TNL+ 2023/03/08,
美加

佛羅里達州共和黨參議員提《終極廢除法案》，若通過「曾支持蓄奴」的佛州民主黨恐被消滅

佛羅里達州共和黨參議員提《終極廢除法案》，若通過「曾支持蓄奴」的佛州民主黨恐被消滅
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「既然現在的民主黨，堅持移除南北戰爭時期主張蓄奴的人物紀念雕像，那我們也應按照同等的標準來審視民主黨，也就是說，當時支持奴隸制度的民主黨也應該要被『消滅』，否則民主黨這些自以為反種族主義的行徑就只能用虛偽形容。」英格利亞在對外發布的新聞稿中如此提及。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國佛羅里達州（Florida）共和黨籍參議員英格利亞（Blaise Ingoglia）近日向佛州議會提交《終極廢除法案》（The Ultimate Cancel Act），而遭「廢除」的對象正是民主黨，倘若該法案順利通過，則該州民主黨恐不復存在。

根據美國《國家廣播公司》（NBC）報導，這項議案編號為SB1248的法案，要求佛州選務主管機關應「立即廢止」黨綱中曾出現「任何提倡、支持奴隸制度或強迫勞動」的政黨備案。

阿拉巴馬州（Alabama）地方新聞平台《AL.com》表示，儘管該草案並沒有明確點名民主黨，但外界普遍認為《終極廢除法案》是共和黨刻意攻擊民主黨的產物，畢竟民主黨於1800年代初期與中期，多屬奴隸制度的支持者，美國南方民主黨當時力挺奴隸制的聲浪尤為鮮明，且在南北戰爭（American Civil War）後的數十年間，民主黨亦為反對民權改革的代表者。

英格利亞辦公室在遞交該法案後也公開批評民主黨，宣稱該政黨於1840年、1844年、1856年、1860年和1864年的民主黨全國代表大會（DNC）上，毫不掩飾地聲援奴隸制度。

美國《佛州公共廣播電台》（WFSU）則披露，一旦該法案通過，除了佛州民主黨將被「消滅」外，已參與選民登記的480萬名佛州民主黨選民，其原支持政黨的註記將被改為「無黨派」，但由共和黨所帶領的州政府會提供修改程序，讓這些選民能有機會加入「一個同樣活躍的政黨」。

此外，雖然該法案允許被廢除的政黨能向佛州州務院（The Florida Department of State）重新申請政黨備案，然而前提是這類政黨須更改黨名，且要與「之前登記過的所有政黨名稱相異」。

為何共和黨參議員要提法案讓民主黨「消失」？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。