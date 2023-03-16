【專訪】聲音表達訓練師林依柔：溝通要向鋼琴學習，放空自己才能感染情緒

文：Kacy

在一場會議中，台下坐著數位中國企業家，有人心不在焉地望向窗外、有人不當一回事地滑著手機，只見台上站著一位嬌小的台灣女孩，才26歲的她，一身成熟的打扮， 依舊掩蓋不了她稚嫩的氣質。

一開口，所有企業主的耳朵不自覺地被吸引，清晰的咬字、清楚的斷句，整場會議，所有人的注意力從未離開過她的身上。這位年紀輕輕便贏得眾多企業家信服的女孩，她是聲音表達訓練師林依柔。

「我知道在不同場合，該如何去包裝我的聲音，符合對方對於專家的想像。」斷句不清，會讓人覺得你是個「猶豫不決」的人，而咬字模糊，則會讓人失去專注力，認為你說的內容不重要。

依柔分享，很多人只注重外表的打理、簡報的資訊，卻忽略了「聲音」的重要性。

結合過去所學的古典樂、聲樂，依柔將音樂元素融入在聲音表達系統，這套方法不僅讓她申請了專利，更成立了一間公司。如今的她，不僅是數百間企業、公家單位的聲音培訓師，更是孩子們的表達力營隊老師。

身兼多職的她，需要面對不同年齡、職業的人群，小至國小學生，大至社會人士、老闆，邀請她開設企業內訓的產業更是橫跨各界。

「聲音」如何幫助她在溝通上不僅暢通無阻，更讓大家都「喜愛」找她聊天、問問題呢？

溝通受阻，並非資訊不清而是情緒不對

當我問起依柔，聲音之於一個人的外在印象，扮演著什麼樣的角色？她不假思索地回答：

「我覺得聲音就是傳遞一個人內在狀態的宇宙觀，真的。」

一個人當下的心情、對事情的看法都會出現在聲音中，完全無法隱藏。對一般人來說，習慣忽略這些小細節，但在依柔耳裡，卻是聽見對方「言外之意」的關鍵。

停頓了一下，依柔補充，這份「言外之意」並非是話術的解構或是資訊的分析。

因為人類並非機器，我們不只聽資訊，還會同時接受到音調、起伏等等的影響，這些因素會帶動我們的情緒。而很多時候，溝通會出現問題，並不是資訊寫的不清楚，而是「聲音挑起了錯誤的情緒」。

Photo Credit: 生鮮時書提供

依柔笑著舉例，大家一定有過經驗，上班上了一整天，回到家看到小孩與亂糟糟的家裡，媽媽第一句話就是「你在幹嘛，東西怎麼亂丟！」、「為什麼客廳這麼亂，到底在幹嘛？」。

孩子原本在家快樂地玩耍，因著媽媽幾句話，全家的氣氛瞬間盪到谷底，孩子也負氣將自己關回房間，留下對著房門咆哮的媽媽。

「開口講話會帶給人感受，但『感覺』無法被量化，所以大家要學會在不同的場合，為聲音做一點小小的微調。」延續著職場角色的媽媽，無法快速轉換角色，因此將職場上緊繃、對待下屬的聲音帶回家。

母親與主管的兩種角色的聲音轉換不及，會讓孩子有衝突感，覺得：「你不是我媽媽嗎？為什麼要這樣跟我說話？」家裡應該是放鬆的所在，在不同的環境，聲音也需要跟著調鬆一點點。

若我們是孩子的角色，面對無法控制聲音的人，又該如何是好？依柔分享：

「從這個人的聲音，可以聽出他的言下之意，就會更理解要怎麼跟他互動。」

當我們聽到媽媽發出「工作的聲音」時，可以了解她其實還未卸下工作狀態，所以她罵人的語氣、指責的內容，其實真假參半，我們可以不必放在心上。反而可以反過來問媽媽：「你今天工作壓力是不是很大？」

聽出媽媽聲音裡的狀態，就能不受聲音的影響，用「反問法」貼近她的煩悶狀態，反而會讓她感到「對！你怎麼這麼懂我！」不僅成功轉移她的注意力，也會讓人卸下心防，願意掏心掏肺地傾訴。

所謂的「聽懂對方」並非只是資訊上的接收與確認，而是能聽懂聲音底下的情緒與狀態，在一來一回中，更懂得如何減少衝突，達到更好的溝通效率！

認識自己的聲音特質，溝通便能運用自如

聲音不僅能洞察他人狀態，運用得好時，更能勾起他人的情緒，進而達到溝通的目的。

想學會運用聲音，依柔告訴我，重點並非讓自己的聲音能「千變萬化」，而是要足夠認識自己，甚至做到「將自己放空」。

原以為，擁有多元身份、需要面對各界人士的依柔，換聲音應該像是穿衣服，面對不同人會隨時調整。沒想到，她的答案竟是：

「我在工作或教學上的場合，都盡可能做到不要讓聲音落差太大，到最後，我其實是很自在的。」

原來，所謂的「千變萬化」並非是讓聲音低沈的人說話高亢，或是讓聲音尖銳的人壓低聲音。「天生的音質是什麼樣子都沒關係，那是是父母給你的禮物，重要的是怎麼去操作這個聲音，這叫做音色。」談到許多討厭自己聲音的學生，依柔心疼地分享。

Photo Credit: 生鮮時書提供

聲音低沉的人會擔心自己不被看見、聲音高亢的人反而容易被他人覺得很吵，留下幼稚、輕浮的形象，很多學員因此討厭自己的聲音，更加地不敢開口說話。

其實，音色是可以調整的，但首要之務，是認清自己的聲音特質並接受它，如此一來，才能發揮每個聲音特質的優勢！

當你了解自己低沈的嗓音，其實能為團體帶來穩定的力量，發揮自身傾聽、陪伴的特質，會發現自己適合做決策、事務整合，別人會比較願意相信你。

而聲音高亢的人，能為團體帶來能量，當你學會運用這副嗓音，你就不會隨時隨地說話，讓人覺吵雜輕浮，反而能在關鍵時刻轉換氣氛，成為人際關係的佼佼者。

依柔笑著說：「其實要學習的是，該如何去看見自己的特質。每個人都要從異中求同、同中求異，學習『如何欣賞自己的特質』。所以這次開設線上課程，我運用樂器來做一個投射，大家可以透過樂器來試著認識自己的聲音。」