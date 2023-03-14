瓦格納集團掌握中非軍事、經濟產業，美情報人士：其正與叛軍一同策劃政變

文：德國之聲中文網

一開始，他們的存在往往只是一個傳聞，後來卻成為一個公開的秘密：俄羅斯瓦格納集團（ Wagner Group） 的數千名僱傭兵活躍在非洲數國。 按照俄羅斯大使的說法，1890名「俄羅斯教官」在中非共和國的內戰中支持政府軍。 在利比亞，據說有多達1200名瓦格納僱傭兵替叛軍領袖哈夫塔爾（Chalifa Haftar）作戰。 觀察家稱，在馬利，親俄羅斯和反西方的軍政府招募了數百名瓦格納戰士。 他們被指控在那裡嚴重侵犯人權。

專家們表示，瓦格納集團在非洲的存在其實已經超出了上述範疇。 分析師拉德梅爾（Julian Rademeyer）最近在慕尼黑安全會議期間對 《 德國之聲 》 表示，「隨著時間的推移，瓦格納集團不僅提供私人軍事服務，還發展了與非洲多國企業的關係和業務網路。他們在法律的灰色地帶運作，覆蓋了整個領域。」

俄羅斯透過瓦格納集團在非洲施加影響力

拉德梅爾供職於民間社會網路「打擊跨國有組織犯罪全球倡議」（GIATOC）。他和同事們最近發表了一份關於瓦格納集團在非洲活動的報告。 「在報告中，我們闡釋了為什麼瓦格納集團現在是非洲最有影響力的俄羅斯團體，分析了其活動以及幌子公司的活動對非洲大陸產生的惡性影響。」

俄羅斯正在努力爭取在非洲獲得更大的影響力。 為此，瓦格納集團很可能就像俄外長拉夫羅夫（ Sergey Lavrov） 的國事訪問一樣是伸向非洲的一個觸角。 該集團也從事軍事合作和武器交易，某些情況下還免費運送糧食和化肥。 可能正是由於這一點，莫斯科最近才能在聯合國要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的決議表決中得到來自非洲的15張棄權票。 厄利垂亞和馬利更是明確地站在俄羅斯一邊，投了反對票。

瓦格納集團由忠於普亭（ Vladimir Putin） 的商人普里戈任（ Yevgeny Prigozhin ），於2014年創立並以其最高指揮官的別名命名。 成立後即成為不可缺少的代表俄羅斯利益的私營參與者。

就在最近，普里戈任首次公開表示，他也是巨魔工廠「網路研究機構」（Internet Research Agency）的幕後推手。該機構在社群網站，特別是在西方，散佈符合俄羅斯利益的虛假訊息。 「打擊跨國有組織犯罪全球倡議」在研究中，也發現瓦格納集團通過散佈虛假訊息影響非洲人。

研究團體「關注瓦格納」（All Eyes on Wagner）的一名成員在接受 《 德國之聲 》 採訪時指出，克里姆林宮利用瓦格納集團作為在「非洲的外交工具」。 出於對這名研究者的保護，編者在這裡稱他為「加布裡埃爾」（ Gabriel） 。

加布裡埃爾說，當地的僱傭兵屬於瓦格納集團的附屬公司。 「在俄羅斯，私營軍事公司是被禁止的，但在某些情況下允許俄羅斯私營軍事公司在俄羅斯境外活動。他說：「每次瓦格納集團在非洲發展時，都有克里姆林宮的批准。」

歐洲訓練團EUTM的法國陸軍中校達吉永（右）與中非上尉阿穆洛（左）會談，歐盟於2022年2月3日表示將恢復軍事行動，在中非執行訓練任務，以防止中非與瓦格納集團合作｜Photo Credit: GettyImages

瓦格納集團掌握熱帶木材與黃金的開採、交易權

根據國際研究，瓦格納這一品牌還活躍在安全以外的領域。 去（2022）年7月，「關注瓦格納」與11家歐洲合作媒體一起，揭示了瓦格納集團如何靠中非共和國珍貴的熱帶木材發財。 根據該報導，該國政府授予一家瓦格納集團的子公司，在18.7萬公頃地區無限制開採權。

中非金礦Ndassima的情況也很類似：根據報告，一家加拿大礦業公司在這裡開採的許可權被收回，轉而交給一家來自馬達加斯加的公司。 「關注瓦格納」組織的報告說，這家公司也是瓦格納集團的一家子公司。《非洲報告》（The Africa Report）雜誌的研究追蹤了瓦格納網路，如何通過喀麥隆的杜阿拉（ Douala） 海港進口重型採礦設備。 每週都有多達三個卡車車隊從班基（ Bangui） 運輸原材料到杜阿拉 港，由瓦格納集團派重兵護送。

對於資金緊張的非洲政府來說，用採礦權或市場准入來支付瓦格納的服務可能相當有吸引力。 加布裡埃爾還認為：「他們不必從帳戶上拿錢，而是可以直接說，在25年、50年或100年內，你們可以在這裡採礦，完全沒問題。」

俄羅斯人控制中非所有有利可圖的產業

在中非共和國，瓦格納集團似乎正在進一步使其業務多樣化。 反對黨MDREC的負責人本敦加（Joseph Bendounga）說，法國糖業公司SUCAF正在被趕出市場。 他還舉例說：「他們正在誣陷法國啤酒廠Castel，支持和資助恐怖勢力。俄羅斯人主宰著所有能帶來金錢的領域，包括海關和稅收。」

趕走法國啤酒廠Castel可以使在班基生產啤酒和烈酒的第一工業公司獲益。 根據「打擊跨國有組織犯罪全球倡議」的報告，該公司顯然是以一個俄羅斯商人的名義註冊的，其名字不斷出現在和瓦格納有關的網路中。

俄羅斯並不否認與第一工業公司的聯繫。 俄羅斯駐班基大使館的一位發言人告訴 《 德國之聲 》 ：「該公司發展順利，因為根據俄羅斯食譜製作的飲料在中非共和國非常受歡迎。」 他說，其目的是在中非民眾中普及俄羅斯文化，並開展業務。他還稱，私人投資者可以做他們想做的事：「畢竟，這是自由市場的法則。」

烏俄戰爭不影響瓦格納集團在非洲的擴張