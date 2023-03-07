孟加拉羅興亞難民營火災：12000名難民再度流離失所、尚不清楚火災原因
我們想讓你知道的是
孟加拉羅興亞難民營又傳火災，造成1萬2000名難民無家可歸。在2021年1月到2022年12月間，羅興雅難民營共發生了222起火災，其中有60起是人為縱火導致。專家呼籲應改善當地擁擠的居住環境，以及易燃的房屋建材，才能避免火災的發生。
位於孟加拉東南部收容了100萬羅興亞難民的難民營，在3月5日發生火災，造成1萬2000名難民流離失所，目前並無人傷亡，但火災起因尚未明瞭。
《路透社》表示，火災發生在孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）中的Camp 11。該區域收容超過100萬名的羅興亞難民，其中多數人是在2017年時，為了躲避緬甸軍政府的軍事鎮壓而來到當地。這場火災的發生，讓難民們再度無家可歸。
科克斯巴札爾的副警察總長（Additional police superintendent）Rafiqul Islam告訴《路透社》：「我們還無法估計火災造成的損失，不過目前並沒有人員死傷。火勢已經被控制住，且警消人員與難民相關部會官員已經在現場待命。」
根據《衛報》，當地警察Faruque Ahmed表示還不清楚造成火災的原因。而這場意外摧毀了至少35座清真寺、21間提供給難民的學習中心，以及約2000個住所。
住處被摧毀的羅興亞難民男子Tin Lwin表示，火災發生在當地時間周日下午2點40分，他與家人現在仍處在恐懼之中，擔心災難可能會再次發生，而此刻在當地沒有任何安全可言。
另一名育有6名子女的40歲難民男子Selim Ullah向《路透社》表示：「我什麼都看不見，所有的一切都被燒成灰燼，很多人都無家可歸，我不知道接下來我們會面臨什麼。我們當初在緬甸遭遇了許多的困境，像是房屋被燒毀等，而如今這又再次發生了。」
根據《衛報》報導，難民的住處由竹子與帆布製成，易燃的建材與過度擁擠的居住環境，導致火災頻繁發生。而為了限制羅興亞難民的活動區域，難民營周圍設有帶刺的鐵網，在災難發生時，阻礙了逃生動線，也使來自外界的人道救援物資難以送抵難民手中。
根據孟加拉國防部上個月的報告，羅興亞難民營在2021年1月到2022年12月間，共發生了222起火災，其中有60起是人為縱火所致。發生在2021年3月的火災造成15人罹難，5萬人流離失所。
報導中也提到，國際救援委員會（International Rescue Committee）的亞洲區域總監Adnan bin Junaid認為必須立即採取措施，進行火災的防治；必要的措施有重新建造難民營，讓房屋間保有適當的安全距離，並針對點火裝置進行規範，同時在難民營宣導火災預防與應變守則。而就長期而言，需要建立發生火災時的逃生計畫、受訓志工，以及火災偵測系統，並呼籲國際社會應重新關注羅興亞難民議題。
新聞來源
- Fire destroys homes Cox Bazar's refugee camp in Bangladesh（Reuters）
- Thousands of Rohingya refugees homeless after Bangladesh camp fire -UN（Reuters）
- Huge fire at Rohingya refugee camp leaves thousands without shelter（The Guardian）
延伸閱讀
- 難民營助產士蘇衍霈：看著羅興亞人無助的淚水，我很抱歉地不禁想起「無間地獄」
- 羅興亞人為何不被緬甸承認？五點看懂羅興亞人歷史
- 【專訪】羅興亞人大屠殺五周年，三位難民談他們被迫離開緬甸後流離失所的生活
- 讓緬甸人告訴你，緬甸人為什麼憎恨羅興亞人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna