伊朗宣布發現850萬噸鋰礦，一舉躍升全球鋰儲量第2大國，衝擊原物料、電動車市場
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伊朗宣稱，在北部都市哈馬丹有高達850萬噸的鋰儲量，如果伊朗宣稱無誤，將成為全球鋰儲量第2大國，這不僅對鋰礦市場產生影響，也讓電動車產業發生重要變化。
電動車成為趨勢，電池原物料「鋰」成為白色新能源，而近日伊朗政府宣稱在境內北部都市哈馬丹（Ecbatana）發現多達850萬噸的鋰礦，一舉躍升為全球鋰儲量第2大國，若隨著伊朗出口能力擴大，將對原物料、電動車市場造成重要影響。
鋰成為新能源的重要原物料
全球電動車蓬勃發展，2022年為關鍵的一年，純電動車（BEV）成長68.7%，達到789萬台；叉電混合電動車（PHEV）成長50.8%，為274萬輛，兩類合計銷售量約1065萬輛，年增63.6%。
電動車的主要動力來源是電池，目前以鋰電池為主流市場。工業技術研究院指出，鋰電池已經廣泛用於行動電話、筆記型電腦，雖然過去手機爆炸起火事件，電動車的安全成為市場矚目焦點，但是仍不減鋰電池的熱潮。
美國地質調查局（USGS）於2022年公布，可以探勘的鋰礦床主要分為硬岩礦床和鹵水礦床2種類型，鋰儲量主要位於拉丁美洲和澳洲，整體集中在前10個國家，其中以智利居於榜首，擁有從鹵水獲得920萬噸，接著是澳洲570萬噸的硬岩礦床，阿根廷220萬噸、中國150萬噸以及美國90萬噸。
伊朗宣稱發現大量鋰礦，成全球第2鋰大國
3月6日，伊朗政府發布重要訊息。它們發現一個巨大的礦床。伊朗國家電視台引述伊朗工業部官員穆罕默德哈迪艾哈邁迪（Mohammad Hadi Ahmadi）指出，伊朗首次在北部都市哈馬丹有高達850萬噸的鋰儲量。若伊朗宣稱無誤，將成為全球鋰儲量第2大國，這不僅對鋰礦市場產生影響，也讓電動車產業發生重要變化。
高盛分析師告訴《CNBC》隨著伊朗出口鋰的能力擴大，意味著將壓低金屬鋰的價格。高盛強調，在接下來的9至12個月，電池重要原物料鋰、鈷和鎳價格將走低，雖然電動車市場仍非常火熱，但是以澳洲、中國為首的國家，在近期擴大供給量，較同期成長達34%，成為鋰等原物料價跌的主要原因。
鋰電池六大優點成新能源
電動車主要市場分別為中國和西歐，其中中國占比達63%，西歐則是29%。集邦科技（TrendForce）表示，今（2023）年電動車生產流程逐步改善，疫情也開始退散，消費者對出遊、工作等外出需求上升，有利於汽車銷售。
鋰電池具有以下優點，分別是：
- 能量密度高
- 電壓高
- 自放電率低，也就是在同樣環境下，鋰電池保持電荷（一種物理性質）時間長
- 無記憶效果，意即可以隨時充電
- 循環使用壽命長
- 不含任何汞等有毒物質
- 工作溫度範圍廣，可以在-20至60度內正常工作。
在目前的研究中，引起電池安全問題，集中在過度充電、內外部短路以及電池組落後電池等問題，這當中關鍵起火的部分是電池材料、電解液和製造工藝和使用條件等。電池業者為了降低風險，分別選擇阻燃劑、保護電解液和設計良好的散熱結構因應。
鋰電池記憶效益較低，安全有保障
工業技術研究院強調，鋰電池能夠在電動車市場從眾多充電電池脫穎而出，「無記憶效果」特性相當重要，相較於鎳氫電池更便利。此外，鎳氫電池常出現記憶效應問題，會有時出現用了一半而不再放電、充電的現象，倘若電動車突然無法運作。
鋰電池是20世紀研發出來的新型高能電池，最早於1980年末進入商業市場，加拿大Moli能源公司把鋰充電電池作為重要商品，成為目前電動車的發展基礎。隨後90年代日本索尼（Sony）推進實現量產，至今成最有競爭力的動力電池。
鋰礦的需求水漲船高，是成長最快的高科技金屬之一，也有成為本世紀新石油的態勢。根據中國研究〈全球鋰礦資源現狀及發展趨勢〉，鋰元素存在地殼較少，反而廣泛存在於海水中，但是因為技術問題還無法商業利用。而本次伊朗發現大量鋰礦，將成為產業重要的大事。
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核稿編輯：翁世航
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
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