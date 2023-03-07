《金融時報》：港人任中國人大，須放棄BNO及外國護照
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英國《金融時報》報導，中國官方已告訴有意擔任人大代表的香港政治人物及商業大亨，須放棄英國等國家的護照或旅行文件；至少有一名尋求連任的人大代表遭到拒絕的原因就是持有BNO。
（中央社）英國媒體報導，中國舉行全國人民代表大會年度會議之際，北京當局試圖消除外國影響力，並加強對香港的控制，香港政治菁英須放棄西方護照，否則他們將無法獲選為人大代表。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，根據一名新任中國人大代表、一名前任代表及一名知悉遴選過程的人士，中國官方已告訴有意擔任人大代表的香港政治人物及商業大亨，須放棄英國等國家的護照或旅行文件。
中國上週末起展開年度人大會議，每屆人大代表任期為5年。去年12月，北京當局選出了36名港區人大代表，為2019年香港民主抗爭以來首批獲選的港區代表。中國當局將當年民主抗爭歸咎於「外國勢力」。
香港為前英國殖民地，儘管香港公民擁有中國護照，但許多居民也具有獲得英國海外國民（British National Overseas, BNO）旅遊文件的資格，此乃取得英國公民身分的途徑。許多港人也擁有加拿大、澳洲或美國護照。
上述人士指稱，至少有一名尋求連任的人大代表遭到拒絕的原因就是持有BNO。另一名前人大代表指出，儘管北京當局先前聲稱，BNO持有者具有成為人大代表的資格，但如今所傳「訊息是你要麼放棄它，否則就別參選」。
《金融時報》指出，北京當局先前施行了「愛國者治港」政策，這是一項針對香港領袖角色的密集審查計畫，因為中國試圖使與西方有密切關係的當地政治人物無法取得重要職位。
一名北京當局選出的港區人大代表告訴《金融時報》，北京當局的顧慮是「可以理解的」，因為他們要參選國內最重要機構之一的代表。
全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，擁有外國護照或旅行文件，可能構成安全威脅。
劉兆佳提及：「中國正面臨來自美國及西方的日益嚴重國安威脅。而當英國一直提供BNO，作為取得居民及公民資格的途徑…這會產生忠誠問題。」
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責任編輯：Alvn
核稿編輯：Alex
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21