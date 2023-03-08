經濟數據強勁恐加快升息，鮑爾鷹派發言引發憂慮，美股道瓊重挫574點

鮑爾：經濟數據強勁，聯準會最終利率恐高於預期

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今（8）日表示，由於新的經濟數據較近期趨勢強勁，聯準會最終可能將利率調升至較之前預期更高的水平。

《法新社》報導，鮑爾指出，元月就業數字、消費者支出、製造業生產和通貨膨脹，都指向部分扭轉先前軟化的趨勢。

鮑爾在參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）聽證會事前準備好的講話說，這可能是由於「反常的溫暖天氣」。

他表示：「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐。」

鮑爾說，同時，勞動力市場仍然「非常緊俏」。

儘管薪資成長已放緩，分析師認為這對聯準會仍然不夠，因為強勁的勞動力市場支撐收入，進而支撐需求。決策官員一直擔心薪資升高可能助長通膨，使抑制物價更加複雜。

在鮑爾作證前不久，聯準會公布一份半年度報告，報告指向勞動力市場緊俏、就業機會大幅增加、失業率處於歷史低點以及名目薪資（nominal salary）成長提高。

鮑爾表示：「讓通膨率回落到2％目標的過程仍然漫長，且可能顛簸不平。我們將堅持到底，直到工作完成。」

Photo Credit: GettyImages 美國聯準會主席鮑爾鮑爾（Jerome Powell）的鷹派發言引起市場焦慮。

美股道瓊重挫574點，鮑爾鷹派發言引發憂慮

（中央社）美股今天表現低迷，道瓊指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。為對抗通膨，聯準會主席鮑爾在國會示意利率可能升得更高、維持更久，投資人憂心聯準會3月下旬可能升息2碼。

3大指數在鮑爾發言後幾乎一路向下，道瓊工業指數終場重挫574.98點，跌幅1.72％，收在32856.46點。標準普爾500指數下挫62.05點，跌幅1.53％，收在3986.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌145.41點，跌幅1.25％，收在11530.33點。

鮑爾出席本週在國會首場聽證會，向聯邦參議院銀行委員會表示，美國年初經濟活動暢旺，一定程度上扭轉去年底通貨膨脹趨緩的走勢，可能促使21日至22日集會的聯準會決策官員思考更積極調高利率。

鮑爾說：「最新經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期。如果整體數據指向有必要加快緊縮，我們將準備加快升息步調。」

標普500指數跌破4000點關卡。11大類股全面收黑，對利率走勢特別敏感的金融股跌逾2.5％，為表現最差的族群。

富國銀行（Wells Fargo）股價跌近4.7％，摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）及美國銀行（Bank of America）跌幅都在3％左右。

蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet股價跌幅都超過1％。

美國司法部提告阻擋捷藍航空（JetBlue）併購精神航空（Spirit）後，捷藍股價跌近2.9％，競爭對手股價則上漲。聯合航空（United）漲幅逼近3％，達美航空（Delta）與美國航空（American）漲幅達1.5％左右，帶動航空族群逆勢走揚。

自2月起，就業、消費、製造業生產等數據顯示美國經濟韌性十足，通膨降溫似乎遭遇瓶頸，加上鮑爾先前就預告通膨回歸聯準會目標2％之路將「顛簸不平」，投資人已逐漸做好聯準會升息循環頂點可能高於先前預測的準備，鮑爾今天的鷹派（主張緊縮貨幣政策）發言印證投資人觀點。

聯準會去（2022）年3月開啟升息循環，期間曾連4度升息3碼（0.75個百分點），為1980年代初期以來最積極升息，目的是對抗處在40年高點的物價漲勢。

美股失去寬鬆貨幣政策支撐，去年大幅回檔，標普500指數全年跌逾19％，創2008年全球金融海嘯爆發以來最慘全年表現。

聯準會今年2月初決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間達4.5％至4.75％，處在2007年以來最高點。部分投資人預期，聯準會為冷卻通膨與鮑爾口中「火熱」的就業市場，3月可能改為升息2碼。

最新利率期貨市場行情顯示，聯準會22日宣布升息2碼的機率超過70％，遠高於一週前的24％；升息1碼的機率不到30％，一週前則是76％。

投資人本週將關注10日公布的官方就業報告。華爾街預期，美國2月非農業就業人口增加22.5萬人，不如1月增加的51.7萬人，失業率保持在53年來最低的3.4％。

Photo Credit: 中央社 美股7日受聯邦準備理事會主席鮑爾鷹派發言打擊，道瓊工業指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。圖為紐約證券交易所大廳交易員。

鮑爾警告聯準會可能加快升息，歐股收低

（中央社）由於美國聯準會主席鮑爾今天在參議院銀行委員會聽證會做證時警告，如有必要，聯準會準備加快升息步伐，且最終利率可能高於預期，歐洲主要股市今天應聲收低。

倫敦FTSE 100指數小跌10.31點或0.13%，收7919.48點。

法蘭克福DAX指數下滑94.05點或0.60%，收15559.53點。

巴黎CAC 40指數下挫33.94點或0.46%，收7339.27點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航