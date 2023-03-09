TNL+ 2023/03/09,
社會

缺蛋並非今年才發生，民進黨支持者嗆「嫌蛋貴就不要吃蛋」更是缺乏同理心

缺蛋並非今年才發生，民進黨支持者嗆「嫌蛋貴就不要吃蛋」更是缺乏同理心
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「這次的雞蛋問題，許多事去年就該做，卻沒做。其實有虧職守。而民進黨支持者的各種仇恨言論，更是直逼馬英九『一個便當不夠，不會吃兩個？』」

自過年以來，整整一個月，輿論都在吵缺蛋問題。依照台灣人的秉性，從隨機殺人到交通意外，到殺警案等，重大社會事件，新聞熱度大約一至兩周，絕少延續一個月以上。但缺蛋議題不但熱度不減，甚至還可能再吵上幾個月，就像選舉或政客議題，如附骨之蛆，揮之不去。

國內雞蛋價格，自農曆年以來就不斷高升。3月6日，批發價從每台斤52元漲到55元，創下歷史新高。更慘的是，目前已確定產地價從3月9日起每台斤42.5元漲到45.5元。

彰化的市場批發商，已預告每台斤將喊到62元。三週內第二度調漲，漲幅驚人。而農委會的回應是，得尊重市場機制，蛋價每顆調漲0.3元，漲幅尚屬合理範圍。

看在民眾眼裡，這種漲幅簡直是莫名其妙。這背後有些原因。

由於俄烏戰爭的效應，引發國際飼料大漲。加上禽流感蔓延，氣候不穩，導致蛋雞狀況不佳。接連的打擊，讓養蛋成本大幅上揚，重創養雞產業，使得台灣缺蛋問題嚴重。這問題並非台灣獨有，連美國、日本都難以倖免，屬於全球性的集體事件。

蛋價上漲，除了資本家藉戰爭炒作國際原物料價格的背景因素，台灣政府與雞農放牛吃草，長期看天吃飯的產業體制，也助長了缺蛋風潮。

蛋價飆漲，可分成兩個層面來看。一個是國際因素造成的產業影響，一個是台灣輿論造成的缺蛋潮。

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Photo Credit: 中央社

缺蛋狀況

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