2023/03/08,
政治

賴清德子弟兵相繼中箭，綠營內部集體焦慮意外促成黨內巨頭大團結

賴清德子弟兵相繼中箭，綠營內部集體焦慮意外促成黨內巨頭大團結
Photo Credit: 財訊

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行政院前發言人陳宗彥、民進黨新北市前議員陳文治相繼出事，被認為都是劍指副總統賴清德，也是賴清德問鼎2024大選的卡關戰。，綠營內部也憂心這不會是最後一槍，未來的時間裡，相關爆料案恐怕層出不窮。

行政院前發言人陳宗彥被爆11年前任職台南市政府時，疑似接受業者性招待，上任僅18天即火速辭職，成為史上任期最短的行政院發言人。幾天之後，民進黨新北市前議員陳文治涉嫌關說違建拆除案，依圖利罪嫌手銬腳鐐移送並收押禁見。這兩人都被視為是副總統賴清德的人馬，也讓綠營內部深感焦慮，2024總統大選即將開打之際，檢調系統是否已瞄準綠營人士開刀？

陳宗彥舊案被掀，黨內巨頭提前表態挺賴

賴清德1月中旬就任民進黨主席後，力行黨務改革，史無前例連續3週召開臨時中執會，處理台南市議長涉賄選案、學倫問題及黑金問題。

2月15日民進黨中執會通過修訂《公職候選人提名條例》、《黨職人員選舉辦法》，擴大黨職選舉的排黑規範，被解讀是「黃承國條款」（現任民進黨中常委）。兩天之後，陳宗彥即被民眾黨立委陳琬惠爆料疑似接受性招待，由於爆料的內容完整揭露了11年前檢方的卷證及監聽譯文，引發綠營內部譁然。

起初，這起司法洩密案疑雲，被指向民進黨內派系惡鬥，是否為黃承國代表的英系反撲賴清德的黨務改革，一度引起高度討論；但此案也重創英系的行政院院長陳建仁剛上路的新內閣，綠營內部研判，應該不是派系所為。

律師出身的英系立委莊瑞雄也跳出來反駁，表示此案是當年一則妨害風化的案外案，是馬王政爭爆發檢察官違法監聽的遺毒，與民進黨派系無關。

據綠營內部了解，相關資訊可能是透過檢察官或承辦律師外流；因為這起檢察官自訴的違法監聽案，經過11年訴訟後，判決才剛出爐；幾天後，陳宗彥案的檢方內簽公文、疑似與酒店業者對話的LINE截圖等鉅細靡遺資料，立即曝光，而且資訊是同步發給網路媒體、各在野黨民意代表。

案情明朗後，綠營內部轉為集體焦慮，因為民進黨九合一大選大敗後前景黯淡，有心人士可能刻意洩密，進一步打擊民進黨，提前向藍營表態邀功。

因為這種集體焦慮，前行政院長蘇貞昌在立委吳秉叡舉辦的活動上，率同新北市的蘇系子弟兵，首次公開表態支持賴清德選總統。隨後，陳建仁也公開表示賴清德是合適的總統人選。

蘇貞昌挺賴清德選2024
Photo Credit: 吳秉叡辦公室提供 via 中央社

一般認為，賴清德與英系自2019年黨內總統初選以來的疙瘩尚未完全化解，企圖心旺盛的蘇貞昌，是否參與今年的黨內總統初選，也一直是個疑問句。英系、蘇系應該在黨內初選後，才會表態挺黨籍總統候選人，但察覺到外部想毀滅民進黨的勢力已提早集結表態，綠營若不團結，如果2024年失去政權，可能重蹈2008年輸掉總統大選後，民進黨大量成員被政治及司法清算的噩夢。

綠營內部也憂心，陳宗彥案開啟總統大選瞄準綠營的第一槍，但不會是最後一槍，未來的時間裡，相關爆料案恐怕層出不窮。

綠營選情悲觀，西瓜偎大邊效應提前顯現？

果然，事隔僅僅一週，曾任新北市議會副議長的陳文治，因涉嫌關說違建案被聲押獲准。陳文治是新潮流系成員，也是野百合學運世代的代表人物之一，賴清德近來相當倚重他在新北市的組織工作；之前競選黨主席時，賴清德在新北市舉辦的「向黨員報告」座談會，即是由陳文治召集黨員參加。

由於陳文治涉及圖利案，為尊重司法獨立辦案，民進黨內不敢多言；但被視為賴清德的人馬接連出事，已讓綠營內部察覺不尋常的氣氛。

一位南部民進黨立委表示，的確有一種感覺，部分司法體系已看好國民黨的大選選情，急於對國民黨輸誠，想先建立戰功。

另一位民進黨立委表示，賴清德經過2019年黨內初選的上沖下洗，本人操守應該沒有任何問題或把柄，但與他相關的子弟兵及團隊成員，可能會被更嚴格檢視與爆料，這對賴清德及大勢不好的民進黨，都是嚴苛的考驗。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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