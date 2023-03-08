2023/03/08,
印太

新加坡第一家庭反目：李光耀遺囑爭議案，李顯龍胞弟稱「被自己的國家當作逃犯」

新加坡第一家庭反目：李光耀遺囑爭議案，李顯龍胞弟稱「被自己的國家當作逃犯」
李光耀二兒子李顯揚。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

李瑋玲和李顯揚曾在2015年公開李光耀遺囑有關處置故居的內容，強調父親在晚年時曾數次要求新加坡政府保證，要在他去世後拆除故居，以免成為「供人崇拜的遺跡」，不過長兄李顯龍卻「利用總理一職，設法挽留李光耀歐思禮路38號的故居」。

前新加坡總理李光耀之子李顯揚，7日晚間在臉書針對父親故居爭議發文，文中表示「我很傷心，因為我為了父親李光耀的承諾挺身而出，卻被自己的國家當作逃犯」。新加坡現任總理李顯龍是李顯揚的兄長。

《中央社》報導，李顯揚考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉，不過司法專家受訪表示，因法庭於2020年裁定李顯揚夫婦誤導李光耀簽署最終遺囑，並在司法程序中說謊，恐影響參選資格。

依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員，獲總統選舉委員會認可為「正直，有品格、聲望的人」。其他律師及法界學者也認為，不論警方調查結果為何，法庭裁決是明確的，總統選舉委員會很難忽略法庭的說法。

李光耀逝世後，故居「歐思禮路38號」去留成為新加坡第一家庭紛爭的焦點。2017年，李顯揚與姊姊李瑋玲指稱李顯龍違背父親遺願，想保留故居以爭取政治資本；李顯龍則透過律師發表聲明反駁，並對父親遺囑的最後版本提出多個疑點。

《法新社》報導，2017年李顯揚和姊姊李瑋玲發表〈李光耀的價值觀哪去了〉（What Has Happened to Lee Kuan Yew's Values）聯合聲明，指責長兄李顯龍「利用總理一職，設法挽留李光耀歐思禮路38號的故居」。

李瑋玲和李顯揚曾在2015年公開李光耀遺囑有關處置故居的內容，強調父親在晚年時曾數次要求新加坡政府保證，要在他去世後拆除故居，以免成為「供人崇拜的遺跡」。當時李顯龍也在臉書上回應，表示「兄弟姐妹間可能會存在分歧，但是我認為這樣的分歧應該限於家庭內部」，強調「出於對父母的尊重，作為長子我盡全力努力處理家庭中的事務」，也認為這份聯合聲明「傷害了父親的名譽」。

GettyImages-697592388
Photo Credit: GettyImages
有民眾在李光耀的歐思禮路38號故居與門牌合影。
GettyImages-697592452
Photo Credit: GettyImages
李光耀的歐思禮路38號故居。

這齣手足失和的過往，又因李顯揚考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉又再度浮出水面。

《海峽時報》報導，現任新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢向國會表示，警方已對李顯揚及其妻子對李光耀遺囑可能犯下的宣誓撒謊罪展開調查。也在一份書面答覆中說，李顯揚與妻子在拒絕接受他們原先同意的警方訊問後離開了新加坡。對此李顯揚在臉書上表示：

「他們剛剛又發起了另一次攻擊，將李顯龍在李光耀遺囑認證後，2016、2017年在部長委員會、2017年在國會以及2019、2020年在紀律審裁中提出的同樣問題重新提起。現在，我未經正當程序就在國會和媒體上受到譴責。在這種顯然是出於政治動機起訴的情況下，怎麼可能會有公平和適當的調查或公平審判？」

「我身為新加坡體制的一部分而獲得了很多，也因為試圖實現我父親的遺願而失去了很多。如果我和姊姊保持沉默——如果我們讓顯龍改寫歷史——我們就會繼續作為新加坡體制的一部分過著和平和舒適的生活。我們開口說話是為了履行對父親的承諾。任何單純的物質計算都無法抵銷對我們的聲譽和社會地位帶來的風險。」

李顯揚甚至在臉書發文中，留下「不會再回到新加坡」的伏筆，特別是當提到目前患有有進行性核上性麻痹（PSP）的姊姊李瑋玲，他表示他和姊姊的關係相當親密，如今卻可能「再也無法與姐姐面對面，這讓我的痛苦無以言表。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。