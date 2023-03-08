新加坡第一家庭反目：李光耀遺囑爭議案，李顯龍胞弟稱「被自己的國家當作逃犯」

前新加坡總理李光耀之子李顯揚，7日晚間在臉書針對父親故居爭議發文，文中表示「我很傷心，因為我為了父親李光耀的承諾挺身而出，卻被自己的國家當作逃犯」。新加坡現任總理李顯龍是李顯揚的兄長。

《中央社》報導，李顯揚考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉，不過司法專家受訪表示，因法庭於2020年裁定李顯揚夫婦誤導李光耀簽署最終遺囑，並在司法程序中說謊，恐影響參選資格。

依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員，獲總統選舉委員會認可為「正直，有品格、聲望的人」。其他律師及法界學者也認為，不論警方調查結果為何，法庭裁決是明確的，總統選舉委員會很難忽略法庭的說法。

李光耀逝世後，故居「歐思禮路38號」去留成為新加坡第一家庭紛爭的焦點。2017年，李顯揚與姊姊李瑋玲指稱李顯龍違背父親遺願，想保留故居以爭取政治資本；李顯龍則透過律師發表聲明反駁，並對父親遺囑的最後版本提出多個疑點。

《法新社》報導，2017年李顯揚和姊姊李瑋玲發表〈李光耀的價值觀哪去了〉（What Has Happened to Lee Kuan Yew's Values）聯合聲明，指責長兄李顯龍「利用總理一職，設法挽留李光耀歐思禮路38號的故居」。

李瑋玲和李顯揚曾在2015年公開李光耀遺囑有關處置故居的內容，強調父親在晚年時曾數次要求新加坡政府保證，要在他去世後拆除故居，以免成為「供人崇拜的遺跡」。當時李顯龍也在臉書上回應，表示「兄弟姐妹間可能會存在分歧，但是我認為這樣的分歧應該限於家庭內部」，強調「出於對父母的尊重，作為長子我盡全力努力處理家庭中的事務」，也認為這份聯合聲明「傷害了父親的名譽」。

Photo Credit: GettyImages 有民眾在李光耀的歐思禮路38號故居與門牌合影。

Photo Credit: GettyImages 李光耀的歐思禮路38號故居。

這齣手足失和的過往，又因李顯揚考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉又再度浮出水面。

《海峽時報》報導，現任新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢向國會表示，警方已對李顯揚及其妻子對李光耀遺囑可能犯下的宣誓撒謊罪展開調查。也在一份書面答覆中說，李顯揚與妻子在拒絕接受他們原先同意的警方訊問後離開了新加坡。對此李顯揚在臉書上表示：

「他們剛剛又發起了另一次攻擊，將李顯龍在李光耀遺囑認證後，2016、2017年在部長委員會、2017年在國會以及2019、2020年在紀律審裁中提出的同樣問題重新提起。現在，我未經正當程序就在國會和媒體上受到譴責。在這種顯然是出於政治動機起訴的情況下，怎麼可能會有公平和適當的調查或公平審判？」 「我身為新加坡體制的一部分而獲得了很多，也因為試圖實現我父親的遺願而失去了很多。如果我和姊姊保持沉默——如果我們讓顯龍改寫歷史——我們就會繼續作為新加坡體制的一部分過著和平和舒適的生活。我們開口說話是為了履行對父親的承諾。任何單純的物質計算都無法抵銷對我們的聲譽和社會地位帶來的風險。」

李顯揚甚至在臉書發文中，留下「不會再回到新加坡」的伏筆，特別是當提到目前患有有進行性核上性麻痹（PSP）的姊姊李瑋玲，他表示他和姊姊的關係相當親密，如今卻可能「再也無法與姐姐面對面，這讓我的痛苦無以言表。」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒