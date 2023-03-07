2023/03/07,
商業

「能源界Uber」泓德能源6日上市台灣創新板，攜手士林電機邁向綠色轉型

「能源界Uber」泓德能源6日上市台灣創新板，攜手士林電機邁向綠色轉型
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

號稱「能源界Uber」的泓德能源主要有3大業務，分別是電力開發、電站管理以及智慧電力服務，也意味著從基礎建設、電站管顧，乃至於綠電使用與憑證，它們要打造能源一條龍服務。

太陽能、風電等新能源正熱，號稱能源界Uber的泓德能源於6日在台灣創新板上市，成為今（2023）年首家於新創版上市的企業，而傳統電機大廠士林電機成為大股東，取得3.5％股權並任1席董事，是台灣新能源產業的一大焦點。

泓德能源被稱「能源界Uber」

泓德能源成立於2016年，目前資本額為新台幣8.5億元，旗下事業涵蓋發電、售電與儲能領域，其中還提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務。

受惠於近年綠能產業蓬勃，業績暢旺。泓德能源指出，2022年自結全年累計營收近新台幣50.59億元，年增幅一舉突破88%，創下歷史新高獲得證交所肯定。

泓德能源董事長謝源一說：「泓德能源興櫃一年內即通過台灣證交所肯定，審議通過創新板上市一案，在2022年度的營收與獲利更是大幅度增長。根據證交所資料，創新板合格投資人戶數也已突破 11 萬戶。」

值得注意的是，泓德能源同時也獲得大廠士林電機投資，取得3.5％股權並任1席董事。士林電機表示，相當看到新能源產業的前景，像是太陽能光電廠的升壓站設備，以及儲能系統都與士電本業有關。

士林電機過去專注於研發及製造電力相關產品，曾經和日系技術大廠策略聯盟，並擁有客製化及OEM／ODM的核心技術，成為全球汽機車大廠的供應鏈，其它業務也廣泛應用於鋼鐵、冶金、化工及電力等多項民生行業。

士林電機和泓德能源攜手邁向綠色轉型

事實上，士林電機作為傳統產業，積極向綠色能源轉型成為產業界一大指標。去（2022）年已經跨足充電營運，並和起而行綠能股份有限公司、和泰汽車股份有限公司、和潤電能股份有限公司合資成立充電營運公司「充壩技術服務公司」。該合資公司已經於今年2月14日正式營運。

目前，士林電機強調，充壩的結盟是「強強結合」，可因應大型充電站的需求客製化、提供最佳充電解決方案，為電動車普及化重要的一哩路。本次士電在結合泓德能源再度向綠色產業邁進一步。

另一方面，泓德能源在發電業務上也相當多元，例如攜手多間壽險業者組成綠能平台，投資與拓展太陽光電、漁電共生案場，陸續在澎湖、台南等地的案場陸續開工，建置量已超過100MW。

泓德能源主要有三大業務，分別是電力開發、電站管理以及智慧電力服務，也意味著從基礎建設、電站管顧，至綠電使用與憑證、綠電電樁布建。此外，在電業自由化下，泓德能源成立子公司星星電力加入綠電市場。

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泓德能源公開資訊

泓德能源強調，透過星星電力綠電共享平台，與各大再生能源發電業者進行合作，使用戶可以擁有更多元選擇，像是屋頂型、地面型及水面型等不同種類的太陽能發電廠、風力發電以及小水力等各式綠電。

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核稿編輯：翁世航


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