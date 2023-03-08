新加坡第一家庭反目：李光耀遺囑爭議案，李顯龍胞弟稱「被自己的國家當作逃犯」
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李瑋玲和李顯揚曾在2015年公開李光耀遺囑有關處置故居的內容，強調父親在晚年時曾數次要求新加坡政府保證，要在他去世後拆除故居，以免成為「供人崇拜的遺跡」，不過長兄李顯龍卻「利用總理一職，設法挽留李光耀歐思禮路38號的故居」。
前新加坡總理李光耀之子李顯揚，7日晚間在臉書針對父親故居爭議發文，文中表示「我很傷心，因為我為了父親李光耀的承諾挺身而出，卻被自己的國家當作逃犯」。新加坡現任總理李顯龍是李顯揚的兄長。
《中央社》報導，李顯揚考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉，不過司法專家受訪表示，因法庭於2020年裁定李顯揚夫婦誤導李光耀簽署最終遺囑，並在司法程序中說謊，恐影響參選資格。
依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員，獲總統選舉委員會認可為「正直，有品格、聲望的人」。其他律師及法界學者也認為，不論警方調查結果為何，法庭裁決是明確的，總統選舉委員會很難忽略法庭的說法。
李光耀逝世後，故居「歐思禮路38號」去留成為新加坡第一家庭紛爭的焦點。2017年，李顯揚與姊姊李瑋玲指稱李顯龍違背父親遺願，想保留故居以爭取政治資本；李顯龍則透過律師發表聲明反駁，並對父親遺囑的最後版本提出多個疑點。
《法新社》報導，2017年李顯揚和姊姊李瑋玲發表〈李光耀的價值觀哪去了〉（What Has Happened to Lee Kuan Yew's Values）聯合聲明，指責長兄李顯龍「利用總理一職，設法挽留李光耀歐思禮路38號的故居」。
李瑋玲和李顯揚曾在2015年公開李光耀遺囑有關處置故居的內容，強調父親在晚年時曾數次要求新加坡政府保證，要在他去世後拆除故居，以免成為「供人崇拜的遺跡」。當時李顯龍也在臉書上回應，表示「兄弟姐妹間可能會存在分歧，但是我認為這樣的分歧應該限於家庭內部」，強調「出於對父母的尊重，作為長子我盡全力努力處理家庭中的事務」，也認為這份聯合聲明「傷害了父親的名譽」。
這齣手足失和的過往，又因李顯揚考慮參加今年預定舉行的星國總統選舉又再度浮出水面。
《海峽時報》報導，現任新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢向國會表示，警方已對李顯揚及其妻子對李光耀遺囑可能犯下的宣誓撒謊罪展開調查。也在一份書面答覆中說，李顯揚與妻子在拒絕接受他們原先同意的警方訊問後離開了新加坡。對此李顯揚在臉書上表示：
「他們剛剛又發起了另一次攻擊，將李顯龍在李光耀遺囑認證後，2016、2017年在部長委員會、2017年在國會以及2019、2020年在紀律審裁中提出的同樣問題重新提起。現在，我未經正當程序就在國會和媒體上受到譴責。在這種顯然是出於政治動機起訴的情況下，怎麼可能會有公平和適當的調查或公平審判？」
「我身為新加坡體制的一部分而獲得了很多，也因為試圖實現我父親的遺願而失去了很多。如果我和姊姊保持沉默——如果我們讓顯龍改寫歷史——我們就會繼續作為新加坡體制的一部分過著和平和舒適的生活。我們開口說話是為了履行對父親的承諾。任何單純的物質計算都無法抵銷對我們的聲譽和社會地位帶來的風險。」
李顯揚甚至在臉書發文中，留下「不會再回到新加坡」的伏筆，特別是當提到目前患有有進行性核上性麻痹（PSP）的姊姊李瑋玲，他表示他和姊姊的關係相當親密，如今卻可能「再也無法與姐姐面對面，這讓我的痛苦無以言表。」
新聞來源
- 李顯龍胞弟考慮參選星總統 涉做假口供恐影響資格（中央社）
- 處置李光耀故居發生分歧 李顯龍手足決裂（法新社）
- 新加坡——我的國家（新國志）
- Lee Hsien Yang hints at never returning to Singapore, says he is unlikely to see his sister again（海峽時報）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料