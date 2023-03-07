2023/03/07,
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孟加拉羅興亞難民營火災：12000名難民再度流離失所、尚不清楚火災原因

孟加拉羅興亞難民營火災：12000名難民再度流離失所、尚不清楚火災原因
孟加拉的羅興雅難民營在3月5日發生火災| Photo Credit: GettyImages

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孟加拉羅興亞難民營又傳火災，造成1萬2000名難民無家可歸。在2021年1月到2022年12月間，羅興雅難民營共發生了222起火災，其中有60起是人為縱火導致。專家呼籲應改善當地擁擠的居住環境，以及易燃的房屋建材，才能避免火災的發生。

位於孟加拉東南部收容了100萬羅興亞難民的難民營，在3月5日發生火災，造成1萬2000名難民流離失所，目前並無人傷亡，但火災起因尚未明瞭。

《路透社》表示，火災發生在孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）中的Camp 11。該區域收容超過100萬名的羅興亞難民，其中多數人是在2017年時，為了躲避緬甸軍政府的軍事鎮壓而來到當地。這場火災的發生，讓難民們再度無家可歸。

科克斯巴札爾的副警察總長（Additional police superintendent）Rafiqul Islam告訴《路透社》：「我們還無法估計火災造成的損失，不過目前並沒有人員死傷。火勢已經被控制住，且警消人員與難民相關部會官員已經在現場待命。」

根據《衛報》，當地警察Faruque Ahmed表示還不清楚造成火災的原因。而這場意外摧毀了至少35座清真寺、21間提供給難民的學習中心，以及約2000個住所。

住處被摧毀的羅興亞難民男子Tin Lwin表示，火災發生在當地時間周日下午2點40分，他與家人現在仍處在恐懼之中，擔心災難可能會再次發生，而此刻在當地沒有任何安全可言。

另一名育有6名子女的40歲難民男子Selim Ullah向《路透社》表示：「我什麼都看不見，所有的一切都被燒成灰燼，很多人都無家可歸，我不知道接下來我們會面臨什麼。我們當初在緬甸遭遇了許多的困境，像是房屋被燒毀等，而如今這又再次發生了。」

根據《衛報》報導，難民的住處由竹子與帆布製成，易燃的建材與過度擁擠的居住環境，導致火災頻繁發生。而為了限制羅興亞難民的活動區域，難民營周圍設有帶刺的鐵網，在災難發生時，阻礙了逃生動線，也使來自外界的人道救援物資難以送抵難民手中。

根據孟加拉國防部上個月的報告，羅興亞難民營在2021年1月到2022年12月間，共發生了222起火災，其中有60起是人為縱火所致。發生在2021年3月的火災造成15人罹難，5萬人流離失所。

報導中也提到，國際救援委員會（International Rescue Committee）的亞洲區域總監Adnan bin Junaid認為必須立即採取措施，進行火災的防治；必要的措施有重新建造難民營，讓房屋間保有適當的安全距離，並針對點火裝置進行規範，同時在難民營宣導火災預防與應變守則。而就長期而言，需要建立發生火災時的逃生計畫、受訓志工，以及火災偵測系統，並呼籲國際社會應重新關注羅興亞難民議題。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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