疫情指揮中心：3/20起確診輕症免隔離，教育部建議師生在確診5日內不要到校

（中央社）睽違1159天，COVID-19輕症強制隔離將走入歷史。指揮中心今（9）日宣布，預計自3月20日起取消輕症隔離等7項防疫措施，維持4項醫療相關政策，調整死亡喪葬慰問金及關懷金適用對象。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在2020年1月15日列為第五類法定傳染病，採確診強制隔離至今，輕症強制隔離將在3月19日走入歷史，睽違1159天。

指揮中心：5+n改0+n，取消強制隔離

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中宣布，如疫情穩定，自3月20日起輕症免通報、免隔離，由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理。

指揮中心發言人羅一鈞說明，n為10天，建議有症狀時在家休息，避免非必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰性，或發病／採檢陽性滿10天，外出時請全程佩戴口罩，具重症風險因子者儘速就醫，及時開立口服抗病毒藥物；0+n自主健康管理屬於指引性質，無罰則。

至於中重症通報部分，羅一鈞表示，由「確診均通報」改為「併發症（中重症）才須通報」，COVID-19檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他COVID-19相關併發症因而住院（含急診待床）或死亡，醫事人員才須通報。

根據指揮中心規劃，將取消「輕症強制隔離」「指定處所隔離通知書（居家照護對象）開立」「確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0+7）」「輕症通報、提供確診數位證明」「確診者簡訊、自主疫調回報」「居家照護遠距諮詢」「確診死亡個案遺體儘速火化」等7項。

至於醫療端經醫師評估及符合病例定義者，仍維持公費口服抗病毒藥物、公費清冠一號、住院需採適當防護措施、住院者開立隔離治療通知書。

喪葬部分，將調整死亡喪葬慰問金及關懷金的適用對象。

勞動部：適用普通傷病假

勞動部保險司長陳美女接受《中央社》記者採訪說明，勞保傷病給付依規定為被保險人住院診療、無法工作，導致薪資短少，自不能工作第4天起可請領。

陳美女指出，過去因COVID-19被劃為第5類法定傳染病，原則以醫院收治，因此適用；後來隨疫情變化，指揮中心為維持醫療量能，將輕症患者改至集中檢疫所、加強型防疫旅館收治，後又改為居家照護，因勞工工作確實受影響、且仍在接受醫療照護，因此函釋為都可以適用勞保傷病給付。

陳美女表示，若20日起不強制確診者隔離，進行居家照護，僅採取自主健康管理，就不會符合勞保普通傷病給付「住院」的給付要件；勞動部將配合指揮中心指引，再行調整相關規定。

陳美女說，勞保被保險人因感染COVID-19請領傷病給付件數，自民國109年起統計到今年3月1日止，共已逾171萬件，總給付金額超過新台幣47億元，相較往年每年約10萬件請領件數大幅增加。

中央流行疫情指揮中心今天公布0+N各類對象適用假別，其中勞工適用普通傷病假，且0日及次日起5日內不得扣發全勤獎金。

羅一鈞說明0+n各類對象適用假別，共分5大類，其中軍職人員適用假別為病假（無不利處分）；公務人員適用假別為病假（0日及次日起5日以內之病假不列入年度病假日數計算及考績等次考量）以及居家辦公。

教師如無法居家辦公或線上教學，可請病假（0日及次日起5日以內之病假，不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量，其所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費）。

至於學生適用假別為病假（0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄），家長可請防疫照顧假；勞工的適用假別為普通傷病假（0日及次日起5日以內不得扣發全勤獎金）。

此外，羅一鈞指出，在請假依據上，建議認快篩陽性證明（如照片）即可，不須要求出具醫師開具的診斷證明，請假相關作業細節，依目的主管機關規定辦理。

教育部：確診次日起5日內在家自主健康管理

教育部隨後發布新聞稿指出，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議師生在確診的0日及次日起5日內，在家自主健康管理，不要到校上課、上班。

教育部隨後以文字回應媒體，解釋指揮中心今天發布的自主健康管理指引屬「建議性質」，教育部給各校的指引也是「沒有罰則」的建議性質。但為保護師生健康及校園安全，仍請遵守上述「建議」。

教育部提到，師生確診次日起第6日，即可到校上課；如果第6日仍快篩陽性並有症狀，取得醫師證明後仍可請假，一樣不列出缺席紀錄，家長也可申請防疫照顧假。

教育部也提醒，按照指揮中心建議，自主健康管理期間有症狀時在家休息，如果有外出與入校的必要時，請全程佩戴口罩。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內上週（3／3到3／9）平均每日新增1萬609例COVID-19確定病例，其中為1萬439例本土個案及170例境外移入；另上週平均每日新增研判52例死亡。新增病例較前一週呈下降趨勢。另新增檢出37例Omicron亞型變異株確定病例，分別為33例本土個案及4例境外移入。

指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數雖於高點後下降，惟人數仍多，持續呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航