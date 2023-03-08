佛羅里達州共和黨參議員提《終極廢除法案》，若通過「曾支持蓄奴」的佛州民主黨恐被消滅

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國佛羅里達州（Florida）共和黨籍參議員英格利亞（Blaise Ingoglia）近日向佛州議會提交《終極廢除法案》（The Ultimate Cancel Act），而遭「廢除」的對象正是民主黨，倘若該法案順利通過，則該州民主黨恐不復存在。

根據美國《國家廣播公司》（NBC）報導，這項議案編號為SB1248的法案，要求佛州選務主管機關應「立即廢止」黨綱中曾出現「任何提倡、支持奴隸制度或強迫勞動」的政黨備案。

阿拉巴馬州（Alabama）地方新聞平台《AL.com》表示，儘管該草案並沒有明確點名民主黨，但外界普遍認為《終極廢除法案》是共和黨刻意攻擊民主黨的產物，畢竟民主黨於1800年代初期與中期，多屬奴隸制度的支持者，美國南方民主黨當時力挺奴隸制的聲浪尤為鮮明，且在南北戰爭（American Civil War）後的數十年間，民主黨亦為反對民權改革的代表者。

英格利亞辦公室在遞交該法案後也公開批評民主黨，宣稱該政黨於1840年、1844年、1856年、1860年和1864年的民主黨全國代表大會（DNC）上，毫不掩飾地聲援奴隸制度。

美國《佛州公共廣播電台》（WFSU）則披露，一旦該法案通過，除了佛州民主黨將被「消滅」外，已參與選民登記的480萬名佛州民主黨選民，其原支持政黨的註記將被改為「無黨派」，但由共和黨所帶領的州政府會提供修改程序，讓這些選民能有機會加入「一個同樣活躍的政黨」。

此外，雖然該法案允許被廢除的政黨能向佛州州務院（The Florida Department of State）重新申請政黨備案，然而前提是這類政黨須更改黨名，且要與「之前登記過的所有政黨名稱相異」。

為何共和黨參議員要提法案讓民主黨「消失」？