經濟數據強勁恐加快升息，鮑爾鷹派發言引發憂慮，美股道瓊重挫574點
我們想讓你知道的是
為對抗通膨，聯準會主席鮑爾在國會示意利率可能升得更高、維持更久，投資人憂心聯準會3月下旬可能升息2碼。3大指數在鮑爾發言後幾乎一路向下，11大類股全面收黑，對利率走勢特別敏感的金融股跌逾2.5％，為表現最差的族群。
鮑爾：經濟數據強勁，聯準會最終利率恐高於預期
（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今（8）日表示，由於新的經濟數據較近期趨勢強勁，聯準會最終可能將利率調升至較之前預期更高的水平。
《法新社》報導，鮑爾指出，元月就業數字、消費者支出、製造業生產和通貨膨脹，都指向部分扭轉先前軟化的趨勢。
鮑爾在參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）聽證會事前準備好的講話說，這可能是由於「反常的溫暖天氣」。
他表示：「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐。」
鮑爾說，同時，勞動力市場仍然「非常緊俏」。
儘管薪資成長已放緩，分析師認為這對聯準會仍然不夠，因為強勁的勞動力市場支撐收入，進而支撐需求。決策官員一直擔心薪資升高可能助長通膨，使抑制物價更加複雜。
在鮑爾作證前不久，聯準會公布一份半年度報告，報告指向勞動力市場緊俏、就業機會大幅增加、失業率處於歷史低點以及名目薪資（nominal salary）成長提高。
鮑爾表示：「讓通膨率回落到2％目標的過程仍然漫長，且可能顛簸不平。我們將堅持到底，直到工作完成。」
美股道瓊重挫574點，鮑爾鷹派發言引發憂慮
（中央社）美股今天表現低迷，道瓊指數重挫574點，回吐年初以來漲幅。為對抗通膨，聯準會主席鮑爾在國會示意利率可能升得更高、維持更久，投資人憂心聯準會3月下旬可能升息2碼。
3大指數在鮑爾發言後幾乎一路向下，道瓊工業指數終場重挫574.98點，跌幅1.72％，收在32856.46點。標準普爾500指數下挫62.05點，跌幅1.53％，收在3986.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌145.41點，跌幅1.25％，收在11530.33點。
鮑爾出席本週在國會首場聽證會，向聯邦參議院銀行委員會表示，美國年初經濟活動暢旺，一定程度上扭轉去年底通貨膨脹趨緩的走勢，可能促使21日至22日集會的聯準會決策官員思考更積極調高利率。
鮑爾說：「最新經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期。如果整體數據指向有必要加快緊縮，我們將準備加快升息步調。」
標普500指數跌破4000點關卡。11大類股全面收黑，對利率走勢特別敏感的金融股跌逾2.5％，為表現最差的族群。
富國銀行（Wells Fargo）股價跌近4.7％，摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）及美國銀行（Bank of America）跌幅都在3％左右。
蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet股價跌幅都超過1％。
美國司法部提告阻擋捷藍航空（JetBlue）併購精神航空（Spirit）後，捷藍股價跌近2.9％，競爭對手股價則上漲。聯合航空（United）漲幅逼近3％，達美航空（Delta）與美國航空（American）漲幅達1.5％左右，帶動航空族群逆勢走揚。
自2月起，就業、消費、製造業生產等數據顯示美國經濟韌性十足，通膨降溫似乎遭遇瓶頸，加上鮑爾先前就預告通膨回歸聯準會目標2％之路將「顛簸不平」，投資人已逐漸做好聯準會升息循環頂點可能高於先前預測的準備，鮑爾今天的鷹派（主張緊縮貨幣政策）發言印證投資人觀點。
聯準會去（2022）年3月開啟升息循環，期間曾連4度升息3碼（0.75個百分點），為1980年代初期以來最積極升息，目的是對抗處在40年高點的物價漲勢。
美股失去寬鬆貨幣政策支撐，去年大幅回檔，標普500指數全年跌逾19％，創2008年全球金融海嘯爆發以來最慘全年表現。
聯準會今年2月初決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間達4.5％至4.75％，處在2007年以來最高點。部分投資人預期，聯準會為冷卻通膨與鮑爾口中「火熱」的就業市場，3月可能改為升息2碼。
最新利率期貨市場行情顯示，聯準會22日宣布升息2碼的機率超過70％，遠高於一週前的24％；升息1碼的機率不到30％，一週前則是76％。
投資人本週將關注10日公布的官方就業報告。華爾街預期，美國2月非農業就業人口增加22.5萬人，不如1月增加的51.7萬人，失業率保持在53年來最低的3.4％。
鮑爾警告聯準會可能加快升息，歐股收低
（中央社）由於美國聯準會主席鮑爾今天在參議院銀行委員會聽證會做證時警告，如有必要，聯準會準備加快升息步伐，且最終利率可能高於預期，歐洲主要股市今天應聲收低。
倫敦FTSE 100指數小跌10.31點或0.13%，收7919.48點。
法蘭克福DAX指數下滑94.05點或0.60%，收15559.53點。
巴黎CAC 40指數下挫33.94點或0.46%，收7339.27點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
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✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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