權力政治展現，一如中國皇帝會藉由賞賜外族、邊疆社會「御賜的禮物」，或是給予官銜，都是在藉由送禮來表達己身的文化優越與攏絡人心。收到皇帝禮物的人則常憑藉「御賜」之名來獲取在部落或家族內的地位提昇，讓這份禮物成為自身勢力得到上位者重視的重要符碼。
這裡便展出了一件清代的寶藍絲緞盤金刺繡蟒袍，衣服上金光燦燦、華麗非常的紋飾屬於清末時期龍袍的紋飾特徵，傳為光緒皇帝御賜給台灣有功的地方要員的禮物。雖然不知道受賞者的身分，因為什麼原因而得到獎賞，但這對於在清代屬於大清帝國版圖邊陲的台灣，無疑是一個充滿政治性的禮物。
如果說送禮是間接性的權力政治符碼，那麼形體相異便難以解讀的文字，更是代表了不同文化間的合作或競爭的最直接證據。當你看不懂漢字的橫豎撇捺，猜不透道教符籙的龍飛鳳舞，讀不出拼音文字的拗口，自然也就對眼前的異族文化產生了好奇想像，或是輕微排斥。
「看不懂的文字」展出篆書字帖、新港文書，和道教文物等與字有關的文件與器物，藉由這些有字天書，我們也可以看到不同文化群之間的互動，例如寫了漢字與新港文書的雙語合約，就讓身處現代的我們可以透過上面的文字對照，試圖了解當年的原漢互動關係與方式。
除了人和人需要經由文字跟語言進行溝通，人和神之間也無疑需要媒介來遞傳祈願與神旨，看不懂與神溝通的符文，便找看得懂的人幫忙吧。
然而，如果都以可以委由他人代辦的文書與送禮來維繫互動關係，那麼彼此對於另一方的形貌，或許就只能全靠刻板印象與想像了。在「他者的凝視」中，展出了原住民對於他者形貌的雕刻、漢人根據外族人形貌印象的琺瑯器等物件。從這些風格迥異的展品中，我們看到了來自外人的「異類眼光」，以及自己人的對他者的想法，從中互相構築出想像與真實的共構和競合。
從現代人的眼光來看，不論是禮物、文書，或是獨具民族特色的人物雕刻，這些文物都建構了一個「提供給觀者」的敘述，但同時又保留了很大的彈性空間讓觀者在自己感興趣的物件上，繼續往後多方思考，在今昔之間，是不是有什麼變了，又或是有什麼一直都沒變呢？
吃飯喝酒，再來一口煙，生活文化相似又相異
日常生活總脫離不了維持生命的吃喝飲食，而不同的族群、不同的社會階級在用於飲食的器皿也會有所不同。這些飲食習慣與相應而生的器具不，只是各個人群生活文化的縮影，同時也透露出不同人群，所希望凸顯的社會文化身分。
當他們各自使用自己所習慣的、所喜歡的器物打造屬於自己的生活儀式感時，不知道他們所思考的、所想要呈現的，究竟是「自己喜歡的樣子」，還是「社會期待的樣子」呢？
在展場中央的大展示櫃裡，整齊羅列了許多原住民族使用的大小、形狀不同的碗盤湯匙，材質有木有鐵，好幾支湯匙的手柄上更有可愛精緻的雕刻圖案。
這些食器，有的來自岸裡社潘家，有的來自排灣貴族，有的來自達悟族，在他們的餐桌上，或許沒有浮誇奢華的餐具作為點綴，但有最鮮美自然的佳餚野味可以款待家人與客人。
而另一邊的圓桌上，則擺放著現代人熟悉、在中式餐館會看到與使用的杯盤碗筷，還有高檔西餐廳會看到葡萄酒瓶與酒杯，以及一本菜單和一張帳單——原來這是百年前高檔臺菜餐廳代表的江山樓的用餐桌面。
位於大稻埕的江山樓，在營業期間多是政要、商賈、文人、名流往來匯聚，也成為台灣早期上流社會活動的標誌場所，一間用餐方式仿若西餐廳的高級臺菜餐廳，我想也是一種文化自信的標誌吧。
除了飽腹之慾，酒和煙也是人們交際應酬中很少缺席的兩樣消遣。展場內也展出了各式各樣的酒器與煙具，讓我們可以一窺他們在各類宴會、社交場合，以及祭祀上大不相同的物質文化。
為悅己者容，每個族群都有自己的文化時尚
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