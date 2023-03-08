世界棒球經典賽8日開打：台灣隊胡智爲扛先發迎戰巴拿馬，悍創：觀眾可帶國旗進場加油
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這次經典賽共有20隊參賽，預賽分成4組進行，每組5隊中要取2隊晉級複賽。台灣隊所在的預賽A組在台灣的台中洲際棒球場進行，對手有巴拿馬隊、義大利隊、荷蘭隊、古巴隊，台灣隊今天首戰對手為巴拿馬，必須搶下關鍵勝利。
世界棒球經典賽8日點燃戰火，林岳平擔任總教練領軍
（中央社）第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）今（8）日率先在台灣點燃戰火，預賽A組的台灣隊擔任地主，今天晚間7時將在洲際棒球場對戰巴拿馬隊，要帶著熱身賽10戰全勝的氣勢上陣。
這次經典賽共有20隊參賽，預賽分成4組進行，每組5隊中要取2隊晉級複賽。台灣隊所在的預賽A組在台灣的台中洲際棒球場進行，對手有巴拿馬隊、義大利隊、荷蘭隊、古巴隊，台灣隊今天首戰對手為巴拿馬，必須搶下關鍵勝利。
台灣隊這次由林岳平擔任總教練領軍，打者有美職紅襪隊的張育成，還有具旅美經驗的林子偉，以及旅日選手王柏融、吳念庭等人，預計中心棒次會由張育成、林子偉扛下；近幾場中職樂天桃猿隊的林立在2場官辦熱身賽都有全壘打演出，近況也很火燙。
投手部分，中職各隊先發代表有黃子鵬、江少慶、王維中、胡智爲等人，牛棚也有資深選手李振昌帶領，加上呂彥青、曾峻岳等年輕投手；雖然美職巨人隊的鄧愷威因為才剛報到還在調整，不過教練團都信任他可以及時調整好；終結者則由日職的宋家豪壓陣。
這次各隊正式名單有30人，必須最少帶14名投手，且投手使用有嚴格規範，預賽單名投手單場最多投65球，若單場比賽投滿50球，休息4天才能再出賽；單場比賽若投滿30球，則至少休息1天才能再出賽。每名投手上場至少面對3名打者才能換下場，若未滿3名打者時該半局結束，則下個防守半局可以替換。
轉播部分，電視可透過MOD的愛爾達電視、有線台的東森電視台；網路平台則可透過Hami Video（可免登入觀看A組10場比賽，含台灣隊賽事），還有ELTA TV。
台灣隊首役對巴拿馬，胡智爲扛先發迎戰梅西亞
（中央社）世界棒球經典賽A組預賽今天開打，台灣隊將在洲際棒球場與巴拿馬隊交手，官方已宣布台灣隊與巴拿馬隊的先發投手，分別為胡智爲及梅西亞（Humberto Mejia）。
目前台灣隊陣中狀況最好的投手之一是胡智爲，5日在官辦熱身賽用13球投1局，飆出2次三振，演出3上3下。胡智爲昨天說：「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，之前也有持續在研究巴拿馬隊。」
巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）則在前天就透露先發投手是梅西亞，他在美職大聯盟曾出賽8場，小聯盟生涯則累積出賽89場，拿下21勝26敗，防禦率3.39。梅西亞昨天受訪表示，「一直都有在情蒐，滿有自信的，應該會表現滿好的。」
經典賽扛先發，胡智爲已把身心準備好
（中央社）世界棒球經典賽A組預賽即將於今天點燃戰火，台灣隊首戰對手為巴拿馬隊，目前陣中狀況相當好的胡智爲昨天表示，自己已經把身心狀況準備好，也會盡力幫助在調時差的鄧愷威。
胡智爲昨天接受媒體訪問時表示，之前在得知有入選50人名單後就有開始做準備，調適身體狀況，「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好。」
談到台灣隊首戰對手巴拿馬，胡智爲雖然說沒有認識太多對方打者，不過之前母隊統一獅隊有跟巴拿馬打官辦熱身賽，有去問獅隊隊友一些資訊並研究，也有透過影片觀察。胡智爲點出，巴拿馬隊打者特色是速度快、壘包破壞性強，打者力量技巧都還不錯。
台灣隊投手鄧愷威因為上週才抵台報到，5日官辦熱身賽狀況不好，對此胡智爲也有分享經驗給他，胡智爲說：「我跟他說要去找一樣東西，在場上可以救你一命的東西，不管是動作還是節奏。」胡智爲也說，鄧愷威是很優秀的投手，想法非常正面，並不會太擔心。
在打2019年世界12強棒球賽時，就有從墨西哥趕回台灣報到的經驗，他表示，「身體愈疲勞的時候心理要愈強大，支撐身體上的疲勞，我會盡我所能去幫助他（鄧愷威），為了國家必須武裝起來，告訴自己不能倒下。」
李維拉來台與2名人堂球星齊聚，義大利教頭讚台灣棒球實力深厚
（中央社）生涯有652次救援成功的MLB退役球星李維拉（Mariano Rivera），今天將為世界棒球經典賽台灣隊對戰巴拿馬隊開球，李維拉昨天與荷蘭隊投手教練布萊勒文（Bert Blyleven）、義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）一起受訪，3個名人堂球星齊聚。
名人堂球星、前美職紐約洋基守護神李維拉昨天早上在台北南港中國信託金融園區參加「李維拉名人分享會」。分享會結束後，李維拉前往台中參加「李維拉棒球訓練營」，三光國中棒球隊20名球員參與活動。
有機會能與偶像近距離互動傳接球，三光國中球員們直呼「太開心了！」李維拉勉勵小球員，夢想要靠自己爭取，努力訓練、學習一切技能，竭盡所能做好每件事，未來若不能打球，也不會後悔，這番話讓三光國中選手們受益良多。
李維拉昨天也與其他名人堂球星齊聚，與荷蘭隊投手教練布萊勒文、義大利隊總教練皮耶薩一起進行媒體見面會。
李維拉還記得當時前洋基隊友王建民因跑壘受傷，「深深讓我覺得投手不應該跑壘。」對於這次經典賽，李維拉說：「巴拿馬出生的我，當然支持巴拿馬拿到冠軍，但這次我代表棒球大使，看到這麼多國家能夠投入棒球，是最棒的事情。」
對於台灣的印象，布萊勒文則表示，「我對台灣印象是人們很友善，我們也獲得一流款待，我代表荷蘭球員感謝台灣主辦這次比賽，但很抱歉，我們球場上不會讓步的。」
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
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創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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