世界棒球經典賽8日開打：台灣隊胡智爲扛先發迎戰巴拿馬，悍創：觀眾可帶國旗進場加油

世界棒球經典賽8日點燃戰火，林岳平擔任總教練領軍

（中央社）第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）今（8）日率先在台灣點燃戰火，預賽A組的台灣隊擔任地主，今天晚間7時將在洲際棒球場對戰巴拿馬隊，要帶著熱身賽10戰全勝的氣勢上陣。

這次經典賽共有20隊參賽，預賽分成4組進行，每組5隊中要取2隊晉級複賽。台灣隊所在的預賽A組在台灣的台中洲際棒球場進行，對手有巴拿馬隊、義大利隊、荷蘭隊、古巴隊，台灣隊今天首戰對手為巴拿馬，必須搶下關鍵勝利。

台灣隊這次由林岳平擔任總教練領軍，打者有美職紅襪隊的張育成，還有具旅美經驗的林子偉，以及旅日選手王柏融、吳念庭等人，預計中心棒次會由張育成、林子偉扛下；近幾場中職樂天桃猿隊的林立在2場官辦熱身賽都有全壘打演出，近況也很火燙。

投手部分，中職各隊先發代表有黃子鵬、江少慶、王維中、胡智爲等人，牛棚也有資深選手李振昌帶領，加上呂彥青、曾峻岳等年輕投手；雖然美職巨人隊的鄧愷威因為才剛報到還在調整，不過教練團都信任他可以及時調整好；終結者則由日職的宋家豪壓陣。

這次各隊正式名單有30人，必須最少帶14名投手，且投手使用有嚴格規範，預賽單名投手單場最多投65球，若單場比賽投滿50球，休息4天才能再出賽；單場比賽若投滿30球，則至少休息1天才能再出賽。每名投手上場至少面對3名打者才能換下場，若未滿3名打者時該半局結束，則下個防守半局可以替換。

轉播部分，電視可透過MOD的愛爾達電視、有線台的東森電視台；網路平台則可透過Hami Video（可免登入觀看A組10場比賽，含台灣隊賽事），還有ELTA TV。

Photo Credit: 中央社 持續備戰世界棒球經典賽A組預賽，台灣隊7日在台體大棒球場進行團隊訓練，球員們在場中活動身體。

台灣隊首役對巴拿馬，胡智爲扛先發迎戰梅西亞

（中央社）世界棒球經典賽A組預賽今天開打，台灣隊將在洲際棒球場與巴拿馬隊交手，官方已宣布台灣隊與巴拿馬隊的先發投手，分別為胡智爲及梅西亞（Humberto Mejia）。

目前台灣隊陣中狀況最好的投手之一是胡智爲，5日在官辦熱身賽用13球投1局，飆出2次三振，演出3上3下。胡智爲昨天說：「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，之前也有持續在研究巴拿馬隊。」

巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）則在前天就透露先發投手是梅西亞，他在美職大聯盟曾出賽8場，小聯盟生涯則累積出賽89場，拿下21勝26敗，防禦率3.39。梅西亞昨天受訪表示，「一直都有在情蒐，滿有自信的，應該會表現滿好的。」

經典賽扛先發，胡智爲已把身心準備好

（中央社）世界棒球經典賽A組預賽即將於今天點燃戰火，台灣隊首戰對手為巴拿馬隊，目前陣中狀況相當好的胡智爲昨天表示，自己已經把身心狀況準備好，也會盡力幫助在調時差的鄧愷威。

胡智爲昨天接受媒體訪問時表示，之前在得知有入選50人名單後就有開始做準備，調適身體狀況，「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好。」

談到台灣隊首戰對手巴拿馬，胡智爲雖然說沒有認識太多對方打者，不過之前母隊統一獅隊有跟巴拿馬打官辦熱身賽，有去問獅隊隊友一些資訊並研究，也有透過影片觀察。胡智爲點出，巴拿馬隊打者特色是速度快、壘包破壞性強，打者力量技巧都還不錯。

台灣隊投手鄧愷威因為上週才抵台報到，5日官辦熱身賽狀況不好，對此胡智爲也有分享經驗給他，胡智爲說：「我跟他說要去找一樣東西，在場上可以救你一命的東西，不管是動作還是節奏。」胡智爲也說，鄧愷威是很優秀的投手，想法非常正面，並不會太擔心。

在打2019年世界12強棒球賽時，就有從墨西哥趕回台灣報到的經驗，他表示，「身體愈疲勞的時候心理要愈強大，支撐身體上的疲勞，我會盡我所能去幫助他（鄧愷威），為了國家必須武裝起來，告訴自己不能倒下。」

Photo Credit: 中央社 世界棒球經典賽A組預賽8日起將在台中洲際球場點燃戰火，官方7日晚間已宣布台灣隊與巴拿馬隊的先發 投手，台灣方面將由胡智爲先發登板。

李維拉來台與2名人堂球星齊聚，義大利教頭讚台灣棒球實力深厚

（中央社）生涯有652次救援成功的MLB退役球星李維拉（Mariano Rivera），今天將為世界棒球經典賽台灣隊對戰巴拿馬隊開球，李維拉昨天與荷蘭隊投手教練布萊勒文（Bert Blyleven）、義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）一起受訪，3個名人堂球星齊聚。

名人堂球星、前美職紐約洋基守護神李維拉昨天早上在台北南港中國信託金融園區參加「李維拉名人分享會」。分享會結束後，李維拉前往台中參加「李維拉棒球訓練營」，三光國中棒球隊20名球員參與活動。

有機會能與偶像近距離互動傳接球，三光國中球員們直呼「太開心了！」李維拉勉勵小球員，夢想要靠自己爭取，努力訓練、學習一切技能，竭盡所能做好每件事，未來若不能打球，也不會後悔，這番話讓三光國中選手們受益良多。

李維拉昨天也與其他名人堂球星齊聚，與荷蘭隊投手教練布萊勒文、義大利隊總教練皮耶薩一起進行媒體見面會。

李維拉還記得當時前洋基隊友王建民因跑壘受傷，「深深讓我覺得投手不應該跑壘。」對於這次經典賽，李維拉說：「巴拿馬出生的我，當然支持巴拿馬拿到冠軍，但這次我代表棒球大使，看到這麼多國家能夠投入棒球，是最棒的事情。」

對於台灣的印象，布萊勒文則表示，「我對台灣印象是人們很友善，我們也獲得一流款待，我代表荷蘭球員感謝台灣主辦這次比賽，但很抱歉，我們球場上不會讓步的。」